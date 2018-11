Finomhangolás

Magyarországon több mint hetven felsőoktatási intézmény működik, ezek közül 28 külföldi. A felülvizsgálat során kiderült, hogy a 28-ból 27 egyetem szabálytalanul, további fél tucat pedig törvénytelenül működik. Az Oktatási Hivatal (OH) arra a kérdésre, hogy a legutóbbi vizsgálat során milyen hibákat találtak, azt válaszolta: sok esetben a jogi környezet változása miatt kellett kiigazításokat tenni, vagy információhiányról, fogalmi tisztulási folyamatról, illetve a külföldi felsőoktatási intézményeknél az eltérő felsőoktatási rendszerek között fennálló kompatibilitási hiányokról volt szó.

Sokáig nem volt és ma sincsen széles körben más alternatívája a külföldi képzés magyarországi indításának, mint a teljes működési engedély kérése. Licencia alapján csak 2009-től vált lehetségessé külföldi képzés indítása, ami azt jelenti, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a képzés egy részének megszervezését magyar partnerintézményre bízza, a hallgató pedig külföldi oklevelet kap.

Ez a lehetőség a 2011-es felsőoktatási törvény hatálybalépésétől átmenetileg megszűnt, és csak 2015. szeptember 1-je óta van rá mód ismét. A képzés indítására jogosult intézménynek európai gazdasági térségbelinek kell lennie (korábban OECD-ország is lehetett), és magyarországi felsőoktatási intézményi partnerrel kell együttműködnie.

Sok külföldi intézmény esetében kiderült, hogy a korábbi magyarországi kapcsolattartó már nem érvényes, vagy megszűnt az együttműködés a magyar partnerszervezet és a külföldi intézmény között. Olyan probléma is felmerült, hogy a külföldi intézmény megkapta a működési engedélyt, de ezt követőn külföldön névváltozás vagy bonyolultabb átalakulás történt, amit nem jelentettek be az OH-nak.

A magyar felsőoktatási törvény olyan fogalmakat is használ, amelyektől a külföldi rendszer terminológiája eltér. Így nehéz a fogalmi-tartalmi megfelelés megállapítása. Külföldön nem egyértelmű az „államilag elismert felsőoktatási intézmény” kifejezés, hiszen ott jelenthet alapítványt, gazdasági társaságot is, amely felsőfokú oktatást végezhet. Ez az anomália részben vonatkozik a CEU-ra is. A képzési rendszerek eltérő volta miatt nem mindig dönthető el, hogy egy Magyarországon indítandó vagy folytatott képzés valóban államilag elismert oklevelet ad-e, illetve felsőoktatási fokozathoz vezet-e.

Teljesen eltérő lehet a felsőoktatási akkreditáció és minőségbiztosítás rendszere is, sok esetben nem létezik a magyar törvényben előírt, a magyar rendszerben ismert programakkreditáció, ugyanis ez rendszerint egy átfogó intézményakkreditációval történik meg. Ez fennállt valamennyi, Magyarországon működési engedélyt szerzett amerikai intézmény, így a CEU esetében is.

A magyar törvény olyan modellt alkalmaz, amely szerint a Magyarországon működési engedélyt kérő külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában már eredendően folytat képzést. Ugyanakkor vannak olyan külföldi, jellemzően amerikai felsőoktatási intézmények, amelyeknél a befogadó ország ezt nem írja elő, azaz eleve külföldön hozzák létre a képzéseket. 2017 előtt a magyar felsőoktatási szabályozás sem írta elő, hogy a befogadó ország területén is folyjon képzés, így a 2016-os működésiengedély-felülvizsgálati eljárás során ezt az OH nem vizsgálhatta.

A Magyarországon működési engedélyt szerzett külföldi felsőoktatási intézmények közül ebben jelenleg egyedül a CEU érintett. Az OH csak a működési engedély felülvizsgálatára jogosult, vagyis nem a napi működés törvényességét vizsgálja, hanem azt, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény megfelel-e a felülvizsgálatkor hatályos jogszabályi előírásoknak.

Arra a kérdésre, okoz-e bonyodalmat, hogy két CEU van, azt a választ kaptuk: amíg az oktatási folyamatban egyértelműen, pontosan, a vonatkozó jogszabályi környezettel össz­hangban adminisztrálják, hogy a hallgatót melyik felsőoktatási intézmény vette fel, addig egyértelmű, hogy a hallgató melyik képzésre jár, melyek a számára előírt követelmények, és azok teljesítésével milyen oklevelet kaphat. Ennek ellenőrzésére az oktatásért felelős miniszter jogosult. Ugyanakkor kommunikációs szempontból és elsősorban idegen nyelvi környezetben a névazonosság bonyodalmat okozhat.