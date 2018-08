Fordított gitár

Balkezesek – Az átszoktatás kóros elváltozásokat okozhat

A balkezesek kénytelek megalkudni a jobbkezes világgal. Az inkákon kívül – akik szerencsésnek tekintették őket – minden kultúrában kirekesztették és megalázták azokat, akik a „csúnya kezüket” használták. Manapság egyre több kereskedelmi és ipari vállalkozás igyekszik segíteni ezen a fogyasztói kényszerhelyzeten.

Szikora Melindának a jobb agyféltekéje dominánsabb, nekem a bal. A kávézóban ő bal kézzel nyúl a csészéért, én jobbal. Kezeink és agyféltekéink a keresztdominancia elvei szerint működnek: jobb kezünket a bal agyféltekénk mozgatja, mely többek között a racionális gondolkodásért, a beszédkészségért, az analizáló képességért és a logikus gondolkodásért felel. A balkezeseknél a jobb agyfélteke fejlettebb, emiatt ők érzelmesebbek, kreatívabbak, empatikusabbak, és inkább humán beállítottságúak.

Elmesélem Melindának, hogy volt egy tanárom, aki megállt a tábla közepénél, bal kézzel kezdett el írni, amikor középre ért, átvette a krétát a jobb kezébe, és azzal folytatta.

– Ezt én is bármikor megcsinálom – mondja –, bár balkezes vagyok, amit már az óvodai jelentkezési lapomra is ráírtak. Szerencsére engem soha senki nem akart átszoktatni a másik kezemre.

A balkezesek sokkal ügyesebbek a jobb kezükkel, mint a jobbkezesek a másikkal. Azért fejlettebb a jobb kezük, mert a másik agyféltekéjüket is edzették, kénytelen-kelletlen többet használták.

– Az, hogy senki nem bántott, nem jelenti azt, hogy nem voltak problémáim – folytatja Szikora Melinda. – Technikaórán a műszaki rajzomat mindig elmaszatoltam, az írás pedig szenvedéssé vált, ha sokat kellett írni, vagy spirálfüzetet kellett használni. Gyerekkoromban édesapám vett nekem egy balkezes ollót Bécsben. Már azért is hálás vagyok, hogy gondolt erre. Én akkor tudtam meg, milyen, ha megfelelő eszközzel dolgozunk. Óriási különbség! Ha a jobbkezes ollót bal kézzel nyomom össze, csak erőlködöm, és fáj.

A hegyezőt is esetlenül használom. Gyerekkoromban volt egy asztali hegyezőm, de még azt is nehéz volt tekerni. Mikor felnőttként először próbáltam balkezessel, elsírtam magam. Miből maradtam én ki?

A balkezes gyerekekkel természetesen másként kell – vagy kellene – bánni az iskolában. A legtöbben tolják a papíron a ceruzát, nem húzzák, és nekik igazából jobbról balra lenne kényelmes haladni. A gyerekek vésik a füzetet, átlyukasztják a lapot, mert a toll hegye fennakad a rostokon. Ráadásul a kezükkel mindig takarják, amit már leírtak.

Számukra fejlesztették ki azt a sikamlósan folyó tintát, mely azonnal szárad és nem maszatol. Egy-egy nagyobb írószergyártó cég megengedheti magának, hogy szakorvosokkal együtt fejlesztéseket végezzen balkezes irányba is. Megjelentek az ergonomikus, a test sajátosságait figyelembe vevő eszközök. A golyóstollak fejét is kicsit előretolták, hogy jobban lássák, amit írnak, a töltőtollnak pedig megfordították a hegyét, így a másik irányba ferde a csúcsa.

A ceruzáknál a háromszög forma és a kis bemélyedések a helyes fogást segítik. Ma már kapható minden kornak megfelelő olló, de rendelhető szabó-, fodrász-, metsző- és körömolló is. Magyarországon nincsenek boltok, többen próbálkoztak vele, de nem tudták fenntartani. Balkezesek számára különféle eszközöket és termékeket az interneten lehet beszerezni.

– A dühítő apróságok sok bosszúságot okoztak – jegyzi meg Szikora Melinda. – Az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor itthon sehol nem találtam dugóhúzót balkezeseknek.

A mi csuklónk ellenkezőleg mozog, ezért nagy nehézséget okoz a ceruza hegyezése vagy a konzerv kinyitása. Megdöbbentett, hogy a külföldi webáruházakban a dugóhúzón kívül mennyi minden más is kapható. Ma már egyre nagyobb figyelmet szentel a kereskedelem ennek a jelentős kisebbségnek. Két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy én is nyitok egy internetes üzletet balkezeseknek. Azóta több ügyféllel úgy kerültem kapcsolatba, hogy egyszer csak azt mondták: elegük van! Egy asztalos dühösen hívott fel, mert a jobbkezes mérőszalaggal megint elrontott egy megrendelést. Számára csak a balkezes mérőeszköz a megoldás, ahol a jobb oldalon látható a nulla, és bal felé halad a számozás.

Sok balkezes úgy nő föl, hogy nem tud kenyeret szelni, mert a késnek a másik oldala éles, így más a nyomás és tartás iránya. Ahogy a hámozónak is. Szívük/kezük szerint a konzervnyitót és a dugóhúzót is ellentétes irányba tekernék. Számukra nem esik kézre se a fogadópultokra kikötött toll, se a vécépapírtartó, se a kártyalehúzó. És a kézfogás se.

Az építőiparban az elektromos szerszámok, például a fúrógépek okozhatnak balesetet, mert a ki- és bekapcsológombok a másik oldalon vannak. Ma már persze léteznek olyan berendezések, melyek szoftverrel működnek, és átállíthatók bal kézre. Viszont egy jobb- és balkezes kőműves jól össze tud dolgozni. Otthon a „legjobbosabb” hely a konyha, amely nagyon megnehezíti egy balkezes háziasszony dolgát. Az eszközök és az elrendezés is jobb kézre esik, ahogy a konnektorok és a zsinórok is, ami akár életveszélyes is lehet. Meggyűlik a bajuk a balkezeseknek a vízforralóval és a mikró jobb oldali gombjaival. És hogy írjanak azon az irodai széken, melynek a jobb oldala felhajtható?

Az egészségügyben is minden eszköz jobbkezes. Nem lehet könnyű dolga a balkezes fogorvosnak vagy a sebésznek. Autóvezetésnél a ballábasoknak gondot okozhat a pedálok használata, például ha ballal taposnak a fékre. Nehézség jobb kézzel sebességet váltani, viszont ők bal kézzel erősebben tartják a kormányt. Azt is jól meg kell fontolniuk, hogy milyen hangszeren kezdenek el tanulni. Fordított gitárt lehet vásárolni, de hegedű nem kapható balkezeseknek, és nem segít, ha átcserélik a húrokat.

Egy hölgy építtetett egyet magának – nem olcsón. A zongoradarabok zeneszerzői a jobb kezet terhelik, ezért volt, aki megcsináltatta a fordított klaviatúrát, amely a virtuális térben ma már egy gombnyomással átállítható. A sportban viszont a meglepetés miatt előnyt jelenthet, ha valaki balkezes, főleg azokban a sportágakban, ahol az ellenfél közvetlenül, szemtől szemben támad. Golf- és teniszütőket jó ideje gyártanak számukra, erre – és sok minden másra – már cégek szakosodtak.

Azok, akik úgy érzik, hogy módszertani segítségre vagy tanácsra van szükségük, bátran fordulhatnak a 2005-ben alakult Magyarországi Balkezesek Egyesületéhez, melynek elnöke Kiss Erzsébet. Nem csak ő, négy gyereke közül kettő szintén balkezes. Az egyesületet alapítók között találhatók jobbkezesek is, olyanok, akik szívesen támogatják a kitűzött célokat, ugyanis közelről ismerik a helyzetet – valamelyik családtagjuk a másik kezét használja.

– A szülők gyakran panaszkodnak, hogy az iskolában a gyereküket nem engedik bal kézzel írni, rajzolni, és át akarják őket szoktatni a másik kezükre – állítja Kiss Erzsébet.

– A mai napig – még fiatal tanárok szájából is – elhangzik, hogy „írjál a szép kezeddel!”. Ismerek olyan fiút, aki azt álmodta, hogy levágták a bal kezét, mert át akarták szoktatni.

Csúnya történeteket is hallunk, például elvált szülők azon vitatkoznak, hogy a gyerekük melyik kezét használja, vagy haldokló anyuka kijelentette, hogy nem akarja, hogy a gyereke balkezes legyen. A pszichológusnál több megnyomorított lelkű fiatal köt ki.

Már a hetvenes években születtek olyan tanulmányok, melyek kimondták, hogy az átszoktatás kóros elváltozásokat okozhat. Ennek ellenére több balkezes szülő kijelentette, hogy neki semmilyen problémája nincs azzal, hogy átszoktatták a jobb kezére – aztán persze kiderül, hogy dadog, rosszul rajzol, nincs kézügyessége. Nem gondolják át, hogy a gyerekük ugyanúgy fog szenvedni.

– A jobbkezes szülőknek mindig javasoljuk, hogy próbáljanak meg egy fél óráig balkezesnek lenni – meséli Kiss Erzsébet.

– Az egyik rendezvényen az apuka egy rövid ideig bírta, majd bedühödött, és hozzám vágta a tollat. Később anyuka visszasomfordált a 450 forintos íróeszközért, persze úgy, hogy apuka ne vegye észre. Egy budapesti óvodában odaadták annak az ötéves kisfiúnak a képét, aki a bal kezével körberajzolta a jobbot, és egy fát alakított ki belőle. Csodaszépet. Ennek ellenére az orvos szülő kijelentette, hogy márpedig az ő gyereke jobbkezes, és azzal kell rajzolnia.

Az óvodásoknak semmi problémájuk azokkal, akik mások, mint ők, gond nélkül elfogadják a mozgás- és hallássérült társaikat is. Az iskolában viszont már bántják egymást a gyerekek, ott be kell illeszkedni, nem szabad kilógni a sorból, mert azt nem tűrik. Minden gyerek tartozni akar valahová.

Az egyesület feladatai között az is szerepel, hogy felvegyék a kapcsolatot olyan szakemberekkel, akik segíteni tudnak a balkezeseknek. Így találtak rá Varju Beáta okleveles grafológus-írásszakértőre, aki kiemelten foglalkozik velük. Véleménye szerint a kézhasználat alapján az emberek öt csoportba sorolhatók: enyhén és teljesen balkezesek, kétkezesek, illetve teljesen és enyhén jobbkezesek. Az átszoktatottak a balkezes táborból a jobbkezesbe vonulnak át. Akár jó szándékból, akár megfelelés miatt vagy féltésből szoktatták át őket, a kudarcokat nem kerülhetik el. Az enyhén balkezeseknél kisebb, az erős balkezeseknél viszont súlyos problémákat is okozhatnak.

– A szakdolgozatomat is e témában írtam – fűzi hozzá Varju Beáta. – A személyiségfejlődés szempontjából vizsgáltam a balkezes és átszoktatott embereket, a képességeiket, a kreativitásukat, a személyiségproblémáikat. A húsz évvel ezelőtt készült dolgozatomat nem akarták elfogadni, mert nem volt, aki szakmai szempontok szerint ellenőrizte volna.

Fehér folt volt ez még akkoriban, s mára sem lett sokkal színesebb. Sajnos a főiskolát végző pedagógusok nem tanulnak a balkezes írásmódról, arról, hogy milyen módszereket lehet használni, hogyan kell a gyerekkel foglalkozni. Régóta szeretnénk, ha része lenne az oktatásuknak, de ezt eddig nem sikerült elérni. E témában több mint tíz évvel ezelőtt az Óvónők kincsestára című kézikönyvbe bekerült az én írásom is, de nem alkalmazzák. Már az is sokat segítene, ha elolvasnák a honlapomon a Balkezesek „tízparancsolatát”, mely tele van apró, megvalósítható ötletekkel: „A gyermek a pad bal oldalán üljön, hogy könyöke szabadon mozoghasson. Forgassa el a füzetet kb. 30 fokkal, hogy lássa az írását.”

Ha az iskolakezdésig nem dől el, hogy a gyerek melyik kezét használja szívesebben, érdemes elvinni dominanciavizsgálatra. A pedagógusoktól is meg kell tudni, hogyan állnak a kérdéshez, és célszerű felhívni a figyelmüket, hogy a balkezesek érzelmi beállítottságuk miatt fokozottan érzékenyek. A grafológushoz – aki az átszoktatott balkezesek csoportjába tartozik – akkor kerülnek a fiatalok, amikor már valamilyen zavarral, viselkedési problémával küzdenek, s nem találják a helyüket. A grafológiai elemzés rávilágít a balkezesek és átszoktatottak lehetőségeire, nem használt képességeik feltárására, aktivizálására és az érzelmi gátak oldására.

A mi világunk nagy kihívást jelent a balkezeseknek. Elkelne nekik némi segítség. Éppen ezért nem csak augusztus 13-án, a balkezesek napján illene gondolni rájuk.