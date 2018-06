Heti horror

Novozánszki Fanni-ügy – A feloldatlan rejtély kiváló táptalaja a hamis híreknek

Eszik-e emberhúst a vaddisznó? Miért hagyták a lakásban az ötmillió forintot? Az escort ugyan­az-e, mint a prostitúció? Kérdések sora VV Fanni rejtélyes eltűnése, élete és valószínű halála körül. A média hetente friss hírekkel szolgál, és egyre borzongatóbbakkal. Ezen a héten halálos fenyegetésről és betonba öntött holttestről is olvashatunk. Egy bűntény anatómiája.

Annyira gáz, hogy ilyen helyen kötött ki – mondta két esztendeje Novozánszki, ismertebb nevén VV Fanniról egykori villalakótársa, VV Zsu, mikor kiderült, hogy a lány Kira néven egy osztrák bordélyház honlapján ajánlja a szolgálatait. Fannikát a műmell, műszáj, meg a pénz motiválta egész életében. Lehet, hogy olyan lesz egyszer, mint Cicciolina – ez már egykori villaszerelme, Dennis véleménye volt.

Novozánszki Fanni nyilván ügyesebb, eszesebb volt más villalakóknál, akikre ma már senki nem emlékszik. Kitűnt a Való Világ show-ba törekvő fiatalok közül, ehhez pedig a külcsín magában kevés. Ő bevállalta, megtette, amit a nézők igényeltek, kielégítette az éjszakai tévés kukucskálók kíváncsiságát, ezzel feltűnést keltett, és a neve is tovább forgott. Persze nem az igazi.

Novozánszkiból VV lett, aztán, mint látjuk, más környezetben Kira. Egyike azoknak a szép lányoknak, akik azt gondolják, hogy az escortozás, dubajozás, szexuális szolgáltatás nyújtása jó illatú budoárokban nem mindig jó illatú férfiaknak maga a könnyű élet. Vagy ha nem is könnyű, de legalább gyors pénzkereset, és esély a gazdag férjre, a tartós gondtalanságra. Fanni nem tudta learatni e babérokat. A huszonötödik életévét éppen betöltött lány november 20-án eltűnt, azóta sincs róla hír. Pontosabban túl sok hír is van. Erős a gyanú, hogy élve már nem fogják megtalálni.

Kötélpróba

Novozánszki Fannit 2014 novemberében ismerte meg az ország, akkor költözött be a Való Világ hetedik szériájában a villába. Nem nyert, de ajánlatokat, lehetőségeket kapott. Arca lett a Poppy Lingerie márka 2015-ös tavaszi‒nyári kollekciójának, szerződést kötöttek vele az Allora tavaszi kollekciójának fotózására, a YouTube-on pedig a vlogjában szépségtippeket osztott. Egy idő után azonban elege lett. Úgy érezte, túl sok valótlanság jelenik meg róla, ezért 2015 áprilisában bejelentette, visszavonul a nagy nyilvánosságtól, és nem szeretné, ha a VV előnévvel emlegetnék. A Facebook-oldalát 2017-ben törölte.

A feltételezett gyilkossági esetben hónapok óta főleg csak rejtély van. Nincs holttest, így nincs bizonyítható bűncselekmény, legfeljebb a személyi szabadság megsértése bizonyítható. A gyanúsított hallgat, illetve mesékkel traktálja a rendőröket, csak azt ismeri el, amit le sem tagadhat. A térfigyelő kamerák ugyanis látták, hogy az alélt vagy talán már halott lányt a karjában viszi, és berakja az autóba.

Innentől csak a találgatások maradnak, amelyekhez a bulvársajtó nemcsak jó partner, hanem kezdeményező is. Az olvasóik igénylik a heti horrort. A találgatások forrása, mint azt magánnyomozó szakértőnktől megtudjuk, lehet elejtett, véletlenül vagy szándékosan félreértett rendőri információ is, amiből azután napokig szállongó pletyka lesz. A bulvármédia másik forrásai pedig, jól megfontolt szándékkal, maguk az ügyvédek.

Szívesen és sokat nyilatkozott ebben az ügyben a gyanúsított B. László nagybátyja és volt védője, Brodmann Péter is, akit kizártak az ügyből, mert tanú, és előfordulhat, hogy hamarosan bűntárs is lesz. Tőle származik az a vonal, hogy B. László – akiről szívesen írják le, hogy MSZP-jelölt volt a dunaújvárosi képviselő-választáson – alkalmazni akarta a lányt, azért ment este tízkor a lakására. Fanni ugyanis munkanélküli volt, így állami támogatás járt volna utána. Az ügyvéd szerint ez is igazolja, hogy B. Lászlónak nem állt érdekében a gyilkosság.

És innentől kezdve indul a mese az aléltan talált Fanniról, a megzavarodott B. Lászlóról, a titokzatos barátnőről, aki kérte, hogy vigye el a lányt valahová, ahol megadott időpontban át kellett adnia valakinek. Ám ebben a történetben talán még maga a gyanúsított sem hisz. Azóta ugyanis kiderült, hogy B. László a lánnyal vagy a nélkül négy napig autózott valahol, amiről a GPS-koordináták tájékoztatták a rendőrséget. Szintén Brodmann ügyvéd szerint ezek követéséhez FBI-szakértők nyújtottak segítséget. (Valóban szüksége lett volna ehhez a magyar rendőrségnek az amerikaiak segítségére?)

Tudjuk továbbá, hogy a gyanúsított a bolyongása idején sokszor és hosszan, még éjszaka is beszélt az ügyvéd-nagybáttyal, valamint hogy vérnyomokat találtak a csomagtartójában, amiről azt állította, hogy elütött vadtól származik. Szerepel a történetben egy, szintén az autóban talált kötél is, amelyről DNS-mintát vett a rendőrség, és amelyet állítólag a Brodmann család nyolcvanéves nagyapja egy képről felismert. Ez lehet majd a vád egyik legerősebb bizonyítéka.

Ezen ugyanis állítólag Fanni vére mellett B. László és egy másik férfi DNS-e is megtalálható. Vettek mintát a gyanúsított nagyapjától, apjától, testvérétől, sőt Brodmann Péter ügyvédtől is. Ez okból lett védőből tanú. A DNS-vizsgálat állítólag lezárult, és az eredmény állítólag megerősíti a rendőrség korábbi gyanúját, a kötélről vett minta nagy valószínűséggel megegyezhet valamelyik családtag DNS-ével. Csupa állítólag, valószínűleg, csupa lebegő hír.

A vadkan

A DNS-vizsgálatra vonatkozó legfrissebb információ már Lichy Józseftől, a Novozánszki család ügyvédjétől származik. Azt mondja, ő csupán annyit tud a vizsgálat állásáról, amennyit a nyomozók az orrára kötnek. Van ugyan betekintési joga, de nem nyomakszik, nem forszírozza azt sem, hogy megmutassák neki a DNS-vizsgálat eredményét. Utóbb aztán kiderül, hogy mégis. A hírt elsőbbségiként minden esetben ugyanaz a bulvárlap hozza, miként a többi, Fannival és a nyomozással kapcsolatos anyagot is. A hír forrása pedig majd minden esetben Lichy ügyvéd.

Az érdek közös. A bulvár folyamatos szenzációt adhat, az ügyvéd folyamatosan a fényben marad. Lichy rendszeresen használja a megbízásaiban a médiát, a sajtóban is jól menedzselt ügyfelei vannak. Ő volt például a valódi móri bankrabló, Weiszdorn Róbert védője, az örökségből részesedést követelő Czeizel Endre szeretőjének ügyvédje, valamint annak a Dánfi Jánosnak is, aki biztonsági őrként 650 millió forintot lopott el a cégétől, és soha nem árulta el, hová rejtette a pénzt. Ezért három helyett öt évet kellett ülnie, de 500 millió várta a szabadulásakor. Csupa címlapsztori, amit az ügyvéd vitt a sajtóhoz.

Dánfi esetét az ügyvéd most azért hozza szóba, mert a Novozánszki-ügy gyanúsítottja, B. László is tagadásban van. Lichy szerint egyrészt hiba, ha rokon véd rokont, mint Brodmannéknál, másrészt rossz is a taktika, a tagadás. Általában – legalábbis nála – nem szerencsés, ha tudja az igazságot, mert akkor nem tud meggyőző, a saját logikáján alapuló védelmet felépíteni. B. László Lichy szerint eddig több hibát is elkövetett. Poligráfba csak az üljön be, aki biztos a dolgában, B. László azonban majd minden kritikus kérdésnél megbukott.

Magánnyomozó szakértőnk is azt magyarázza, hogy a poligráf nem kilencvenkilenc, inkább százszázalékos, már ha jó a vizsgáló, és jól vannak összeállítva a kérdések. Ugyanakkor lehetnek a poligráfvizsgálat megtagadásának hátrányai is. A móri ügy első gyanúsítottjai nem mertek belemenni, nem hitték el a nyomozóknak, hogy csak Mórról fognak kérdezni. Így fordulhatott elő, hogy az el nem követett bűntettért Kaisert végül jogerősen el is ítélték.

A Fanni-ügynek nemcsak az ismert áldozat az érdekessége, hanem az is, hogy a lányra mind ez idáig sem élve, sem halva nem találtak rá, bár keresték vízben, földben, erdőben, határon belül és kívül. A keresés költsége meghaladja már a 300 millió forintot! Közben a gyanúsított, a lány testét a kocsijába tévő férfi négynapos bolyongását félórás időre lebontva követni tudják. Mivel egy holttesttől nem egyszerű megszabadulni, a lány viszont nem került elő, a rejtély egyelőre feloldatlan, ami a hamis hírek születésének kiváló táptalaja.

Életéről, haláláról, szándékos eltűnéséről sokaknak vannak ötletei, aminek a bulvár örül, hiszen öt-tíz perc nézettség, olvasottság ezekből legyártható. Ilyen volt, amikor valaki levelet írt: biztosan tudja, hogy Fanni egy disznóvágáson kapott partidrogot, attól halt meg. A levelet az egyik kereskedelmi tévé még írásszakértővel is megvizsgáltatta. Az egyik bulvárlap pedig egy német bordélyházban érte el a lányt telefonon. Fanni anyja cáfolja, hogy a lánya hangja lenne. Újabb hír az is, hogy Fanni képei Jessica néven egy német erotikus oldalon is feltűntek. És már itt is a következő, a vadkantörténet.

Lichy­ József nyilatkozata: zokogó nő hívta fel, hogy szerinte a lány testét kivitték az erdőbe, és a vaddisznók megehették. Az ügyvéd azt mondja, ebben az esetben a valószerűtlen történeteket is komolyan kell venni. Egy vadász ismerőse szerint ha a holttest mellé kukoricát szórtak, a vaddisznók szétszedhették, széthordhatták. Újabb kacsa, még erősebb hamis hír. Mintha fel lenne építve. Sötét erdő, vaddisznók. Az Országos Magyar Vadászkamarától megtudjuk, szabadon élő vaddisznó emberi testhez kukoricával vagy anélkül sem nyúl, mert megérzi az emberszagot, és fél tőle. Ezért szoktak emberi hajjal vadat riasztani, azzal szórnak körül területeket.

Az esetek kilencvenkilenc százalékában, mondja Lichy József, emberölést bosszúból, féltékenységből vagy nyereségvágyból szoktak elkövetni. Itt az utóbbi merül fel, mivel a két ember között nem volt érzelmi kapcsolat. A lány néhány nappal az eltűnése előtt kivette az összes pénzét, ötmillió forintját a bankból, ezt elmondta az anyjának is, aki azt nyilatkozta: a lánya mell­plasztikára készült, de ez ehhez túl nagy összeg volt.

Figyelmeztette is, hogy felelőtlenség ennyi pénzt a lakásban tartani. Valószínű tehát, hogy Fanni kölcsönt akart adni B. Lászlónak. A pénz azonban végül a lakásban maradt, tehát valaminek történnie kellett. Valószínű, hogy a férfi, aki nem megölni, legfeljebb csak bántani akarta a lányt, pánikba esett. Lichy szerint a pénzből kell a nyomozóknak kiindulniuk.

Ütős lapok

Vajon miért döntött úgy B. László, hogy nem tesz vallomást? Megúszni úgysem tudja, ám nagy a különbség a két tényállás, a halált okozó testi sértés és az emberölés között. Az első büntetési tétele kettő-nyolc év, a másodiké öt évtől a végtelen. A férfi abban bízhat, hogy ha nincs holttest, akkor sem a gyilkosságot, sem annak módját nem lehet rábizonyítani. Lichy szerint azonban B. László egy idő után össze fog omlani, elfogy a lelkiereje, és vallomást tesz, belátja, hogy nincs értelme tagadni. És talán azt is belátja, hogy a halottnak jár a végső kegyelet. Így szokott történni.

Ebben a szomorú és az utóbbi hónapokban szenzációként tálalt történetben érdekes lehetett volna még az édesanya elbeszélése arról, miként gondolkodott lánya pályaválasztásáról, döntéseiről, és arról, hogy a valóságshow-szereplés által keletkezett ismertség hogyan terelte egy ifjú hölgy életpályát. Az terelte-e? Az asszony azonban a korábbi néhány bulvármegszólaláson kívül hallgat. A gyász mellett talán a lányával szembeni felelőssége is nyomaszthatja.

Csak idő kérdése, és a Fanni-ügy titkai feltárulnak. A rendőrségnek erős lapjai lehetnek, ha B. László előzetes fogva tartását a nyomozati bíró ismét meghosszabbította. Híres ügy lett, és ez akkor is számít majd, amikor az elkövetők a bíróság elé állnak. A sajtó követni fogja a tárgyalást, aminek a bírók rendszerint nem örülnek. Számukra a pulpitus nem színpad, hanem munkahely.

Tudjuk azonban, hogy az ügyvédek nemcsak azért használják a sajtót, mert maguknak hírnevet, azáltal jobb, több ügyfelet remélnek, hanem azon keresztül közvetve talán befolyásolni lehet az ítélethozókat. Emlékszünk még rá, amikor Alföldi Róbert vezetésével a Nemzeti Színház Kossuth-díjasai demonstráltak kollégájukért, Stohl Andrásért a közlekedési balesetének a tárgyalásán. És bíró legyen a talárjában, akit az ilyesmi hidegen hagy.