Hol köt ki a csillaghajó?

Űrverseny – Gigacégek törnek borsot a nemzeti ügynökségek orra alá

Az emberiség újra a Holdra készül, a világ nagyhatalmai pedig újra egymással viaskodnak az elsőségért. Sosem látott messzeségekbe küldünk felderítőszondákat, miközben Kína, India, Izrael és magáncégek is beszálltak a történelem második űrversenyébe. Az áhított cél a vörösen izzó Mars.

Ősidőktől kezdve, de legalábbis a Pink Floyd legendás, 1973-as albuma óta biztosan foglalkoztatja az emberiséget a Hold sötét oldala (The Dark Side of the Moon). Elszállt science-fiction írók szerint ott bújtak meg a nácik a második világháború után, de akadnak olyanok is, akik szerint kráterekben tanyázó űrlények népesítik be. A kínai űrügynökség által tavaly december 8-án kilőtt űrszonda szerencsére bebizonyította: ilyesmiről szó sincs.

A Csang’o–4 szonda ugyanis január 3-án leszállt az égitest eddig ismeretlen részén, a déli-sarki Aitken-medencében, Kína pedig ezáltal először vitt sikerre olyan küldetést az űrben, amellyel korábban más még csak nem is próbálkozott.

A kínai holdkutatási program nemzetközi együttműködésben valósul meg. A műszereket holland, német, svéd és szaúd-arábiai kutatók fejlesztették, maga a kínai Hold-program pedig Csang’o kínai istennőről kapta a nevét, aki az ősi legenda szerint évezredekig élt a Holdon. A mostani sikeres landolás nemcsak fényt deríthet arra, hogy miért nincsenek vulkanikus pusztaságok az égitest sötét oldalán, de egyúttal fontos lépés Kína űrnagyhatalommá válásában.

Homályos Plútó

Alig landolt tavaly novemberben a Marson az InSight szonda, az idei év első napján a New Horizons szonda átrepült az eddig vizsgált legtávolabbi égtest, a 2014 MU69 jelű, nem hivatalosan Ultima Thule nevű aszteroida felett. Az űrszonda egyébként még 2015 nyarán derítette fel az addig a Hubble űrtávcső képein is csak homályos foltként látszó Plútót és holdjait.

A geo­lógiai aktivitás jeleit mutató, több kilométeres vízjéghegyekkel rendelkező Plútó vizsgálata akkor szenzációszámba ment. A tudósok azt feltételezik, hogy a tőlünk 6,5 milliárd kilométernyi távolságra levő, mogyoró formájú bolygókezdemény szinte az eredeti állapotában őrizte meg a korai Naprendszer anyagát, ezért forradalmi felfedezéseket tartogathat az emberiség számára. Talán még azt is megtudhatjuk, hogy hogyan jöttek létre az égitestek 4,6 milliárd évvel ezelőtt.

Mindeközben olyan magáncégek emelkedtek fel a csillagokhoz, mint a SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, kilőttek egy piros kabriót a világűrbe, és üzembe helyezték a világ legerősebb nehéz rakétáját, a Falcon Heavyt. „Mintha aszály után, hirtelen zúdulna le minden” – fogalmazott Jim Bridenstine, a NASA igazgatója, amikor az űrkutatás jelenéről és nagyon közeli jövőjéről kérdezték. Bridenstine szerint ugyanis az amerikai nemzet rendkívül elszánt a Marsra való eljutásban, ehhez viszont először a Holdat kell eszközként használniuk, hogy minél hamarabb elérjék a céljukat.

Az űrkutatás valódi kezdetei egészen a második világháborúig nyúlnak vissza, amelynek során Németország hatalmas eredményeket ért el a folyékony hajtóanyagú rakéták fejlesztésében. 1943-ban egy V–2 rakéta elérte a Kármán Tódor által meghatározott száz kilométeres magasságot, azaz kijutott a világűrbe.

A háborút követően a német rakétafejlesztő mérnökök egy csoportja Amerikába került, míg egy másik csoportot a Szovjetunió ejtett hadifogságba: így tehát ezen a két helyen indult nagy méretű katonai rakétafejlesztési program. A katonai fejlesztések mellett a világűr elérését is célul tűzték ki, mintegy a hidegháború eszközeként.

Eisenhower amerikai elnök 1957-ben bejelentette: a nemzetközi geofizikai év tudományos rendezvény- és kísérletsorozat keretében műholdat bocsátanak fel. A Szovjetunió eközben teljes titokban folytatta a maga programját Szergej Koroljov vezetésével, a hadsereg égisze alatt.

Sokáig úgy tűnt, hogy a szovjetek jobban állnak, hiszen 1957. október 4-én egy továbbfejlesztett R–7 típusú interkontinentális ballisztikus rakétával a Föld körüli pályára állították a Szputnyik–1 műholdat, a világ első űreszközét, majd november 4-én elindult a Szputnyik–2, fedélzetén az első élőlénnyel, Lajka kutyával. Az USA mindezt „hidegháborús hadüzenetnek” vette, és az Explorer–1 felbocsátásával válaszolt: a világ belépett az „űrkorszakba”.

A kezdeti idők űrhajózását nagyban hátráltatta az akkori „egyszer használatos” technika és annak elképesztő drágasága, így az 1970-es években Amerikában hozzáláttak az első újrafelhasználható űreszköz, a Space Shuttle, magyarul űrrepülőgép kifejlesztéséhez. A rendszer kulcsa egy többször felhasználható hőpajzs kifejlesztése volt. Az első űrrepülőgép, a Columbia 1981-ben indult útjára, ’89-ben pedig a Magellan Vénusz-szonda volt az első, amelyet űrrepülőgép fedélzetéről indítottak, a leghíresebb űreszköz talán mégis a Discovery űrrepülőgép által pályára állított Hubble űrtávcső, melynek segítségével sokkal többet tudhattunk meg a világról.

Az űrsiklókat is szinte kizárólag tudományos expedíciókra használták a 90-es évek második felétől. A tudomány jegyében pedig békét kötöttek az egykori versenytársak: közös orosz–amerikai programok kezdődtek, amelyen orosz űrhajósok először próbálhatták ki az űrrepülőgépet, majd megegyezés született a Mir űrállomás közös használatáról a Shuttle–Mir program keretében. A piac ma már szabadabb, mint valaha: India és Izrael is beszáll a versenybe.

A Csandrajáan–2 (Chandrayaan–2) az Indiai Űrkutatási Szervezet szárnyai alatt január utolsó napján egy leszállóegységet és egy holdjárót is felküldenek: ez lesz az első olyan űrmisszió, amely holdjárót küld a holdi Déli-sarkra. Izrael egy 600 kilogrammos leszállóegységet lő fel, mégpedig azt, amelyet még a Google megbukott Lunar X pályázatára készített az állami tulajdonú Israel Aerospace Industries és egy milliárdos üzletember által támogatott nonprofit cég, a SpaceIL. A nyolcéves fejlesztés után elkészült űreszköz az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9 rakétáján indul az űrbe január végén, így várhatóan márciusban ér majd a Holdra.

Landolás oda-vissza

Az amerikai és az orosz űrügynökség, a NASA és a Roszkoszmosz egyetlen nap eltéréssel jelentette be a maga Hold-misszióját, ám amíg a NASA a 2020-as években már embereket küldene az égitestre, addig az oroszok nem kapkodnák el a dolgot, és egy évtizeddel későbbre tervezik az utazást. A NASA 1972 óta először azért küldene újra asztronautákat a Holdra, hogy az ottani kutatások felkészítsék őket az első emberes Mars-misszióra.

Az űrügynökség kilenc magánvállalattal dolgozik a Holdra jutáson, együtt fogják tesztelni a Mars-küldetésekre szánt technológiákat, és feltérképezik a bolygó emberiség számára használható erőforrásait is. Jelenleg egy űrállomást építenek, amely a Hold körül kering majd, utána látnak hozzá egy oda-vissza küldhető landoló járműhöz. Tíz évre saccolják az ezzel járó munkát.

A Roszkoszmosz kicsit megfontoltabb, ők 2040-ig bezárólag több lépésben hódítanák meg a Holdat. Szeretnének ők is egy Hold körül keringő állomást, vizsgálnák a Hold felszínét, majd lakható holdbázisokat építenének, ahol az ember robotokkal dolgozna együtt a küldetésen. A harmincas évek rakétakutatásából induló szovjet űrprogramnak számos mérföldkövet köszönhet az emberiség a legelső műholdtól az első űrhajón és űrutazón át az első űrállomásig.

Ma leginkább a Nemzetközi Űrállomás működtetésében és irányításában jeleskednek az oroszok, ezért Vlagyimir Putyin 2016-ban magához is hívatta az ügynökség vezetőit, és felszólította őket, hogy valahogy azért jó lenne megőrizni Oroszország „egyre jobban fenyegetett vezető szerepét az űrben”. Tavaly jelezte is a Roszkoszmosz: a Hold bevétele után nincs megállás a Marsig. A harmadik nagyhatalom, Kína 2022-ben tervezi üzembe állítani harmadik űrállomását, még ebben az évtizedben embert szeretne küldeni a Holdra, valamint szintén benevezett a Mars-játszmára is.

Egyetlen dolog változott meg gyökeresen a hatvanas-hetvenes évek óta, és nem az, hogy a NASA már Twitteren gratulált Kínának, hanem hogy beléptek az űrpiacra a gazdasági szereplők: magánemberek, startupperek, gigacégek és vállalkozók, hogy borsot törjenek a nemzeti ügynökségek orra alá. Az oroszok szerint az amerikai kormány támogatását élvező SpaceX például egyenesen aláássa a nemzetközi űrpiacot.

A milliárdos Elon Musk cége más magáncégekkel együtt a jövő évtől ugyanis már űrhajósokat küldhet fel a Nemzetközi Űrállomásra, míg a NASA szerződése az oroszokkal le fog járni. A Space Test Program 2 nevű küldetés több katonai műhold fellövése mellett a NASA kísérleti mélyűri atomóráját is magában foglalja, amely várhatóan sosem tapasztalt pontosságot ad a mélyűri felfedező missziókhoz, ezáltal a kommunikáción és a navigáción is javíthat majd.

Multimilliárdos turisták

A SpaceX vezérigazgatója a napokban mutatta be az első koncepciós vázlatot az űripari cég saját űrhajójáról, a Starship, azaz Csillaghajó tesztmodelljéről. A valódi rakéta építése még ma is zajlik a texasi Boca Chicában, és Musk ígérete szerint sokkal jobb lesz, mint a vázlat. Március–április környékén állítaná szuborbitális pályára a Csillaghajót, hogy ott teszteljék a jármű teherbíró képességét. Az orbitális pályán végzett tesztek 2020-ban kezdődhetnek. A korábban BFR-nek (Big Fucking Rocket) nevezett Csillaghajótól azt várják, hogy idővel kiválthatja a ma használt hordozórakétákat, vagyis a Falcon és Falcon Heavy modelleket.

A SpaceX-re egyre többen figyelnek, amióta a Falcon Heavy nehézrakétát Musk másik cége elektromos luxusautója, egy Tesla Roadster kilövésével tesztelte élesben. Egy öntörvényű, masszív egóval megáldott üzletember egészen máshogy gondolkodik, mint egy nemzeti ügynökség. A Tesla kilövése leginkább poén volt, egy sok millió dolláros geg, egyben minden idők legjobb autóreklámja, de az üzletember Starlink nevű projektjétől is hasznot remél, hiszen az űrbiznisz egy igen drága biznisz.

Richard Branson, a Virgin-birodalom multimilliárdos feje űrturisták kiszolgálását reméli: Virgin Galactic nevű cégével utasszállító űrhajókat tesztel. A 2020-as évek közepére Muskék közel 12 ezer kommunikációs műholdat állítanának Föld körüli pályára, hogy a létező internetszolgáltatóknál sokkal gyorsabb, olcsóbb és megbízhatóbb internetet biztosítsanak az egész Földön. Ugyanerre készül a OneWeb nevű, kisebb cég is még az idei első negyedévben, mert hát internetből sosem elég, azon követhetjük élőben a kilövéseket és a landolásokat.