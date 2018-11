Gasztrohorror

Nem véletlen, hogy hányózacskóra nyomtatták egy frissen nyílt svéd kiállítás belépőjegyeit: a malmői Gusztustalan Ételek Múzeumában a világ különös ételeit lehet megcsodálni. Van itt minden, mi szem-szájnak még véletlenül sem ingere: nyüvektől hemzsegő olasz sajt (casu marzu), mongol bárányszemkoktél, bikapénisz.

A kiállítás a legundorítóbbnak tartott ételeket és italokat vonultatja fel, amelyekből meg is kóstolhatnak néhányat a vállalkozó szellemű látogatók. A tesztelhető fogások között szerepel a svédek fermentált heringje (surströmming), a hírhedt izlandi erjesztett cápa, amely olyan büdös, hogy kizárólag zárt üvegedényben vagy konzervben lehet tárolni, valamint a rothadó húsra emlékeztető szagot árasztó thaiföldi durián gyümölcs.

Felmerül a kérdés, vajon miért is jó nekünk, ha borba áztatott döglött bébiegereket, mocorgó férgekkel borított sajtokat vagy kifőzött állati koponyákat nézegetünk. A múzeum honlapja bölcsen emlékeztet: az undor érzése az ember számára mindig is segített elkerülni a betegségeket és a veszélyes ételeket, ám az már teljesen egyén- és kultúrafüggő, hogy mi váltja ki belőlünk az undort, mert ami az egyik kultúrában ínyencfalatnak számít, az máshol gyomrokat forgathat fel.

A töltött tengerimalac, a baktériumokkal erjesztett japán szójabab, a gyümölcsös denevérleves vagy a száznapos tojás csak könnyed belépő a horrorisztikus gasztronómiába: a Su Callu Sardu nevű szardíniai sajtot például úgy készítik, hogy a nyers kecsketejet egy fiatal kecske gyomrába töltik, majd két hónapig érlelik. A Fülöp-szigeteki balut nem más, mint tojásban tálalt, főtt kacsaembrió, az egérbor pedig úgy készül, hogy egérkölyköket fullasztanak kínai rizsborba, majd egy évig hagyják érni az ízeket.

A malmői mészárszék területén kialakított múzeum ötletgazdája, Samuel West már sikerre vitt egy múzeumot, a helsingborgi Museum of Failure-t (Kudarc Múzeuma), ahol elhibázott, komoly üzleti bukást jelentő találmányokat mutatott be. A most felvonuló ételek hasonlóan félresikerültek, bár igaz, hamarosan át kell értékeljük, hogy mit gondolunk visszataszítónak, ugyanis a rovarok számítanak a leginkább jövőbe mutató proteinforrásnak.

A kiállított ételek felét naponta cserélik, hogy minél frissebb és sokkolóbb élményt nyújthassanak. West szerint a tárlat bizarr fogásai közül az izlandi erjesztett cápahús (hákarl) lehet a legszörnyűbb élmény az avatatlan ízlelőbimbók számára: elmondása szerint olyan, mintha egy vizelettel átitatott kemény, öreg matracot rágna az ember. Egészségünkre!