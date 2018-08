Jelentsen ez bármit is

Minden Egész eltörött – így foglalta szállóigébe a XX. század legjellemzőbb életérzését Ady Endre.

A teljesség, a fogódzók érzésének elvesztése, a bizonytalanság, a töredezettség élménye a század végére tovább erősödött, a pszichológiai jelenségnek többek között kulturális és nyelvi következményei lettek. Ilyen kulturális jelenség a dekonstruktivizmus, következményeként a műalkotás kapcsán a művésztől és a műtől való elfordulás, és a hatásnak az egyéni-egyedi befogadásra való helyezése: „ahány befogadó, annyiféle értelmezés”.

Kritikusok és irodalmárok üdvrivalgása fogadta ennek az érzésnek az írói megfogalmazását 1986-ban, egy vaskos irodalmi mű végén: „Mindezt majd megírom még pontosabban is”. A meghatározatlanság, megfoghatatlanság teljes mértékben relativizálja a művet, a mondanivalót; szép kihívás ez egy magyartanárnak.

A bizonytalanság növekedése a nyelvben is nyomot hagy. A médiában az elmúlt negyedszázadban eluralkodott az evidenciákra vonatkoztatott -hat/-het képző: „szombaton eshet az eső”, „emelkedhet a jegyek ára”. A bizonytalanság beépült toldalékolt szerkezetekbe (pl. -ható/-hető, -hatóság/-hetőség) a program finanszírozhatósága, a termék forgalmazhatósága, büntethetőséget kizáró ok.

Napjainkban felbukkant egy gyakran használt mondat(részlet), amely éppen gyakori használata révén úgynevezett helyzetmondattá vált.

A helyzetmondat a nyelvben meghatározott helyzethez (szituációhoz) kötődik, jelen esetben az állítás, a főmondat vagy egy szó jelentéséhez. A bizonytalanság megfogalmazásának közhelyszerű mondata: jelentsen ez bármit is. Illetve változatai: bármit is jelentsen ez, akármit is jelent ez.

Példák a napi sajtóból: „Reformdesszertek, bármit is jelentsen ez”, „A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér elérte a karbonsemleges minősítést, bármit is jelentsen ez”, „A ma esti szerelmi tűzijáték nem marad el, jelentsen ez bármit is”, „Van egy lánya, a férje régen autóversenyző volt, most ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, jelentsen ez bármit is” (hírportálok); „Valahol ott tartunk most, hogy könyveket adunk ki… fiataloknak, jelentsen ez bármit, azaz sok mindent. Például minél frissebb nyelvet, témát, hangulatot vagy akár szerzőt”, „Service design – jelentsen ez bármit is! (kulturális portálok); „Mediálni akarok, jelentsen ez bármit is”, „Közösségi bormarketing, bármit is jelentsen ez”, „Csináljatok Quesadillát, bármit is jelentsen ez. De nem bármit jelent, a vegán lányok megírták. És milyen jól” (blogok), „Ágnes igazi emoji csaj! Bármit is jelentsen ez… :D” (hozzászólás, fórum).

A tudományban és tudományos ismeretterjesztésben nem volt divat eddig a bizonytalanság, a meghatározatlanság hangsúlyozása. Most azonban már nyelvészeti portálon is találkozhatunk efféle megfogalmazással, ráadásul halmozottan: „A vonzat (idegen szóval: argumentum) olyan bővítmény, amit ha nem teszünk ki, a szerkezetet hiányosnak érezzük, vagy azt tapasztaljuk, hogy az alaptagnak, amihez a bővítmény tartozik, egész más a jelentése (akármit jelentsen is ez) a bővítménnyel együtt, mint nélküle”, (és a folytatásban) „De azt komoly arccal nem tudnám mondani, hogy a figyel igének ezekben más-más jelentése jelenik meg (akármit jelentsen is ez)”.

A példák azt bizonyítják, hogy a „jelentsen ez bármit is” bizonytalanságot kifejező helyzetmondat szinte valamennyi nyelvi rétegben, nyelvhasználati módban felbukkant, és terjed. Korábban csak annyit mondtunk az efféle jelenségre: divat, közhely. Ma már továbbléphetünk: egy terjedő életérzés nyelvi tünete, amelyre „rásegít” a tudomány, a művészet, az irodalom. Jelentsen ez bármit is.