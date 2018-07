Gömb a spájzban

Lugas-tárca

Ábel ül a fotelben a tikkasztó júniusi 35 fokban, és csak úgy peregnek róla az izzadságcseppek. (Lám – mosolyodott el kesernyésen, csak úgy magában –, valakik milyen profi módon szervezik az afrikai bevándorlást! A migránsok még sehol, de a klímát már előreküldték…) Szemével a képernyőn az idei foci-világbajnokság legunalmasabb mérkőzését, a Svédország–Dél-Korea-összecsapást követi, de gondolatai el-elkalandoznak. Hogy vajon mi történhetett a dél-koreai focival a 2002-es fellángolás után? Mert igaz, hogy annak idején a hazai rendezésű eseményen masszív bírói segítséget is kaptak, de – ha félretesszük az emiatti ellenszenvünket – el kell ismernünk: An Dzsonghvan és társai még tudtak focizni!

A bíró sok mindent tehet, gólt lőni helyettük azonban még ő sem tud. Márpedig parádés gólokat szereztek, remek helyzeteket alakítottak ki. A legendás olasz kapus, Buffon sokat mesélhetne erről (lásd a felugró sorfal alatt okosan ellőtt szabadrúgást, amelynek a védéséhez az ő zsenije is kellett). Ám szó, mi szó, An Dzsonghvan azóta már jól fésült műsorvezetőként domborít a képernyőn, és a szövetségi kapitányt sem Guus Hiddinknek hívják. Meg hogy: ha ezek a kommentátor által „becsületes iparosnak” nevezett svéd és dél-koreai futballisták itt lehetnek ezen a világeseményen, akkor a mieink miért nem? Talán mert van tízmillió szövetségi kapitányunk, de válogatott szintű játékosunk féltucat sem?

Nézi a zsúfolásig telt tribünöket, s megfájdul a szíve, amikor eszébe jut 2016 mámoros nyara. A minihősköltemény, amelyet a belgák elleni zakó sem tudott felülírni. Akkor részesei lehettünk a csodának. Persze most is csak fékezett habzással. Látja a földöntúli boldogságban egymás nyakába ugró idegeneket, a máskor és máshol talán röhejesnek ítélt kabalafigurákat önfeledten lengető és daloló kispolgárokat, a gól mámorában eszeveszetten ugráló, nemzeti színűre festett arcú (a civil életben amúgy kimért és távolságtartó) banktisztviselőt, a túloldalon pedig a némán könnyező nőket, szipogó kisgyerekeket, a fejüket fogó, szenvedő arcú férfiakat.

Mi lehet a labdarúgás titka, amellyel mindezt kiváltja az emberekből?! Aki ezt megérti, az valószínűleg az emberiség történelmének legbensőbb lényegéhez is közelebb jut másoknál. Pedig amúgy a világ legegyszerűbb játékáról van szó. Mondhatni: faék-egyszerűségű. Két 11 fős csapat játssza egy darab mintegy 70 centiméter kerületű gömbbel egy nagyjából százszor 75 méteres területű, téglalap alakú gyepen. A feladat: a játéktér két végén felállított spájz nagyságú kuckók valamelyikébe kell betuszkolni (pöckölni, piszkálni) a gömböt, lehetőleg nem a sajátunkba. Kívülálló erre azt gondolná: na és, magánügy, vagy legfeljebb egy szűk csoporté. De nem.

Több millió ember képes ezer kilométereket utazni, megfizetni a szállás, az étkezés és a belépő borsos árát, hogy a helyszínen követhesse figyelemmel eme együgyű kísérletet. Egész nemzetek, több százmillió ember teszi ugyanezt a képernyők előtt, és éli át olyan intenzitással az eseményeket, mintha az élete forogna kockán. S extrém esetekben bele is hal egy-egy kedvezőtlen eredménybe (vö. infarktus, öngyilkosság). Az esetek zömében anélkül, hogy a legcsekélyebb anyagi érdeke fűződne ahhoz, hogy a gömb megérkezzen, vagy ne a spájzba. Ábel ilyenkor érzi át a maga teljes mélységé-ben, hogy az ember mégiscsak több valamivel, mint a legmagasabb szinten szervezett anyag. Az biztos, hogy ha egy napon, bármi oknál fogva, a labdarúgás eltűnne az életünkből, mérhetetlenül szegényebb világban kellene élnünk.

Ugyancsak a feltáratlan rejtélyek közé tartozik, hogy a foci iránti rajongás hogyan, mikor és miért alakul ki az emberben. Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez feltétlenül a környezet hatása vagy a felmenőktől kapott örökség lenne. Amiként nem tudni azt sem, mitől lesz valaki tehetséges futballista. Naná, hogy nem, hiszen mi, magyarok, ezt kutatjuk három évtizede, eredménytelenül. S a jelek szerint fogják majd az argentinok is a Messi-korszak után.

Pedig ez sem nagy varázslat ám. Első lépésben az is elegendő, ha az ember képes oda rúgni a labdát, ahová akarja. Ábel nagy fájdalma, hogy a válogatott játékosai (elvileg a magyar mezőny legjobbjai) egy-két kivételtől eltekintve már itt elbuknak. Az ő lábuknál a labda önálló életet él. Drága jó istenem! – sóhajt fel, amikor ezt látja –, mit akarnak ezek, ha még ehhez sem értenek? Ahhoz, amiből élnek?! Mert hát mindannyiszor elhangzik a szájukból, hogy: mi profik vagyunk, előre nézünk… Fiaim, mondaná nekik, ne előre nézzetek, hanem az eredményjelző táblára, ott a bizonyítvány.

És akkor arról még nem is szóltunk, hogy nem ártana egy csöppnyi játékintelligencia, gyors helyzetfelismerés, cselezőkészség (az oldal- és hátrapasszok nem szokták felborítani az ellenfél védelmi rendszerét), váratlan húzásokra való képesség és egy „karmester” a csapat közepére, aki a legjobbat és a legtöbbet hozza ki az amúgy kitűnően képzett „zenészekből”. Ehhez képest amit a jelenlegi gárda művel, az macskazene.

Ábel persze értük haragszik, mert hát az ő esete a magyar futballal igen különleges. Valahogy úgy jártak, mint a sorsüldözött szerelmesek, akik csak öregkorukban lehettek egymáséi, és hiába próbálják bepótolni mindazt, amitől a sors elütötte őket. A szenvedély az meglenne, csak hát a képességek… Gyerekként a székelyföldi kisvárosban, a világ eseményeitől és tévéadóitól elzárva nem követhette figyelemmel az anyaország fociját, így a román futballközeg jelentette számára „a focit”. Ha nagy ritkán a sors(olás) szeszélye folytán a román és a magyar válogatott megmérkőzött egymással, értetlenkedve figyelte, hogy szülei és idősebb rokonai az „idegeneknek” szurkolnak, nem a tévé képernyőjéről jól ismert román focistáknak.

Aztán telt-múlt az idő, és megértette azt, amit a repülés francia szerelmese két bevetés közt így fogalmazott meg: ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan. És fiait is e szellemben nevelte. Kezdetben ők is lázadoztak, hogy miért kellene Dzsudzsákéknak szurkolni, amikor Ronaldóék játsszák a focit, de Ábel rövidre zárta a vitát: azért, mert magyarok. Ők a mieink. Akkor is, ha az eredmény kicsi, s a szájíz savanyú. S láss csodát, sikerült. Nem az eszükkel értették meg a fiúk, a szívükkel. S az Ábelé is dagad a gyönyörűségtől, amikor egy-egy magyar gól után látja egymás nyakába ugrani őket.

Bár semmi oka rá, Ábel azért reménykedik, hogy lesz még olyan világesemény, ahol mi is közvetlenül érdekeltek leszünk. Persze tudja: az idő és a válogatott nem neki dolgozik.