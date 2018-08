Gólya és rozéfröccs

Carrie Bradshaw, kedvesem

Tudod, megint a szokásos: te csak egy kitalált karakter vagy egy amerikai filmsorozatból, de ha nem az lennél, hanem egy igazi New York-i szingli nő, akkor sem értenéd, amiről most fogok írni. Persze az is lehet, hogy igen, hiszen te is hallottál arról, hogy vannak nyelvi és etnikai kisebbségek a világban. Ilyenek például a székelyek, de ne kérdezd, hogy ők kik, és honnan jöttek, mert a tudomány erre még nem tud választ adni. Magyarul beszélő, magyar identitású népcsoport Erdélyben, kicsit vagányabbak, életrevalóbbak és jobb fejek, mint mi, többségi magyarok.

E percben Sepsiszentgyörgyön ülök, és szörnyű lelkiismeret-furdalásom van, hogy kések ezzel a rovattal, de van rá számos mentségem. Például az, hogy végre szabadságon vagyok – ez még nem ok –, viszont belekerültem valami végtelen boldog időtlenségbe, amelyben nincs korán kelés (időben fekvés sem), nincsenek határidők, és sehova nem kell odaérni, és sehonnan sem tudsz annyit késni, hogy túl korán ne érkezz.

Ahogy minden évben, az idén is Tusványoson kezdtem a szabadságomat. Azért megyek oda, mert ott van ilyenkor a baráti köröm kilencven százaléka, és általában ők alkotják azt a törpe kisebbséget, akik nem ott kívánnak karriert csinálni, medvét és politikust fényképezni, hanem azért vannak ott, hogy például velem is együtt lehessenek, hogy délben keljünk, főtt kukoricán és rozéfröccsön éljünk, hajnalig táncoljunk (ez a hármas brutálisan fogyaszt, ajánlom).

Mindezt a nyakig érő sárban, húsz évvel ezelőtti gavallérjainkkal, akik biztosítanak arról, hogy szebbek vagyunk, mint valaha. Bár a délben kelés ezen a héten nehezen ment, mert hat gólyafészek volt a szállásunk előtt, és a gólyák – akárcsak a kutyák – beszélgetnek egymással.

És igen, mindenki pálinkázik, aki pálinkázni akar, de a székelyek többsége is rozéfröccsöt iszik. Nem járnak székely ruhában, pontosan azokból a boltokból vásárolnak, ahonnan mi. Reggel nem úgy kelnek fel, hogy most aztán megküzdenek a történelemmel, „ahogy lehet”, hanem úgy, hogy megisznak egy csomó kapszulás kávét, ugyanolyan márkájút, mint mi. A gyerekek sem néptáncolnak egész nap, mert ők is balettre, vívni, angolórára és matematika/román/földrajz korrepetálásra járnak, és az anyjuk nem népballadákat szavalva húzza fel a vizet a patakból, hanem bepakolja a mosogatógépet.

Ez nem rossz, és nem jó, Székelyföld nem skanzen, és a székelyek nem rezervátumokba zárt indiánok! Nincs kétségbeejtő szegénység, legalábbis nincs nagyobb, mint nálunk, nem rossz minden út, és a legeldugottabb helyen is van wifi. Igen, vannak románok, de azok is inkább a telefonjukat nyomogatják, mintsem hogy bárkit sanyargassanak, meg teljesen mindegy is, mit mondanak, itt senki nem néz román híradót.

Az idén nagy botrány volt a szokatlanul nehéz románérettségi miatt, a székely gyerekek ugyanis ezrével buktak meg, mert nem tudnak románul. Az utcán nem hallják a nyelvet, minden médiumot magyarul néznek. Itt, Sepsiszentgyörgyön is összehívták a szülőket, a román tanárnő hatalmas kirohanást intézett hozzájuk, határozottan nacionalista színezettel. Az én barátnőm, aki kolozsvári, és tud románul, rémülten nézett körül, hogy előkerültek-e már a bicskák, de mindenki bárgyú mosollyal hallgatott. A szülők ugyanis egy szót sem értettek az elhangzottakból.