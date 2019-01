Harminc csontváz a pincében

Magyar Tükör

A híres kondorosi pusztából, rettegett betyárok tanyájából, huszonöt esztendő alatt virágzó, kedves kis község lett: Kondoros. Ezen a nevezetes helyen tegnap nagy ünnepet ültek, negyedszázados fordulóját annak, hogy a kondorosi csárda mellett község épült. […] S mi lett a kondorosi csárdából, mely egykor a legnagyobb magyar epikus fantáziáját ingerelte? Hát, biz azt a civilizáció úgy eltörölte a föld színéről, mint Ninivét a pusztulás, Herculeanumot a láva. Sőt, még jobban, mert hotel lett belőle. A kis számadó s nagy számadó (aki rang szerint a főjuhász után való) ha megszomjazik, hiába keresi a csárdát a kondorosi síkon. Simára borotvált, elegáns fekete ruhás pincérek fogadják a vendéglőben, illő hajlongások között.

(Pécsi Figyelő, 1900. május 22.)

*

A budapesti Bakáts utca és Lónyay utca sarkán mintegy száz év óta állott egy korcsmaépület, amelyet valamelyik régi gazdája Határ csárdának nevezett el.

A Határ csárda a régi Pest tipikus maradványa volt. Most megvásárolta a földszintes épületet egy ügyvéd és a telkére nagy bérpalotát építtet.

(Az Ujság, 1909. szeptember 3.)

*

A csárdák kora és ezzel a csárdák költészete is lehanyatlott. Az országutak forgalmát nagy részben elnyelte a vasút s az így részben csak a szomszédos teherforgalomra szorítkozik, minek következtében nagyon megcsappant, sőt majdnem elenyészett az útszéli csárdák vendégközönsége. Tíz közül, ha egy álldogált még, annak is horpadt tetején megtépett cégért ingat az őszi szél vagy téli zivatar.

A csárdáknak már nincs is jelentősége, de egyáltalán szükség is alig van rájuk. A forgalom ma már gyorsan a nagyobb községekbe, nagy városokba röpíti az utazó emberiséget, ahol tisztességes polgári korcsmákban és vendéglőkben lecsillapíthatják szomjukat és kielégíthetik ételszükségleteiket is.

Hasonlóképen van a dolog a kiskorcsmákra nézve is, melyek némely városban, kivált a főváros külterületeiben úgy elszaporodtak, hogy majdnem minden második házban van egy-egy kis korcsma, tudja az Isten honnét szedett-vedett kontár korcsmárossal. Ez a szaporodás pedig a kis korcsmák kölcsönös rovására történik, melyek étel- és italárak dolgában egymást licitálják le, minek következménye, hogy a legrosszabb ételeket és legrosszabb minőségű pancsolt és gyakran hamisított borokat hozzák forgalomba.

(Vendéglősök Lapja, 1911. január 1.)

*

Király Mihály, a hortobágyi puszta csárdása öngyilkos lett. Debreceni lakásán felakasztotta magát s mire rátaláltak, halott volt. A csárdás nevezetes alakja volt a városnak és jellegzetes egyénisége a Hortobágynak, aki magyaros külsejével bámulatot keltett a Hortobágyon megforduló idegenek előtt. Tettét a puszta romantikáját is megrontó gazdasági válság miatt követte el.

Az utóbbi időben a világtól elzárt Hortobágyon is erősen érezhető volt a pénzhiány. A puszta népe, a csikósok, gulyások és egyéb árvalányhajas magyarok a kereseti lehetőségek megromlása folytán elkerülték a híres csárdát, amelyben annak idején Petőfi Sándor is megpihent. Noha a csárdabérlethez Debrecen város 100 hold földje is tartozott, mégse bírta Király Mihály a kiadásokat, s fizetési zavarokba jutott.

(Az Est, 1926. június 23.)

*

Karcag határában most bontják az Ágotai csárdát, amely annak idején Rózsa Sándor búvóhelye és mulatozó helye volt. Az egykori betyárcsárda körül most csak tanyák vannak. Női zárda is állott itt még a XIV. században. Később a zárda megszűnt és a pusztuló épület egy részéből a XVIII. században létesítették a csárdát. A csárda alatt nagy pince terül el. Most a csárda lebontásánál a pincében elásva harminc emberi csontvázat, néhány darab József császár korabeli pénzt és három kést találtak. Minden valószínűség szerint az itt tanyázó betyárok gazdag áldozatainak csontvázai kerültek elő. Az Ágota egykor a Debrecen-Budapest közötti országút egyik delizsánsz állomása volt. A lebontott csárda anyagából az egri káptalan most magtárt épít.

(Kis Ujság, 1935. szeptember 22. A hírek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár)