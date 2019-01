Igazából szerelem

Film – Zsonglőrmutatvány érzésekkel, hangulatokkal

Négy évvel ezelőtt Reisz Gábor zajos közönségsikert aratott első, VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjével. A képlet rém egyszerű volt: vegyél egy szakítást, egy marék „Budapesten élek, bulizgatok, és gőzöm sincs, hogy mit kezdjek az életemmel” típusú fiatalt, fűszerezd meg finom humorral, öniróniával, őszinteséggel, és kész is. A rendező második filmje viszont már nem csupán a kora harmincas X generáció tehetetlenségéről és életérzéseiről, hanem tágabb értelemben a szerelem természetéről is szól.

A Rossz verseket muszáj összehasonlítani elődjével, hiszen már alaphelyzetében is megidézi azt. Itt is szakításból indul ki a történet, Merthner Tamást (akit maga a rendező alakít) elhagyja szerelme, a párizsi ösztöndíját töltő Anna, főhősünk pedig a szakítás utáni gyászidőszakban átgondolja, hogy miért alakult így a szerelmi élete, és ki is ő valójában. Nick Hornby Pop, csajok, satöbbi című regényéhez és a belőle készült filmhez hasonlóan Tamás is régi barátnőire emlékezve próbálja kitalálni, vajon ki és mikor tette tönkre kinek az életét, mi ment félre, és miért alakulnak olyan szerencsétlenül a dolgai. Miközben keresi a választ, jobbra-balra, előre-hátra ugrál az időben az emlékek tengerében.

Tamás egyszerre három múltat idéz meg. Prukner Barnabás, Prukner Mátyás és Seres Donát alakítja a 7, 14 és 17 éves Tamásokat, akik megpróbálkoznak festéssel, írással, sporttal, zenével, reklámfilmrendezéssel. A főszereplő szüleinek szerepét Reisz Gábor első filmjéhez hasonlóan ismét Takács Katalinra és Kovács Zsoltra bízta, akik most is erős, összeszokott párost hoznak, az viszont zavaró, hogy a két idős színészt meg sem próbálták az egyes időszakokhoz fiatalítani: pontosan ugyanúgy néznek ki a nyolcvanas évek végén, mint ma.

Reisz hangulatokkal és érzésekkel zsonglőrködik: akik megélték a nyolcvanas-kilencvenes éveket, azoknak életkortól függetlenül sok szituáció lesz ismerős. A vállaltan önéletrajzi ihletésű film rendező-főszereplő-zeneszerzője mégis úgy tárja a néző elé a rendkívül szubjektív villanásokat és emlékeket, hogy azok az egész generációról, sőt a korabeli Magyarországról festenek képet. A rendszerváltás körüli évek Budapestjének ízes-szagos kockái pedig nem egy nagy love storynak adnak keretet, a Rossz versek sokkal inkább magát a szerelmet próbálja értelmezni. Az önsajnálat gödréből feltápászkodva Tamás megmutatja a nézőnek, hogy a szerelem tulajdonképpen mennyire önző lehet, nem is kell hozzá a másik ember, hiszen a szenvedéshez elegendőek vagyunk mi magunk és a rettentő nagy fájdalmunk.

A Rossz versek szerencsére minden ügyetlenség és szenvelgés dacára tud annyira vicces lenni, hogy ne csupán egy felnőtt férfi önsajnálatáról szóljon. A sok apró emlékfoszlány és anekdota kiváló arányérzékkel jelenik meg, ráadásul a legkülönbözőbb műfajok váltják egymást. Van benne kabaré, videóklip-kifigurázás, miközben klasszikusokat is megidéz a Megáll az időtől a Fargón át a Szomszédokig.

Reisz Gábor újra kreatívan és nagyon sok szeretettel tudta megszólítani saját generációját.

A Rossz versek végtére is olyan, mint egy nosztalgiával kibélelt időutazás Halászbástya előtt beszédet mondó Antall Józseffel, Centrum-szatyorral és régi szerelmekkel. Egyszerűen jólesik.

(Rossz versek, magyar játékfilm, 98 perc. Rendező: Reisz Gábor. Bemutató: 2018. december 27. Forgalmazó: Cirko Film)