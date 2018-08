Fejpénz

Ha nem vesznek fel, nem fizetek érte, mondta a lány a Pont Ott Partin a riporternek, és nem volt ebben a mondatban nagyképűség, csak az, hogy neki a diploma ennyit ér. Ha ingyen van, kell, ha pénzért, akkor másra költi. A felsőoktatásba egykor csak szűk kapun át lehetett belépni, és a diplomás kiválasztott lett. Felső tízezer egy olyan társadalomban, ahol a fogalom hivatalosan nem létezett. A doktori címnek kimondott respektje volt, még a feleségekre is átragadt, úgy mutatkoztak be: dr. Szabó Lajosné.

És máris mindenki másként kezelt. Ez persze akkor sem jelentette, hogy a felső tízezer ne lett volna enyhén kontraszelektált, mert voltak bizonyos érvényes összeköttetések, kitüntetések és ki nem mondott szabályok, mint hogy egyházi iskolában érettségizett nem lehet orvos. De aki bekerült a felsőoktatásba, komolyan gondolta, hogy tanul. És teljesítette az előírásokat.

Amikor szélesre tárták az egyetemek kapuit, és úgy döntöttek, hogy az intézmény annyi pénzt kap, ahány növendéke van, megindultak a diplomagyárak. Kölcsönös lett az érdek: az iskoláé a fejpénz, az ifjúé az idő, addig sem kell dolgozni. Amikor bevezették, hogy pénzért is lehet diplomát venni, és a felvételhez kevesebb pont, kisebb teljesítmény kell, már elkezdhettünk aggódni: mindegy, hogy a hídépítő mérnök vagy a minket kezelő orvos melyik képzésre járt? Mindegy, hogy hányasra vizsgázott statikából vagy anatómiából?

A mennyiség kétségkívül kikezdi a minőséget. Ha mindenki érettségizett, az olyan, mintha senki. Valamikor joggal feltételezték, hogy egy érettségizett tud helyesen írni, és olvasott legalább egy Jókait, ma már ilyen jog nincs. Nemhogy érettségizettekkel, de német szakos egyetemistákkal is megesik, hogy azt hiszik, Mária Rilke nő volt. Végül is jó az, ha a fiatal tovább marad az oktatási rendszerben, ahogy mondani szokták, valami csak ragad rá.

Az viszont kérdéses, hogy ezt a tovább maradást mikor és kinek kell finanszíroznia. Most éppen állami pénzen folyik a diplomamentés, ami azt jelenti, hogy ez most a második esély. Azért, hogy át lehessen nyújtani a diplomát. Vajon miért nem ambicionálja egy magasan képzett, értelmiséginek készülő vagy számító fiatal, hogy kezébe vehesse, hogy beírhassa a CV-jébe, hogy az állásinterjún eldicsekedhessen vele?

Végül is másról sem beszélünk, mint hogy minden fiatalt elcsábít a gaz nyugat, nem akar senki itthon boldogulni. Hát tessék, itt van mindjárt több mint 90 ezer ember, aki nem tud idegen nyelvet. Mit csinálna ő a gaz nyugaton, már ha nem akar a fekete mosogatóban elsorvadni, vagy a hüttében felszolgálni? Örvendjünk tehát, ez a 90 ezer legalább röghöz kötött, a mieink, ők építik a magyar jövőt. A legutóbbi kimutatás szerint 6499-nek sikerült az államilag finanszírozott tanfolyam után letennie a nyelvvizsgát. Örvendjünk, de kérdezzük azért meg: a tanulmányi idejük alatt mit tetszettek csinálni?

Most meg itt a pánik, hogy 2020-tól kötelező lesz a felsőoktatási belépőhöz a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi. Micsoda elvárások! Én, ha tehetném, még az érettségit is eltörölném, hadd sétálgasson a magyar felsőoktatásba ki-be, aki akar. Majd eldönti, tetszik-e neki. Vajon igaza lehet-e tehát az ifjú hölgynek, hogy nem fizetne a diplomáért, nem vállalná az önköltségét? Végül is a 90 ezer át nem vett diplomás is dolgozik, a munkahelyén úgy veszik, hogy van neki. A diplomások igen nagy százaléka nem is a tanult szakmájában helyezkedik el, sok olyan munkakörben dolgozik, amihez nem kell felsőfokú végzettség.

Az egész oktatási rendszerről őszintén, nem a lobbiérdekek szerint kellene végre beszélni. Miként arról is, hogy az emberek nem mind ugyanarra hivatottak és főleg képesek. Hiába nyitjuk ki mindenki előtt ugyanazt a kaput. Amíg ezzel nem nézünk szembe, amíg csak háborgunk, hisztériákat keltünk, addig feleslegesen öntjük a pénzt a rendszerbe.