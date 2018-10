Időutazás írógéppel

Egy jó színész jó könyve: Tom Hanks novellái

A Forrest Gump, a Ryan közlegény megmentése, a Philadelphia – Az érinthetetlen, az Apollo 13 című filmek főszereplője a világ egyik legismertebb színésze. Jó barátjával, Steven Spielberggel Hollywood legbefolyásosabb művészei közé tartoznak. Négyszer nyert Golden Globe és két egymást követő évben Oscar-díjat. Tom Hanks nemcsak színészként, producerként és rendezőként sikeres, de első könyve megjelenése óta – íróként is.

Néhány éve irodalmi igényű írásait olvashatjuk a The New York Times és a Vanity Fair hasábjain. Azután kezdett el dolgozni első novelláskötetén, miután a New Yorkerben megjelent elbeszélése, amely a Holdra vezető amatőr expedícióról szól, és amely az Alfred A. Knopf által alapított kiadó főszerkesztője figyelmét is felkeltette. A kötetet világszerte óriási várakozás előzte meg. Hanks sok ország sok városában dolgozott rajta, történetei forgatások közben, otthon, az irodájában, repülőn utazva, szállodákban és promóciós körutakon születtek.

Közismert, hogy a színész bolondul a régi mechanikus írógépekért, gyűjteménye legalább 250 darabból áll. A tizenhét novella mindegyikében megjelennek, az egyikben csak megemlítve, a másikban viszont fontos szereplőként.

„1978 óta gyűjtök írógépeket minden különösebb ok nélkül […]. A sztorik azonban nem magukról a gépekről szólnak, inkább olyan történetek, amelyeket ezeken írhattak volna” – fogalmaz Hanks. A könyvben minden novella előtt látható egy fotó arról a masináról, amelyen a szöveg születhetett volna, vagy amelyikről szó esik. A világsztár saját bevallása szerint az írógépekben a maradandóságot csodálja. „Ha van az embernek sztereó lemezjátszója, miért ne hallgasson lemezeket? Az írógépeket is használni kell. […] Mire jó egy zongora, ha soha nem játszik rajta? Csak a port fogja, miközben a maga életéből hiányzik a zeneszó.”

Az elbeszélések színtere az Egyesült Államok, a nagy olvasztótégely, ahol különleges körutazást tehetünk. Utaskísérőnk, Hanks novellái a harmincas évektől a közeljövőig terjedő intervallumot ölelik fel. Időgépe visszarepít minket a múltba, például az 1939-es New York-i világkiállításra, majd harminc évvel később együtt ámulhatunk egy kaliforniai kisfiú különleges születésnapi ajándékán, megismerhetjük a dúsgazdag amerikait és hűséges alkalmazottját, valamint egy vezető sportcsatorna új sztárját is. Beleshetünk egy második világháborús veterán családi karácsonyába és egy fiatal színész fárasztó sajtókörútjába. Az elbeszélések elgondolkodtatók, néha kifejezetten viccesek.

Hanks történetei az élet egyszerű örömeinek állítanak emléket. Novelláiban is feltűnik a filmjeiben többször eljátszott, szeretni való, hétköznapi kisember, aki töretlen optimizmussal száll szembe a nehézségekkel. Írásait – ahogy filmbeli alakításait is – nagyfokú empátiája és emberismerete teszi hitelessé. Tom Hanks különleges szellemi kalandra hívja olvasóit – időutazásra írógéppel. A jó színész írt egy jó könyvet, tele szívet melengető, humoros történettel.

(Tom Hanks: Különleges karakterek. Ford.: Széky János, Medgyesy Zsófia, Nimila Zsolt, Varga Zsuzsanna. Kossuth Kiadó, Budapest, 2018, 423 oldal. Ára: 3990 forint)