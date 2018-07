Filmszakadás

Messze földön híres a Ryanair utasszívatási gyakorlata. Először szívóztak a csomagokkal, aztán jöttek a rejtett költségek, tavaly óta már szétültetik a családokat is, és az ember lassan azt kérdezi, vajon mikor kezdenek el rajzszögeket szórni az ülésre, hacsak nem fizet többet.

A légitársaság azonban ez egyszer komoly öngólt lőtt: olyan hirdetéssel kívánta az érettségizőket jegyvásárlásra buzdítani, amelyen egy fiatal filmszakadásig itta magát, és tök részegen fetreng a tengerparti homokban. A hirdetés szerint ez a kép „te is lehetnél”. Hát nem vonzó perspektíva? Nem igazán.

Tanárok, szülők, újságírók, orvosok azonnal elözönlötték a Twittert, hogy „tényleg Ryan­air? Ez lenne az álomnyaralás?”, és hogy micsoda „felelőtlenség” a cég részéről egy rendkívül egészségtelen állapotot ilyen egyértelműen dicsőíteni, és követendő példává tenni. Ám a slusszpoén, hogy a légitársaság nem igazán tudta növelni eladásait sem a 16, sem a 18 évesek körében. (A brit érettségi rendszer kétféle érettségit különböztet meg: az alacsonyabb szintűt minden diák 16 évesen teszi le a fontos tantárgyakból, majd egyes választott tárgyakból magasabb szinten is vizsgáznak két évvel később.)

Sőt több érettségiző maga is nemtetszését fejezte ki a reklámmal kapcsolatban, mondván, senki nem állítja, hogy ne innának a sikeres vizsgák után, mi több, egy külföldi nyaralás alkalmával több is csúszik a szokásosnál, de nem céljuk a filmszakadás, hiszen azt otthon, a négy fal között is megtehetik, azért nem éri meg kifizetni még egy Ryanair-jegy árát sem.

A cég nem kifejezetten okos kríziskezeléssel válaszolt a kialakult botrányra. Közölték – miután törölték a hirdetést –, hogy az valójában nem is reklám volt, hanem a társaság közösségi médiacsapata „idézte fel az első barátokkal töltött külföldi utazásukat, amikor tinédzserként gyönyörű városnézéseket tartottak, együtt énekeltek, és kultúrprogramokon vettek részt”.

Hát kétségtelen, hogy az alkohol néhányakat dalolászásra csábít, és bizonyára komoly kulturális élményt jelent a tengerpart homokszemeinek arcközelből való megismerése, azonban ez esetben vajon a Ryanair miért szeretné betiltani délelőtt tíz előtt az alkohol reptéri árusítását? És miért zavarta, hogy pár meglehetősen illuminált állapotban lévő férfi miatt pár napja Párizs Beauvais repterén landolva meg kellett szakítania a Dublinból Ibizára (a „buliszigetre”) tartó járat útját?

Nos, bizonyára azok az utasok nem érettségizők voltak…