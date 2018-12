Egyetlen csapással

Bűnözés – Az Egyesült Államok legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosa nem viszi sírba a titkait

A halálos beteg, börtönben ülő, idős fekete férfi úgy gondolta, hogy megosztja bűneit egy nyomozóval. Az elmúlt évtizedekben majd a fél országban kilencven nővel végzett. A hatóságok eddig 34 esetben győződtek meg arról, hogy igazat beszélt. Harminc nő pedig sem az eltűntek, sem az áldozatok között nem szerepelt.

Samuel Little, Kicsi Samu ma már csak tolószékkel tud közlekedni. Súlyos cukorbeteg, és szívproblémái is vannak, az orvosok nem jósolnak neki hosszú időt. A ma 78 éves férfi háromszoros életfogytiglaniját tölti a texasi Dallas környéki börtönben, mégpedig három nőnek a nyolcvanas évek végén történt megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. Semmilyen indokkal – még egészségügyivel – sem helyezhető szabadlábra. Édesanyja prostituált volt, a nagyanyja nevelte, de már 16 évesen megismerkedett a börtönélettel.

A fénykorában 192 centiméter magas, 92 kiló, színtiszta izom fekete férfi középsúlyú bokszolóként próbált megélni. Aztán lejjebb és lejjebb csúszott, hat éve egy kentuckyi hajléktalanszállóról állították elő. Ekkor bizonyosodott be, hogy DNS-maradványait az 1987 és 1989 között Los Angeles környékén meggyilkolt nők utáni nyomozás során azonosítani tudták. Kétezertizennégyben szabták ki rá a háromszoros életfogytiglant, egy kaliforniai börtönben kezdte meg büntetése letöltését.

Úgy tűnt, hogy nyomasztó titkait magával viszi a sírba. Az idén tavasszal felkereste egy „halott ügyekkel” foglalkozó Texas Rangers – a déli állam elitrendőrségének tagja –, James Holland, aki egy 38 éves nő meggyilkolásának körülményeiről érdeklődött. A nő lemeztelenített holttestét a ’80-as évek végén egy motel mögött találták meg. A Little-t korábban kihallgató nyomozók gyanították, hogy ezt a gyilkosságot is ő követte el, de a gyanúsított végig határozottan tagadott, így ez nem került bele a vádiratba. A hatóságok, hogy a bűnözőből kihúzzanak egy alapos vallomást, már minden törvényes eszközzel próbálkoztak, odahívatták a legjobb kihallgatótiszteket, országos hírű pszichológusokat, de mindegyiknek beletört a bicskája, a férfi csak arra bólintott rá, amit előzetesen megcáfolhatatlan bizonyítékokkal igazoltak.

Aztán váratlanul megnyílt egy Texas Ranger előtt, és bevallotta az éveken keresztül tagadott bűnesetet. James Holland, úgy látszik, ráérzett, hogy miként kell szót érteni vele. Először egyet vallott be, majd a következőt, végül józan ésszel felfoghatatlan bűnlajstommal állt elő. Kilencven meggyilkolt nő! Feketék vagy hispánok voltak, drogosok, alkoholfüggők, akik többnyire prostituáltként dolgoztak. Felmerül a kérdés, vajon igaz-e mindez. Nem csupán azért vallott maga ellen, hogy ő „birtokolja” az Egyesült Államok kriminalisztikájának a legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosa címet?

A kivagyiság érzése fűtötte, hogy valamiben végre első legyen? „Sajnos nem – válaszolta a The New York Times riporterének kérdésére az ügyész. – Eddig 34 esetet vizsgáltunk meg, mindegyiknél megtaláltuk a hullát, vagy azonosítható maradványokra bukkantunk. Little nem hazudott. Olyan részleteket tárt fel előttünk, amelyet csak a gyilkos ismerhetett.”

Pedig Amerikában e téren is voltak „nagy elődök”. Gary Ridgway, a „Zöld folyó gyilkosa” vezette a listát: ő 71 esetet vallott be, végül 2003-ban 49 gyilkosság vádjával ítélték el. Ted Bundy, a szadista és nekrofil gyilkos harminc-egynéhány fiatal lányt ölt meg. John Wayne Garcy Jr., a „bohóc gyilkos” 33 áldozattal követi az előtte állókat. A Kékszakállúnak is hívott James Watson negyven házassággal és majd ugyanennyi gyilkossággal pályázik a dobogóra. De bevallott gyilkosságok terén Donald Harvey, a „Halál angyala” vezet, aki elmondása szerint ápolóként 87 embert segített a túlvilágra, ebből a hatóságok „hivatalosan” 37-57 esetben találtak nyomokat arra, hogy a halál nem természetes eredetű volt.

Samuel Little nem használt sem kést, sem pisztolyt, csupán erejére hagyatkozott. A nőket elhívta valami néptelen helyre, ott váratlanul egy hatalmas ökölcsapással leterítette őket. Szinte mindannyian elvesztették az eszméletüket. Lemeztelenítésük után megerőszakolta a szerencsétlen nőket, volt, aki felett önkielégítést végzett. Ha végzett, megfojtotta áldozatait. Volt úgy, hogy csak behúzta a bokorba, vagy kocsijával más helyre szállította őket, de olyan is megtörtént, hogy a magasból a mélybe taszította a holttestet.

Most az Egyesült Államok számos bűnügyi archívumában csak száll a por, a régi aktákat bújják a nyomozók, akik harminc-negyven éves megoldatlan ügyek után kutatnak. Samuel Little 24 államban, majdnem a fél országban megfordult. Elmondása szerint 15 államban ölt. Ráadásul olyan eseteket is bevallott – mintegy harminc áldozatot –, akik után még eltűntként sem indult keresés. Ez lehetett az egyik szerencséje, ugyanis „a másik Amerikából” szedte áldozatait. Olyanok közül, mint ő: a társadalom peremére került, lezüllött, ráadásul lelkileg és testileg sérült, drogos, alkoholista, senkinek sem hiányzó emberek közül válogathatott. Egyszerűen ez más világ, mint a „rendes Amerika”, tudnak egymásról, de nem zaklatják a másik köreit.

A rendőrség is ehhez mérten áll ezekhez az ügyekhez, nem a lázas kapkodás jellemzi őket. A meggyilkoltak jegyzőkönyvén számtalanszor ez állt: túladagolásban vagy balesetben elhalálozott, nem is folyt ügyükben valóságos nyomozás. Samuel Little tisztában volt ezzel, az egyik nyomozónak ezt mondta: „Sohasem tettem be a lábam a te világodba.” Ez volt túlélésének egyik záloga. Az általa kiválasztottak rokonai nem azok a fajták, akik éjt nappallá téve kihajtják a rendőrségből, hogy alaposan vizsgálják ki ügyüket.

Az amerikai igazságszolgáltatás állapotára sem vet jó fényt ez az eset, ugyanis számtalanszor megakadályozhatták volna a sorozatgyilkos ámokfutását. A tengerentúlon érezhetően büszkék az igaz-ságszolgáltatásukra, filmek százai szólnak erről a dicsőséges intézményről. Aki ezt gyanakvással követte, most végleg kiábrándulhatott az igazságügyi rendszerből. Samuel Little élete első 35 évé-ben 26-szor állt bíróság elé 11 szövetségi államban. A vádak, amelyeket felhoztak ellene: lopás, fegyveres rablás, verekedés. Sohasem emberölés vagy nők megerőszakolása, noha ezeket a bűnöket már huszonéves korától elkövette.

A missouri Saint Louis-ban, Little 36 éves korában történt a következő eset, amely nem volt rá jellemző: a karmai közül megszökött a „leendő”. A bedrogozott és megerőszakolt nő keze hátul össze volt kötve, mégis el tudott menekülni. A rendőrök órák alatt elkapták Little-t, a kocsijában megtalálták a nő ruhadarabjait. Ezt követően a férfit a bíróság három hónapi börtönre ítélte, mégpedig „szexuális erőszak kísérlete” miatt.

Ezerkilencszáznyolvanckettőben a Mississippi állambeli Pascagoulában egy lemeztelenített női holttestet találtak. Két prostituált a bíróságon vallotta, hogy harmadik társukkal és Little-lel voltak, és a fekete férfi velük is erőszakoskodott. Az esküdtszék nem tartotta bűnösnek. Aztán két év múlva hasonló ügyben ugyanilyen váddal illették, ezúttal Floridában, a tárgyalóteremből innen is szabadlábon kisétálhatott. Rá egy hónapra a kaliforniai San Diegóban állt bíróság elé, ezúttal gyilkossági kísérlet vádjával. Elismerte, hogy áldozatát elrabolta, és erőszakoskodott vele. Két és fél évet kapott. Az amerikai joghoz valamit is értő emberek, ha áttekintik csupán ezeket az ügyiratokat, csak ámuldozva fogják a fejüket: hogy úszhatta meg, hiszen már rég börtönben kellett volna rohadnia?! A bűnöző azonban más következtetést vont le ebből: „Ha az Úr ezt engedi, akkor folytatnom kell.”

Azt hihetnénk, hogy egy bizonyára szétvert fejű, agyalágyult bokszoló nagyotmondásait összegezzük. Akik beszéltek vele, nem ez a véleményük. Számtalan nyomozó elmondása szerint Little értelmes ember, nyugodt – és mindenekfelett derűs. A memóriája pedig csodálatra méltó, legalábbis a bűnesetek szempontjából. Harminc-negyven év távlatából pontosan emlékszik a meggyilkoltak keresztnevére, akiket csupán egyszer látott, az alakjukra, arcvonásaikra, a gyilkosság helyszínére, módszerére. Amiben viszont gyakran tévedett, az az időpont, amikor a borzalmas tettet elkövette. Az utóbbi hónapokban a beteg öregember majd minden napja kihallgatással telik. Nyomozók érkeznek az útvonaláról, amelyet életében bejárt, hátha ők is rá tudnak húzni egy évek, évtizedek óta megoldatlan ügyet.

De mi hajtotta ennyi nő megölésére? Pszichológusok bizonyára már készek a válasszal: az anya gyűlölete, aki születése után eldobta, akivel azonosította az őt körülvevő egész reménytelen világot. Samuel Little-nek van egy egyszerű felelete erre: „Az Úr azért küldött engem erre a világra, hogy azt tegyem, amit tettem.”