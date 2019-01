Inga

Bölcselet – Kétszáz éve jelent meg Schopenhauer fő műve

Az olvasót első lépésben időutazásra invitálom; utazóeszközünk egy nagy­regény – képzeletben 1874-ben járunk. A főszereplő könyvszekrényében kutat, s egy furcsa könyv kerül a kezébe: „meglehetősen vaskos, sárgás hártyapapirosra rosszul nyomtatott, rosszul ösz­sze­fűzött munka, csupán második része egy világ­híres metafizikai rendszernek… Magával vitte le a kertbe, és […] mélyen elmerülve forgatta sorban a lapokat…” Miközben órákon át a könyvet bújta, azt vette észre, hogy alapvető változások mentek végbe a lelkében. S ettől kezdve „úgy érezte, mintha egész valója óriásira tágult volna és nehéz, homályos részegséggel telt volna meg; elméjét tökéletes mámor felhőzte be, ami kimondhatatlan új, csábító és ígéretes volt, és hasonlított az első, reménykedő szerelmi gerjedelmekre.”

Jól sejti a kedves olvasó: Thomas Mann híres regényéből idéztünk; a „világhíres” könyv pedig, amelyet a főszereplő, Thomas Buddenbrook olvasgat, nem más, mint egy nagy német filozófus, Arthur Schopenhauer fő műve, A világ mint akarat és képzet. Az első kötete kereken kétszáz évvel ezelőtt jelent meg Lipcsében. S ez az évforduló ad alkalmat arra, hogy bölcseleti üzenetén valamelyest eltöprengjünk.

Erre annál is inkább szükség van, mert az utókor elég mostohán bánt mind a szerzővel, mind nevezetes művével. Ő ugyanis azon kevesekhez tartozott, akik nagyon korán, még a XIX. század elején, abban az időben, amikor az európai értelmiség nagy része még a haladás lázában égett a legcsekélyebb kritika nélkül, s tekintetét elhomályosították a francia forradalom bűvös jelszavai (szabadság, egyenlőség testvériség), e csalóka káprázattal szemben fel merték emelni szavukat. Ő maga olyan átfogó filozófiai rendszert vázolt fel, amely egyszer és mindenkorra leszámolt az elvakult haladáspárti illúziókkal.

Arthur Schopenhauer a modern európai konzervatív gondolkodás egyik megteremtője. Mo­numentális fő műve, A világ mint akarat és ­képzet – amelynek teljes, kétkötetes kiadása 2019-ben jelenik meg magyar nyelven – e gondolati hagyomány alapirodalma. Épp ezért mind a szerző, mind a mű alaposan rászolgál arra, hogy legalább korunk konzervatív gondolkodói, olvasói megbecsüljék.

Bölcseletének alapüzenete néhány mondatban összegezhető: nem az ész, a ráció jelenti a világ – s benne az ember – végső lényegét, hanem egy, a mindenséget és az embert átható vak késztetés. Ezt nevezi Schopenhauer akaratnak. Az akarat ugyanakkor az örök nyugtalanság és kielégületlenség forrása. Folyton vágyakat szül, folytonosan hiányérzetet teremt. Az élőlények – s köztük az ember is – e vágyak kielégítésére tör. Ám még ha beteljesül is néhány vágya, az sohasem jelent tartós boldogságot. Kialakul az unalom, a csömör állapota, az ismételt szenvedés, s ebből csak az új hiányérzetekkel együtt járó új akarások lendítenek ki. S ekkor a folyamat kezdődik elölről. Az ember „élete ily mód leng tehát ide-oda, mint az inga, a fájdalom és az unalom között; s ez a kettő valóban az élet végső alkotórésze.”

Kérdés akkor, hogy kiszabadulhat-e az ember a vágyak – az akarat – igájából. S ha igen, miként? Schopenhauer válasza erősen emlékeztet az óindiai vallásbölcselet (közelebbről a buddhizmus) tanítására; ennek Európában való elterjesztése az ő nevéhez is fűződik. Úgy véli, a vágyak kielégítése csak részleges megoldás, mivel nem lehetséges teljes kielégítés, másrészt a kielégítés is új szenvedések forrása lesz. A megoldás az akarás megszüntetése. Erre két út mutatkozik: ideiglenes megoldást kínál a vágyaktól eloldott, tiszta művészi szemlélet, véglegeset pedig olyan etika és vallásfilozófia, amely segít a szenvedőkön, és az akarat önfelszámolásához a részvéten keresztül jut el. E tan kifejtése során Schopenhauer nagymértékben támaszkodik a keresztény szentek, aszkéták tanítására is.

S miben mutatkozik meg Schopenhauer konzervativizmusa? Részben abban – bár ez csak egy szál a sok közül –, hogy az ember lényegét nem az észben, a rációban látja, hanem az akaratban. S ebben igaza is van, az ember sokkal régebb óta érző, akaró, szenvedő lény, mint amióta eszes teremtmény. Sőt a német filozófus szerint az ész maga is az akarat terméke, az emberben e képességet azért hozta létre, hogy rajta keresztül, általa könnyebben érhesse el céljait.

A konzervativizmus Schopenhauer gondolataiban más vonatkozásban is tetten érhető. Észrevett valamit, ami a maga folyamatában épp napjainkban teljesült ki. Az embert mozgató és eltöltő akarat korunkra minden korábbi állapotot messze meghaladó módon uralkodott el. A mai embert minden korábbinál inkább uralma alatt tartja a szerzés, a bírvágy, a fogyasztás világába belemerült akaratkielégítés. Ész és akarat egymást támogatva halad előre a világ mohó leigázásában. Talán helyesebb lenne azt mondani, hogy az akarat az, ami bírvággyal teljes. S hogy minél tökéletesebben érvényesüljön, egyszülött gyermekét, a rációt, a büszke cogitót is arra kényszeríti, hogy az akarat parancsát szolgálja; együttműködésük eredménye korunk technikai világcivilizációja.

A jelenkor könnyen manipulálható emberét nem nehéz megtartani abban az illúzióban, hogy a javak mértéktelen felhalmozása, a nyakló nélküli fogyasztás révén érheti el a boldogságot.

S aztán jön a csalódás, hogy a felhabzsolt javak puszta birtoklása távolról sem hozza el a hőn áhított boldogságot számára. S vagy megcsömörlik mindettől, vagy gyorsul a hajsza, további javak megszerzésének véget nem ismerő vágya diktál – épp úgy, ahogy Schopenhauer tanította.

S ez a birtoklásra – s ennek révén kielégülésre – törő akarat korunk multimilliárdosait, akiknek élete a vagyon szüntelen gyarapításának jegyében telik el, éppúgy mozgatja, mint ahogy a multinacionális gigavállalatokat, amelyek képesek akár fél kontinenseket letarolni csak azért, hogy realizálódjon akaratuk tárgya, a minél busásabb haszon, nyereség. Úgy tűnik, hogy a világ az önző akarat bűvköréből nem képes kitörni.

Schopenhauer arra a felismerésre jutott, hogy ez az állapot és folyamat örök érvényű, az ember alaptermészete és az azt mozgató erő nem változik; nem tartotta reálisan megvalósíthatónak ­semmi­féle „jobbító”, mértéktelen, örök haladás gigászi méretű lehetőségét. Kapott is érte eleget a marxista baloldaltól, amely őt – élén Lukács Györggyel – évtizedeken át denunciálta, filozófiájának rossz, ártó hírét keltette, egyúttal kikiáltotta a múlt század szélsőjobboldali irányzatai előfutárának. Holott Schopenhauer annyit tett csupán, hogy nem hagyta magát a hazug haladáspátosz és retorika káprázatától elvakítani. Józanul, ámításoktól mentesen vette szemügyre az embert; minden felvilágosító illúziótól mentesen szemlélte.

Szerencsére a jelentős művészek (s itt nem holmi önjelölt csepűrágókra kell gondolni), írók, költők, zeneszerzők, képzőművészek teljesen másképp ítélték meg személyét és életművét, mint néhány korlátolt, vagdalkozó filozófus. A művészvilágban se szeri, se száma azoknak, akiknek művészetében mély nyomot hagyott Schopenhauer hatása. Hogy csak a legkiválóbbakat említsük: Richard Wagner, Thomas Mann, Samuel Beckett vagy Michel Houellebecq ugyanúgy idetartozik, mint Lev Tolsztoj, Émile Zola, Giorgio de Chirico vagy Thomas Bernhard.

S a magyar vonatkozásokról se feledkezzünk meg. Schopenhauer hatása egyaránt jelen van Reviczky Gyula, Asbóth János, Gárdonyi Géza munkásságában, valamint a Nyugat első nemzedéke, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Juhász Gyula életművében is.

Schopenhauer olyan mélyen látott be az emberi létezés rejtelmeibe, ahogyan az csak kevesek számára adatik meg. Stílusa, nyelvezete a maga nemében párját ritkítja, még a legkényesebb elvárásokat is kielégíti. Pesszimizmusa pedig épp a mi jelenkorunkban ösztönöz józan belátásra; akkor tehát, amikor nagyon is híján vagyunk mély filozófiai felismeréseknek, hiszen a piacot a selejtes, sekélyes, álságos kultúrmarxizmus és más álfilozófiák hada árasztotta el.

Schopenhauer gondolatvilága nélkül korunk konzervativizmusa sokat veszítene gazdagságából, erejéből.