Félkör a világ körül

Kajak – Vadvízi expedíció, amely összeköti Magyarországot a sarkvidékkel

A vadvízi kajakozás megszállottja volt, evezett a Tűzföldön és a Himalájában. A kertészeti egyetemről a pénzügyi és számviteli főiskolára átevező, végül a közgazdaság-tudományi egyetemen kikötő Végvári Tamás Budapestről indulva Norvégia legészakibb pontjáig kajakkal jutna el.

Tízéves koromban költöztünk a békásmegyeri lakótelepre, a Duna mellé. Komppal jártam vissza az újpesti általános iskolába – talán innen az első inspiráció. Akkor kezdtem el versenyszerűen kenuzni, de a legjobb eredményem is csak szolid országos harmadik hely volt párosban. Az viszont biztos, hogy itt kezdődött a vízhez fűződő életre szóló szerelem – emlékezik az indulásra Végvári Tamás, akinél a versenysportot gyorsan felváltotta a túrázás.

Barátaival ifjúkoruk minden nyarát vízen töltötték, bejárva Magyarország evezhető folyóit. Néha talán kicsit túlzásba is esve, mint amikor ketten a lelküket kievezve lapátolták végig a „Nagy Kört” (Duna–Sió–Balaton–Zala–Rába–Duna). Akkoriban sokan megtették a 720 kilométeres távot, ők abban különböztek a többiektől, hogy nagyon gyorsan letudták ezt a kört – egy hónap helyett kilenc nap alatt. Az út egyébként nem olyan megerőltető, mint amilyennek elsőre hangzik, hiszen egyedül a Sión kell árral szemben haladni. A „Nagy Kört” ma már nem lehet megtenni, mert a Zalát benőtte a növényzet.

Az egyetemi évek után megnyílt a világ. A tengert akkor még a Szent Jupát vitorlás kalandjai jelentették itthon, a tengeri kajakozás gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt. Ha lúd, legyen kövér, gondolták merészen, és Végvári egyéves felkészülés után két barátjával kajakos expedícióra indult a norvég fjordokhoz, majd néhány hónap múlva a világ másik felére, Dél-Amerika legdélebbi csücskére.

A Tűzföld azon kevés helyek egyike, ahol szinte teljesen érintetlen, tökéletesen vad a vidék a maga sok ezer szigetével, madaraival, tengeri élővilágával. A világ legdélebbi városáig, a Navarino-szigeten található Puerto Williamsig eveztek el. Hárman tervezték meg ezt az utat, de a hajókat nem tudták időben átjuttatni az óceánon, ezért helyben összeszerelhetőt vettek, ami azt jelentette, hogy egyiküknek itthon kellett maradni. Az az út sok mindent megváltoztatott, megerősítette benne, hogy gondos tervezéssel, kitartással, megfelelő felkészüléssel a legnehezebb dolgok is megvalósíthatók. És persze azt is, hogy a víz, legyen sós vagy édes, a kalandok kimeríthetetlen forrását jelenti.

„Séta” az Annapurnán

Ezután Végvári Tamás új vizekre evezett. Abban a megtiszteltetésben és szerencsében volt része, hogy a Vadvízi Egyesület alapító elnökeként szerepe lehetett egy sportág hazai születésében. Oktatóként, túravezetőként bejárta Európa vadvizeit. Csapatuk elsőként vett részt Magyarországról a Rafting Európa-bajnokságon.

– A kilencvenes évek elején kezdett éledezni ez a sport nálunk. Szlovákiába, Szlovéniába, Ausztriába jártunk evezni, tanulni az előttünk járóktól. Gyakorlatilag minden hétvégén kint voltunk. Ahogy mélyült a tudásunk, hosszabb utakat is vállaltunk, Ukrajnától Korzikáig eveztünk az ottani vadvizeken. Az olaszországi Rafting Európa-bajnokságon 38 indulóból a 15. lett a magyar csapat. Hihetetlen eredmény volt, mert nem készültünk különösebben a versenyre – idézi fel életének jelentős szakaszát Végvári Tamás, akinek úgy alakult az élete, hogy egy idő után kiszállt ebből a közösségből. Majd beszállt egy kajakba a világ legmagasabb hegységében.

Az olvadó gleccsereknek köszönhetően rengeteg a vadvíz a Himalájában. Hihetetlen számú evezhető folyó van arrafelé. A magyar kalandor öt folyón kajakozott, közben a 8091 méter magas Annapurna alacsonyabb részén kisebb gyalogtúrára is vállalkozott. A hegymászással ellentétben a himalájai evezéshez nem kell engedély, kell viszont hajó, amelyet előre le kellett foglalni. A hegymászáshoz hasonlóan itt is az a kérdés, hogy az ember befizet-e egy vezetett útra, vagy egyedül vág neki. A szervezett utat sem kell lebecsülni, mert ilyenkor csak annyi a segítség, hogy az adott folyót ismerő vezető megy elöl, aki kikerüli a veszélyes helyeket, amelyeket a követőknek is ki kell kerülniük. Ismeretlen vízen egyedül evezni hosszadalmas, hiszen előre meg kell nézni, mi van a következő kanyar után.

A következő években sokat foglalkoztatta egy nagy út, nagy kihívás gondolata. Számtalan terv született és halt el, mire kiforrott az expedíció, amely összeköti Magyarországot a sarkvidékkel, végigjárja a Duna, a Fekete-tenger, a Földközi-tenger, az atlanti partvidék és Norvégia csodálatos tájait. Huszonötezer kilométer. Egyedül. Mintha félig körbeevezné a földet.

– Egyetlen dolog motivált: ezt az első pillanatra őrültségnek tűnő ötletet véghez lehet-e vinni? 2012-ben indultam, azóta 163 vízen töltött nap alatt 7300 kilométert eveztem a Dunán, a Fekete-tengeren, át a Boszporuszon, a Márvány-tengeren, átkelve a Dardanellákon, az Égei-, Jón- és Tirrén-tengeren, Szicília, Szardínia, Korzika szigete után visszatértem a kontinens partjaihoz, és most május végén elértem a spanyol Platja d’Aro várost. Az indulás előtt már azzal kiegyeztem volna, ha eljutok Isztambulig, hiszen Budapesttől az is hatalmas távolságnak tűnt. Miközben a végső cél a Nordkinn-fok – beszél eddigi legnagyobb vállalkozásáról.

Hitetlen hatóság

Az országhatárokon a be- és a kilépés megfelelően szabályozott, de a hatóságok nincsenek felkészülve az egyszemélyes kajakokra. Végvári Tamást és kajakját ugyanúgy kezelték, mint a tízezer tonnás tolóhajót. Minden határátkelésnél nyilatkoznia kellett arról, hogy van-e beteg állat a fedélzeten, hány fős a legénység, hány bruttó regisztertonna a hajó. Az utazás legviccesebb mozzanata Törökországhoz fűződik. A bolgár határtól egészen Isztambulig evezett, majd bement a megfelelő hivatalokba, hogy elintézze – az akkor még kötelező – vízumot.

Volt, ahol nem akarták elhinni, hogy a Fekete-tengeren keresztül kajakkal érkezett a metropoliszba – fotókkal bizonyította igazát. A török–görög határt szárazföldön lépte át – kamion mögé ragasztószalagozott kiskocsin húzta át a kajakot a határon. Görögországból az olaszországi Brindisiig, majd Palermótól a szardíniai Cagliariig, illetve a Korzika szigetén található Bastia városától Toulonig komppal tette meg az utat.

– Nem a mersz hiányzott, egyszerűen nem tehetek meg többet napi ötven-hatvan kilométernél. Ezt is csak akkor, ha reggeltől estig evezek, márpedig ezek az átkelések ennél jóval nagyobb távolságot jelentenek. Az ötven centiméter széles kajakban nem lehet felállni, ha az egész napos lapátolás után az ember valahol meg akar pihenni. Sátrat verni, enni, aludni, felkészülni a következő napra.

A kajakban több napra elegendő élelmiszer és víz elfér, egyéb szükségleteit is megfelelő módon el tudja végezni az ember, de nem himbálózhatok egész éjjel a tengeren bóbiskolva. Szicíliáról Szardíniára két hét alatt értem volna el. Képtelenség. Mit csinálok, ha rossz idő lesz, ha kitör egy vihar? A legjobb tervet is felülírhatja az időjárás. Szicília mellett például tornádót éltem át, amelyre nem lehetett felkészülni. Mivel egyedül megyek, csak magamra számíthatok, ezért kerülöm a kockázatot.

Hullámzó szemétszigetek

A cél nem az, hogy az ember végsőkig feszítse a húrt, hanem hogy biztonságosan hazaérjen a családjához. Ettől függetlenül előfordulhatnak váratlan helyzetek, ezek kivédésére szolgál a mentőfelszerelés, a műholdas vészjelző. Fontos a többnapos készlet, mert előfordul, hogy az ember nem talál települést. A Duna-deltában az ivóvizem fogyott el, a Rhône deltájában is jól jött a tartalék – hívja fel a figyelmet a nehézségekre a kajakos, akitől a gyerekek mindig megkérdezik, találkozott-e cápával. Igazival nem. Egyszer azt hitte, hogy efféle ragadozó úszik felé, de ahogy közelebb ért, látta, hogy csak egy búvár pipája kandikál ki a tengerből.

Az út olyan arcát mutatja a kontinensnek, amilyennek azt nagyon kevesen látták. Végvári ezért állítja, hogy számos szempontból felfedezőútnak tekinthető ez a misszió. Olyan apró török falvak mellett ment el, ahol eddig nem jártak turisták. Útja során számos magyar vonatkozású pontot érintett. A Bulgáriában található Nikápolynál – az egykor negyvenezres Duna-parti várost jelenleg négyezren lakják – 1396-ban szenvedett vereséget a Luxemburgi Zsigmond vezette keresztes sereg. Elhajózott Várna mellett, ahol 1444-ben az I. Ulászló és Hunyadi János vezette keresztény sereget győzték le a törökök.

Isztambulhoz is rengeteg magyar emlék kötődik, mint ahogy II. Rákóczi Ferenc bujdosásának helyszíne, Rodostó is jól ismert. A Korinthoszi-csatornát 1881 és 1893 között építtette a görög állam Türr István és a Panama-csatorna építéséből is részt vállaló Gerster Béla tervei alapján. A csatornán nem evezhetett át, mert erre csak karbantartási időben van lehetőség.

– Most májusban ötszáz kilométert eveztem. Minden szakasz új és új élményt ad, egyszer sem éreztem azt, hogy untam a mögöttem hagyott távot. Valami mégis megváltozott. Induláskor nem hittem, hogy néhány év alatt harcos környezetvédő leszek. Döbbentem látom, hogy elképesztő mennyiségű műanyaghulladék kerül a tengerekbe, olykor csak úgy tudok kikötni, ha a lapáttal félretolom a partközelben hullámzó szemétszigetet. Többször azért álltam meg, mert a kormány használhatatlan volt a rárakódott szeméttől – beszél az út árnyoldaláról a tengeri kajakos.

A spanyolországi Cádiztól alapvetően változnak a körülmények, hiszen az Atlanti-óceánon jóval nagyobb az árapályjelenség, mint a Földközi-tengeren. Újra kell gondolni az evezést, mert a többméteres vízszintingadozáson túl a különböző áramlásokra is figyelni kell.

– Elképzelhető, hogy az Atlanti-óceánon nem egyedül, hanem társakkal kajakozom majd. Alkalmazkodom a változó körülményekhez, háttértámogatásra is szükség lehet. Nem az a cél, hogy felérjek Norvégiába, és azt mondjam, hogy végre kész vagyok, befejeztem. Maga az út a cél. Minél több kalandot, élményt, inspirációt gyűjtsek be és adjak tovább – néz a jövőbe a magyar tengerutazó, aki idén ősszel újabb egy hónapot akar evezni. A cél: Valencia.