Csizma az asztalon

Zene – Dupla vinilen a P. Mobil első nagylemeze

A saját szavam, akkor vonom vissza, amikor én akarom! – hangzott el a verdikt a popcézárnak is nevezett egykori hanglemezgyári márkamenedzser szájából, és a cinikus kijelentést bizony illett komolyan venni. Hogy erre – legalábbis gondolatban – miként reagált Schuster Lóránt, a P. Mobil alapító-zenekarvezetője, nyilván sejthető… A tét nem kevesebb, mint az 1978-as évre már nagylemez­érettnek számító Örökmozgók első bemutatkozó albumának megjelentetése, amire Erdős Péter részéről meg is születik az ígéret.

És amely album persze húsz évig dobozban is marad. Hiába a Vikidál Gyula, Bencsik Sándor, Cserháti István, Kékesi László és Mareczky István összeállítású formáció elképesztő sikere, koncertjeiken hiába szólalnak meg azok a ma már kultikusnak számító darabok, mint az öttételes Honfoglalás-szvit (amely azért rendre kiveri a biztosítékot az erősen internacionalista szemléletű szocialista kultúrpolitika illetékeseinél), az örök sláger Kétforintos dal vagy épp a háborúellenes érzelmeket boncolgató A főnix éjszakája; mindez aligha lágyította meg a döntéshozók szívét.

A P. Mobil semmit sem bízott a véletlenre. Az első nagylemez ígéretével biztatott zenekar „hangversenyét” – a felvétel tanúsága szerint is – rögzítette ugyan a Magyar Rádió, ám biztos, ami biztos alapon a zenekarvezető 1978. október 26-án saját technikával is megörökítette az angyalföldi Láng Művelődési Központban megrendezett – amúgy frenetikus sikerű – koncertjét. Amelynek felvétele húsz esztendő múltán egyszer csak előkerül, és CD formájában örvendezteti meg az elszánt rajongótábort, no és a fiatalabb nemzedék tagjait, amely igencsak rácsodálkozik az akkori Vikidál Gyula – nem túlzás! – világszínvonalú orgánumára vagy épp Bencsik Sándor egyedülállóan virtuóz gitárszólóira.

A korképhez, valamint a korai hard rock banda társadalmi-kulturális beágyazódottságához hozzátartozik – és érdemes elidőzni a rádiós Földy Ottó felvezetőjénél –, hogy a tömeg miként reagál kedvenc zenekara, illetve az egészen más műfajban mozgó, vendégfellépő Apostol együttes nevének bekonferálásakor… És itt megint csak a sokat emlegetett csizmát „tisztelhetjük” az asztalon.

Aztán eltelik újabb húsz év, és kiderül, a P. Mobil, illetve klasszikus dalainak nimbusza mit sem kopik. Bencsik és Cserháti István azóta az égi zenekarban muzsikál, a többiek is más vizeken eveznek. A Grund Records kiadó gondol egy merészet, és a negyvenéves jubileum alkalmára megjelenteti a maga korában elhallgatott „Első nagylemezt”. Méghozzá épp a másodvirágzását élő, egyszer már eltemetett hanghordozó formátumában, vagyis hagyományos fekete „bakelit”-korongon, megtoldva a hangbeálláson rögzített Lőj rám! és Forma 1 című tételekkel. Exkluzív, dupla albumhoz járó borítóval, nyilván korának megfelelő archív (Figyelem! Hifi- vagy Dolby-hangzást ne keressünk!) hangminőségben.

Miután az említett okokból ez a P. Mobil-felállás megismételhetetlen, s a dalok örök érvényűek, értéket közvetítenek, a negyvenpluszos korosztály számára mindez hamisítatlan nosztalgiát jelent. A fiatalabbaknak pedig – remélhetően – marad a fentebb már emlegetett rácsodálkozás. Valamint a tűnődés a rock műfajának örökségéről és halhatatlanságáról…

(P. Mobil – Az első nagylemez, 1978. Grund Records, 2018. Ára: 7290 forint)