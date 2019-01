Étrend

Három évvel ezelőtt A Hajléktalan Emberért Díjat a Betegápoló Irgalmasrend pécsi házfőnöke, Morvay Imre Pio atya vehette át a hazai ételláda-mozgalom elindításáért. A pécsi kórház kerítésére „Enni adok – enni kapok” felirattal kihelyezett egy fémszekrényt, melybe bárki betehetett vagy kivehetett élelmiszert. Sajnos voltak, akik visszaéltek az adományokkal, és gátlástalanul kihasználták a még szorultabb helyzetben lévőket. Viszont az ötletet több településen átvették, és az ország számos pontján helyeztek ki ételládákat. Néhány helyen elfogyott a lelkesedés, ott a dobozok ma már csak dísztárgyak.

Smudláné Fazekas Margit könyvelő és adótanácsadó ­fiatalkora óta segít a rászorulókon. Barátaival úgy gondolták, keretet adnak a jótékonykodásnak, megalapították a Re-Formáló Egyesületet, és más tevékenységük mellett, hivatalosan is felkarolták Pio atya ötletét. Enni Adok Ételdobozt először Budafokon helyeztek ki tavaly augusztusban. Nem sokkal később más települések lakói is megkeresték őket, hogy csatlakoznának a kezdeményezéshez. Mivel nem céljuk újabb „dísztárgyak” elhelyezése, az egyesület feltételeket szab, ha ezeket teljesítik, akkor a tagok szívesen segítenek. Az önkéntesek naponta egyszer, nyáron, a meleg miatt kétszer vagy akár többször is ellenőrzik a szekrényeket. A lejárt, megromlott ételeket kidobják, a dobozt kitisztítják, és betöltik az adományokat.

A folyamatos karbantartáson kívül természetesen különböző törvényi és élelmiszer-biztonsági előírásokat is be kell tartaniuk. A szekrénybe bárki berakhat az aktuális időjárásnak megfelelő, emberi fogyasztásra alkalmas ennivalót. Tartós élelmiszert, házi készítésű főtt ételt, zöldséget, gyümölcsöt, édességet, pékárut. Ruhát, cipőt, illetve alkoholt nem, de kis kiszerelésű tisztálkodási szert igen. Télen, ha valaki túl sokat főzött a hétvégén, a felesleges ételt adagonként beleteheti.

Vannak olyan emberek, akik csak a dobozokból jutnak ételhez, nekik hosszú távon van szükségük segítségre.

A szekrényeket nemcsak a hajléktalanok látogatják, hanem fedéllel rendelkező emberek is, olyanok, akik átmenetileg nem tudják előteremteni a napi élelmet, vagy kevés a nyugdíjuk. Esetleg dolgoznak, de a fizetésük nem elég arra, hogy a lakhatás és gyermekek költségei után tartalmas élelmiszert vásároljanak a családnak.

A doboz egyik előnye az anonimitás. Azok a diákok, akik nem ették meg a tízóraijukat, szintén elvihetik a dobozhoz. Vannak olyan gyerekek, akik iskolába menet a reggelijüket veszik ki a szekrényből.

Az önkéntes csapatokat az egyesület folyamatos kapcsolattartással és támogatók keresésével segíti. Olyan boltokat próbálnak találni, amelyek a lejárat előtti élelmiszereket, a megmaradt vagy kidobásra váró maradékot, pékárukat átadnák. Ha az árusok a nap végén beletennék egy zsákba, az önkéntesek elmennének érte, és elvinnék a szekrényekhez. A dobozokat mindig könnyen megközelíthető helyre szerelik fel. A szekrény műanyagból készült, fémmegerősítésekkel, vízálló és UV-védett. Masszív, elég nagy a teherbíró képessége, nyugodtan tele lehet pakolni mindenféle finomsággal. Óvodai és iskolai csoportoknak is lehetőségük van örökbe fogadni egy napra a dobozokat. A gyerekek maguk vihetik el és tehetik a szekrényekbe az élelmiszereket. Az országban jelenleg 42 helyen működik az egyesület által működtetett Enni Adok Ételdoboz. Fontos, hogy ne csak az ünnepek idején gondoljunk a nélkülözőkre.

Vannak, akik mindig éhesek.