Büntető nyelvtani viszonyok

Egyes névszótövek végén tőváltakozás – vagyis többféle változat – figyelhető meg, s ennek következménye lehet a szó jelentését tekintve. Maradjunk csak a fiú szónál, rögtön kiderül, hogy egy apró különbség mekkora tévedéshez vezethet.

Nem mindegy, ugyebár, hogy valakinek fia van, vagy fiúja. Ha fia van, akkor azzal családi viszonyt jelöl; ha fiúja, akkor udvarlóra, ritkábban családi alkalmazottra lehet gondolni. (Hasonló eset, de most csak megemlítem: nem egészen mindegy, hogy neje van, vagy nője.)

És az sem mindegy, hogy a család a fiukkal vagy fiúkkal ment el kirándulni. Hogy még rejtélyesebb példát említsek: Budapesten él tízéves kisfiukkal vagy Budapesten él tízéves kisfiúkkal. Itt már majdnem büntetőjogi kategóriát érinthet a tévedés: Budapesten él tízéves kisfiukkal (a szülő a saját tízéves kisfiával), Budapesten él tízéves kisfiúkkal (nem a sajátjával, ráadásul több tízéves kisfiúval él együtt, ami nyilván tisztázást igényel). Pusztán egy ékezet (u, ú) okozza a különbséget? Nem, hanem teljesen más szószerkezet. Talán ezért sem árt egy kis nyelvtant tanulni, nehogy csúnya félreértésbe essünk.

A fia-fiúja esetében a tő, valamint az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjelek két változata okozza a jelentéskülönbséget. A fiú szónak van egy csonka tőváltozata: fi-. Ez egyes esetekben önállóan is él: atyafi, egyházfi, hazafi, honfi, királyfi, szerencsefi, úrfi, világfi. A jelzett esetben a birtokos személyjelnek is két változata van: a/e és ja/je. Ennek alapján létezik a fia és a fiúja alak, amely tehát jelentéskülönbséget is hordoz. A csonka tőhöz járuló alak szorosabb viszonyt jelez (szülő–gyermek), a teljes tőhöz járuló alkalmibbat (udvarló).

Talán itt a nyelvtanunk a szorosabb viszonyt az erőteljesebb szóba ékelődéssel fejezi ki; ha így van, akkor mondhatjuk, hogy a spiritualitás (valamiféle rejtett szellemiség) a nyelvtanban is megragadható. Ez az alaki és jelentésbeli különbség más névszók esetében is megnyilvánul: borja (inkább a tehéné) – borjúja (inkább a tehenészé, gazdáé), gyapja (a birkáé) – gyapjúja (inkább a kereskedőé).

A fiuk-fiúk esetében még bonyolultabb alaktani kérdésről van szó. Az ő fiuk szerkezete ugyanis ez: csonka tő + birtokos személyjel, azaz fi + uk. A fiúk esetében pedig ez: teljes tő + többesjel, azaz: fiú + k.

Ezek a különbségek az egész ragozási soron (paradigmán) végigvonulnak: az én fiam – az én fiúm, a te fiad – a te fiúd, az ő fia – az ő fiúja, a mi fiunk – a mi fiúnk, a ti fiatok – a ti fiútok, az ő fiuk (itt alakilag nagyon hasonlít, csaknem egybeesik a többes számot jelölő eset: az ő fiúk). És ebből adódik a már említett jelentős különbség, amelyre most újabb példákat hozok: Zoltán fiuk – Zoltán fiúk (az első esetben a szülők Zoltán nevű fiáról van szó, a második esetben a Zoltán család fiairól vagy – ez is lehetséges – Zoltán nevű fiúkról, több Zoltán nevű fiúról).

Bizonyos összetételekben a jelentéskülönbség már rögzült: kisfia, keresztfia (legföljebb humorból mondhatunk olyat, hogy kisfiúja vagy keresztfiúja) és: selyemfiúja, szépfiúja (és itt talán még humorból sem mondunk olyat, hogy selyemfia, szépfia).

Nem árt tehát ügyelni a „grammatikai és helyesírási viszonyokra”, mert azok igen apró különbséggel nagyon nagy társadalmi, kapcsolati különbségeket jelölhetnek, s ezeknek komoly erkölcsi (az egyik említett esetben akár büntetőjogi) következményeik lehetnek.