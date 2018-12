Barokk színvilág

Kiállítás – Falkoner Xavér Ferenc életműve

A barokk festészetet nálunk kicsit mintha mostohagyerekként kezelnék a kiállításszervezők. Időszaki tárlatokon viszonylag ritkán láthatunk XVII–XVIII. századi tematikus vagy életmű-kiállítást. Ennek persze ízlésbeli ítéletek, vélemények mellett egészen praktikus oka is van: kétszázötven-háromszáz év alatt számos nagyszerű festő képe tűnt el vagy semmisült meg, kallódik ismeretlen helyen.

Ez alól Falkoner Xavér Ferenc életműve sem kivétel, de éppen képeinek ritkasága teszi egyedülállóvá e mostani, mintegy húsz eredeti alkotást bemutató vándorkiállítást. És Korhecz Papp Zsuzsanna azon munkája, amelynek eredményeként a könyv és a kiállítás révén egy szinte teljesen elfelejtett kiváló barokk művész életművéről kaphatunk minden korábbinál pontosabb képet. Ehhez sokszor egészen szokatlan kutatómunkára volt szükség: Falkoner festményeinek egy része elrongyolódva, megfeketedve, félredobva került elő, de valamennyi, ennél megbecsültebb és ismert festménye is sok-sok évtized nyomát viselte magán.

A kiállításhoz először fel kellett tárni a festőcsalád múltját, ki kellett kutatni a festményeket, majd megtisztítani, restaurálni a képeket. Erre nagyon kevés művészettörténész vállalkozhat. Szerencsére Korhecz Papp Zsuzsanna művész-restaurátorként és művészettörténészként egy személyben vállalhatta el az egyébként egész team munkáját igénylő feladatot.

Igaz, ezeket a festményeket nem tárlatra szánta a festő, hanem rendházak, templomok díszéül szolgáltak, és az ars sacra, a szakrális művészet hivatása szerint a gyönyörködtetés helyett a lélek útjait hivatottak egyengetni Isten felé. Vagyis kiállítótérbe helyezésük alapvetően változtatja meg a képek kontextusát – és talán azt is mondhatjuk, hogy a festő szándékát. Ennek ellenére mégsem vész el a festmények „identitása”, viszont a válogatás, a képek egymás mellé helyezése révén bárki meggyőződhet a művész kivételes mesterségbeli tudásáról és mély lelkiségéről.

Falkoner Xavér Ferenc skót származású festődinasztia sarja volt. Elsőként nagyapja, ­Falkoner György költözött Budára Bécsből, ahol Guido Cagnaccitól tanulta el a freskókészítés szabályait. Döntése nagy elhivatottságot mutat. Ebben az időben ugyanis a Budán letelepedő ­festők meglehetős létbizonytalanságban éltek. Sokan közülük csak téglavetéssel, oltáraranyozással és ehhez hasonló munkákkal tudták fenntartani magukat.

Az sem volt ritka, hogy a festőművészek életük végét nincstelenül, szegényházban töltötték. Az ország a felszabadító háborúk után kifosztott volt, a megrendelés kevés. Ám a török alól felszabadult területek nagy újjáépítésekkel kecsegtettek. S a Rákóczi-szabadságharc és a meg-megújuló pestis után valóban egyre nagyobb fellendülés volt tapasztalható. Sorra épültek a barokk templomok, kolostorok, középületek.

Falkoner György gyermekei közül többen is apjuk mesterségét követték. Köztük Policarp is, aki 95 esztendőt élt édesapja előtt távozott az élők sorából. A gyermekek fiatalon megözvegyült édesanyja másodszor is férjhez ment, Schultz János Frigyes festőművész neje lett. Falkoner Xavér Ferenc már gyermekként is ott figyelhette a mesterek és inasok munkáját nagyapja várbeli festőműhelyében. Később a bécsi akadémián tökéletesítette tudását, majd hazatért, és mostohaapja halála után átvette a családi műhely irányítását.

Míg a Budára települő festők első nemzedékének komoly szegénységgel kellett szembenéznie, addig a mesterséget tovább vivő unokák többnyire jólétben, folyamatos gyarapodás mellett élhettek. Megrendelésekben nem volt hiány, Falkoner Ferenc Váctól Eszékig készítette jellegzetes stílusú és színvilágú alkotásait. Anyagi helyzetének jobbra fordulása eredményezhette azt is, hogy gyakran vállalt el megrendelést kolduló rendi, főként ferences templomok, kolostorok számára.

És ha képeinek egy része ma már nem is fellelhető, a mindössze 55 esztendőt élt művész fennmaradt alkotásaiból is izgalmas pályaképet ismerhet meg az eredeti festmények és fényképek alapján a kiállítás látogatója.

(Falkoner Xavér Ferenc budai barokk festő. Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. 2018. november 15. – 2019. február 25.)