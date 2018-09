Jöhet a második?

Sok fiatal nem hajlandó a gyermekvállalásra

Hamarosan véget érhet Kína évtizedek óta tartó társadalmi kísérlete: az állami média közelmúltbeli tájékoztatása szerint a majd 1,4 milliárdos ország új polgári törvénykönyvtervezete ugyanis nem tartalmaz a családtervezésre vonatkozó rendelkezést. A távol-keleti óriás 2016-ban már tett egy jelentős lépést a társadalmi fejlődés normalizálásának irányába, amikor is beszüntette az 1979-ben bevezetett egykepolitikát, és a városi lakosság számára engedélyezte családonként két gyermek vállalását.

A kísérlet nem igazán váltotta be a reményeket: 2017-ben a termékenységi arányszám még mindig csak 1,6 volt a kínai politikai vezetés által remélt 2,1-es arány helyett. Utóbbi lenne szükséges ahhoz, hogy egy adott népesség középtávon fennmaradjon. A számok nyelvén mindez azt jelentette, hogy 2016-ban – a remélt húszmillió helyett – 17,9 millió gyermek született, a tavalyi évben pedig tovább csökkent, 17,2 milliót tett ki a születések száma.

Sokak szerint az egyre magasabb városi árszínvonal, illetve a nők karrierépítési ambíciói hátráltatják a pekingi családpolitika sikerességét. „Sok városi fiatal egész egyszerűen nem hajlandó a gyermekvállalásra. Különösképp a nagyvárosokban kerül sokba egy gyermek felnevelése” – írta a CNN hírportál, amely egyúttal a demográfiai bombára is figyelmeztet: az egykepolitika következtében ugyanis mára a kínai népesség több mint tíz százaléka tartozik a 65 év feletti korcsoportba.

Az öregedő társadalom gazdasági kihívásai mellett (egy friss felmérés szerint Kína 2020 és 2035 között százmillió munkaképes polgárt veszít) az aránytalanság is jellemző, hiszen a szigorú születéskorlátozás gyakorlatilag teljesen felborította a nemek közötti egyensúlyt. 2016-ban minden kínai nőre 1,15 férfi jutott, ami annak tudható be, hogy a fiúgyermekeket évekig értékesebbnek tartották a lányoknál. A családok zöme így tudatosan törekedett arra, hogy az egyetlen születendő gyermeke fiú legyen.

A történelmi tapasztalatokból kiindulva nem csoda, hogy a jogvédők egy része aggódik a potenciális reformok láttán. Az amerikai sajtóban nyilatkozó aktivisták szerint az is elképzelhető, hogy Kína ismét megpróbálkozik a társadalmi folyamatok erőszakos terelgetésével – mindezt most az ellenkező, születést ösztönző irányba. „Elképzelhető, hogy a kínai vezetés mostantól minden második gyermek vállalására alkalmas családot erre fog sarkallni. Függetlenül attól, hogy szeretnének-e második gyermeket” – fogalmazott a CNN-nek a Women’s Rights Without Frontiers jogvédő szervezet alapítója. A The New York Times­ szerint a „finomabb”, szülést ösztönző szabályozás már életben is van: Kína számos területén ugyanis nehezebb terhességmegszakítást végeztetni vagy elválni.

Az aggályok ellenére a szakértők egy része egyetért a reformok szükségességével. „Az akadémikusoknak és a civileknek is megvan a véleményük a családpolitikáról, így a születésszabályozási fordulat csak idő kérdése volt” – idézte az amerikai sajtó a pekingi Center for China and Globaliza­tion vezetőjét. Mások egy további szempontra hívják fel a figyelmet, miszerint a hátraarc gyakorlatilag az elhibázott egykepolitika beismerése. „Mivel a kínai családok a saját bőrükön tapasztalták az egész társadalmat gyökeresen megváltoztató politikát, a családtervezésre vonatkozó rendelkezések eltörlése politikailag igencsak kényes ügy” – írta a The New York Times.