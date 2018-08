Hajnali hazatérés

Carrie Bradshaw, kedvesem

Lassan vége a fesztiválszezonnak, és ennek számos pozitív hozadéka lesz az életünkre nézve. Végre elvégezhetjük a háztartásban azokat a cseréket és javításokat, amelyek tavaly óta esedékesek, nem hordják el minden pénzünket a gyerekeink, akik koruknak és tanulmányi helyzetüknek megfelelően különböző helyekre, úgymint lovastáborba, ruhatervező- és varrótanfolyamra kívántak beiratkozni.

Ez utóbbi két varrógépünkbe került, mert a régi már nem volt jó, amit helyette vettünk, az még nem – túl profi –, a harmadik lett éppen megfelelő, sajnos nem arra, hogy az új függönyök is be legyenek szegve vele. A kamasz gyerekeim, akik éjjel élnek, és nappal alszanak, mint a vámpírok, minden törülközőmet elhordták, hogy elsötétítsék velük az ablakokat, mert az én könnyed függönyeim nem keltik kripta hatását délben, tehát újabb törülközőket is vennem kellett.

Most olvastam, hogy idősebb Adyné a fia halála után minden háztartási textíliát visszakért Csinszkától. Nyaranta, mikor a népek országútjává válunk, mert állandóan alszik nálunk valaki, barátok, barátnők, Szigetre menő vagy onnan jövő isme­retlen népek, teljesen átérzem, hogy mekkora szemétség, ha az ember harminc lepedőjéból elvisznek tízet. Szegény Csinszka! Közben meg még mindig nincs szívem kidobni a nagy gyerekeim sarkukon csuklyás kis babatörülközőit meg a király­lányos és királyfis ágyneműjüket, amelyben együtt aludtak a régi lakásunkban az emeletes ágyon, mikor még picik voltak, szőke angyalkák, és én voltam nekik a világ.

Apropó szőke: a két nagyobbik gyerekem szőke, a fiamnak sokat sötétült a haja – még mindig világos –, a húgának viszont a sűrű, hosszú hajában minden tincs a mézszín más-más árnyalatában játszik a sötét virágméztől az egészen világos, csillogó akácmézig. Természetesen minden egyes fesztiválra átfestette a haját, majd menetrendszerűen zokogott, hogy nem tetszik. Mert nekünk sem tetszett, előbb-utóbb adtunk pénzt, hogy visszafessék, és a családi kórus a görög elődjének monoton fásultságával szavalta, hogy „a fél emberiség olyan hajat akar, amilyen neked van…”, aztán feladtuk, és elcsendesedtünk. Fogalmam sincs, ma milyen színű hajjal fog felkelni, egy biztos: drágával.

A másik rejtély, hogy gyönyörű, fiatal lányoknak miért kell feketében járni, ez a szín ugyanis a közhiedelemmel ellentétben csak nagyon kevés nőnek áll jól, és azoknak sem tizenéves korukban. Az említett, 19 éves kislányom dolgozott egy hónapot, hogy a Szigetre új ruhákat vegyen. Megérkezett egy zsák gyászruha. Mikor emlékeztettem, hogy még férjhez sem ment, tehát nem lehet özvegy, és a családban is mindenki kitűnő egészségnek örvend, rám csapta az ajtót. De az ajtók legalább megint csukva lesznek.

Volt úgy, egy szigetes napon szeretett gyermekeink úgy tértek haza, hogy a kaput bezárták, a bejárati ajtót becsukták, nem vesztek össze üvöltve hajnalban, nem cukkolták a kutyát, nem léptek rá a macskára, nem hagyták nyitva a hűtőt 40 fokban, hanem bebújtak csendben az ágyba, és aludtak. Ahhoz vagyok szokva, hogy a fesztiválszezonban az ágyam és a fővárosi pályaudvarok várótermei között zavartalan az áthaladás, ez volt az idei év legszörnyűbb délelőttje, már a Dunában láttam mindkettőt, mire eszembe jutott, hogy benézzek a szobájukba.

Egy dolog viszont azonnal eszembe jutott, amikor ragasztgattam a gyerek összevissza nyúzott lábát, melyet feltört egy kretén, hülye cipő. Én voltam, aki ezerszer felolvastam neki A kis hableány történetét. Pirossal be volt jelölve, hogy honnantól kell átírni happy endesre a végét, én tehetek arról, hogy azt hiszi, egy férfi miatt megéri olyan fájdalommal járni, mintha éles késeken lépkedne. Felszólítottam, hogy olvassa végig a teljes mesét, és dobja ki ezt a cipőt, de azonnal.