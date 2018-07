Fehér kristály

Amikor 1927-ben Szent-Györgyi az első grammnyi fehér kristálya összegyűlt üvegfiolájában, olyan lehetett a laboratóriuma, mint egy mészárszékbe oltott déligyümölcskereskedés. Ugyanis ezt a még soha senki által elő nem állított és teljesen ismeretlen anyagot marhák mellékveséjéből, vagy narancs levéből állította elő. Magától értetődik, hogy a kapott fehér kristályos anyagnak is Szent-Györgyi adott nevet. Hexuironsavnak keresztelte el.

Újabb 5 esztendő szorgalmas kutatása kellett ahhoz, hogy a kitűnő tudós azt is felfedezze –1932-ben –, hogy a „hexuronsav” azonos a skorbutellenes C-vitaminnal. Új keresztelő következett és a hexuronsav ettől a naptól kezdve „askorbinsav” név alatt lett ismeretessé a világon. Illetve még nem lett ismeretessé, mert azon az egy grammon kívül, amelyet a felfedező Szent-Györgyi őrzött drága kincsként laboratóriumában, a létezéséről sem tudott senki.

Hiába adott Cartier skorbutos matrózainak kerek négyszáz évvel előbb fenyőfatű teát, arról fogalma sem volt, hogy a fenyőfatűből lehet kivonni azt a fehér kristályocskát, a tiszta C-vitamint, amely a legmakacsabb skorbutot is meggyógyítja. De Szent-Györgyin kívül senki sem tudta még az előállítás legkezdőbb lépéseit sem.

Az orvosok persze tovább is jól bevált módszerekkel gyógyítgatták a skorbutot. Ők sem tudták, hogy mi is az a titokzatos anyag, amit még senki nem látott és még senkinek sem sikerült mesterségesen előállítani. Ezidőtájt még azt sem tudták tisztázni, vajon a skorbut fertőző betegség-e vagy sem? Még sokkal nagyobb homály fedte azt a kérdést, hogyan kell a gyógyszert tisztán előállítani? Földünkön nem egy állatfajta mája kitűnően ért a C-vitamin előállításához. 1934-ben Reichstein már szintetikusan állít elő C-vitamint, sajnos, azonban ez költséges eljárás volt és gondolni sem lehetett arra, hogy megszüntessék a C-vitamin régi módszerű előállítását paprikából, áfonyából és a gladiolus leveleiből. […]

A C-vitamin szerkezeti képlete: C6H806. A legkisebb eltérés ettől a szerkezeti képlettől, és megszűnik a C-vitamin hatása, már nem gyógyítja többé a skorbutot. A C-vitamin csak élő növények szöveteiben fordul elő. Tehát csak a zöld levélben. Amint ősszel sárgulni kezd a levél, „kiszökik” belőlük a C-vitamin is. Hasonlóan vagyunk a magvakkal is. Amíg a növény zöld, vagyis éretlen, dús C-vitamin tartalmú. Amikor már a növény beérett, vagyis amikor a sejtélet stagnál, tökéletesen megszűnik a mag C-vitamin tartalma is. […]

Nagy mennyiségű C-vitamint csak a zöld paprikában keressünk, mert vörössé érett korában már alig van benne. Szent-Györgyi a marhamellékvesében találta meg csodálatos anyagát először. Tehát ebből az következik, hogy nemcsak növényi anyagok, hanem állatiak is tartalmazzák. Legtöbbet az emberi szemlencsében találták. Hályogos megbetegedés esetén ez a C-vitaminmennyiség erősen csökken.

Ez a megállapítás adta azt a gondolatot, hogy hályogot C-vitaminnal gyógyítsanak. Sajnos, az ilyen irányú kísérletek eredménytelenek maradtak. Amikor az emberi szervezet C-vitamin szükségletéről beszélünk, nem tudjuk grammra megállapítani a C-vitamin menynyiségét. De az már ismeretes, hogy több ezerszerese kell annak a mennyiségnek, ami a többi vitaminokból elégséges.

Hosszú kísérletsorozat alapján megállapították, hogy a skorbutos tengerimalac látszólagos egészségének helyreállítására aránylag igen kis mennyiségű C-vitamin is elégséges. Mást mond azonban a mikroszkóp. Ha a látszólag egészséges tengerimalac szerveit mikroszkóp alatt vizsgálom meg, kiderül, hogy a gyógyulás bizony nem volt teljes. […] A szervezet C-vitaminszükséglete infekciózus megbetegedéseknél különösen nagy mértékben emelkedik. Vagyis: ha meg akarjuk előzni az infekciózus megbetegedéseket, adjunk a szervezetnek annyi C-vitamint, amennyi csak „belefér”!

Egy norvég katonaorvos, Dr. Wendtl a gyakorlatban így vitte keresztül ezt az új elgondolást. 1935-ben nagyszerű kísérletet végzett egy norvég katonaiskola kis kadettjain. A kísérlet abban állott, hogy az iskola étrendjét úgy változtatta meg, hogy benne a C-vitamint igen bőven és nagyon gyakran tálaltatta fel. A nagy meglepetés nem váratott sokáig magára. Abban az időben, mikor még a kis kadétok nem ismerték Wendt dr. „reformkosztját”, a növendékek tuberkulotikus megbetegedése 6,1 % volt.

És most jön a C-vitamin varázslatos ereje: az új étrend következtében egyetlenegy megbetegedés sem fordult elő. Az orvosok hamarosan rájöttek, hogy nem elég kadettkorban kezdeni a betegségmegelőzést. Széjjelnéztek a világ csecsemőtáplálása körül és ekkor állapították meg, hogy az anyatejben a C-vitamin mennyisége éppen négyszer akkora, mint a tehéntejben. A rendellenességek a csecsemő túl korai elválasztásánál így gyakran felléphetnek. Ilyenkor is segít az orvos és sietve csepegtet narancslevet a kisgyermek tejébe.

És rövid idő múlva megszűnik a C-vitaminhiány. […] Ismert tény, hogy az anyatej a legtökéletesebb táplálék a kisded fejlődni akaró szervezete számára. Naponta kb. egy liternyi mennyiség kell anyatejből, hogy a tökéletes fejlődés zavartalansága biztosíttassék. Egy liter anyatejben 60 milligramm C-vitamin van. Hogy a csecsemő 60 milligramm C-vitamint kapjon, négy liter tehéntejet kell óvatosan felforralnunk. Hol van azonban az a csecsemőóriás, amelyik képes naponta négy liter tejet elfogyasztani? Napi négy liter még felnőttnek is sok. Tanulság: a csecsemőket lehetőleg anyatejen kell nevelni.

(Fazekas István: Az uj élet-elixir története, 1940. Forrás: Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma)