Az életmentő kútvíz

A tiszta artézi víz nyolcvanöt éve folyik a nagytétényi Petőfi utcában, de az első hetven-egynéhány évben csak kevesen tudtak róla. A negyvenes számú porta előtt, a kerítés vonalában felállított öreg csapot jobbára a környező utcák lakói látogatták, de a nyolcvan méter mélyből feltörő tiszta és klórmentes ivóvíznek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, leszámítva persze egy két utcával távolabb lakó idős férfit, aki reggel vödörrel, este üvegekkel jött a kúthoz.

Alighanem ő volt az utolsó ember a környéken, akinél még nem volt bevezetve a vezetékes víz, de az is lehet, hogy ő volt az első, akinél tartozások miatt már kikötötték a szolgáltatást. Télen különösen későn érkezett, és amikor elment, mindig nyitva hagyta a csapot, hadd folyjon a víz. Mínusz két fok alatt ez volt az egyetlen módja annak, hogy reggelre ne fagyjon el a cső.

Ezt persze a környéken lakók nem értették, ha valaki késő este még arra járt, azt látta, hogy folyik a víz az utcán, mert valaki nem képes elzárni a csapot, reggelre tiszta jég lesz a járda, tehát elzárta a csapot, és magában szidta a felelőtlen embereket. Másnap reggel az idős férfi hangosan káromkodva nyugtázta, hogy valaki elzárta a gondosan nyitva hagyott csapot, ami elfagyott. Meggyújtott egy drága gyertyát, és a kormozó lánggal melegíteni kezdte a csövet, hogy kiolvassza a jégdugót.

Egyre többen és többen fedezték fel a kutat. 2010 júliusában az ÁNTSZ mintát vett, és hivatalos igazolást állított ki arról, hogy a vizsgált négyféle baktérium esetszáma nulla, a víz tiszta és színtelen, gyakorlatilag ammónia- és nitrátmentes. A következő évben helyi civil szervezetek összefogásával piros téglából falat emeltek a kifolyó köré, a rozsdás csapot fényes új csőre cserélték, és kiépítették a túlfolyó víz elvezetését is.

Az építményre színes tábla került, miszerint a forrás neve Szent Flórián-kút. A kerítés beszögellésében elhelyeztek egy padot is, fölé pedig kiírták a tisztiorvosi szolgálat előző évi mérési eredményeit. A kútnál találkozó emberek olvasgatták a mikrogramm/liter mértékegységben megadott ásványianyag-mennyiségeket, és egymás között azt beszélték, hogy a kút vize egészségesebb a csapvíznél. Egy idő után történeteket kezdtek mesélni betegekről, akik a vizet fogyasztva gyógyultak meg súlyos nyavalyáikból, szabadultak meg allergiás tüneteiktől, kisebb-nagyobb fájdalmaiktól.

A kút sajátos találkozóhely lett, egyre terjedt a híre. Eleinte csak délután és este kellett sorba állni a vízért, később viszont már reggel és délelőtt is parkoló autók állták el a Petőfi utca túloldalát. A várakozási idő egyre hosszabbra nyúlt, mivel egyre nagyobb edényekben vitték a vizet. Sokan megmérték, hogy majdnem egy percbe telik, mire a másfél literes pillepalack megtelik az egyenletesen csorgó forrásvízzel. Az érkezők a kút oldalánál sorba állították edényeiket, akinek jutott hely a padon, az odaült, mások a kocsikban várakoztak, míg sorra kerültek.

A várakozók között gyakran felbukkant egy torzonborz üstökű, középkorú férfi, enyhén elszíneződött műanyag kannával a kezében. A beszélgetésbe ritkán kapcsolódott be, inkább csak hallgatta, hogy miről folyik a szó. Volt, aki azt mesélte, hogy szinte a szomszédban nőtt fel, mégis, fogalma sem volt arról, hogy milyen csoda van itt a Petőfi utcában, most meg ötven kilométerről jár vissza a vízért.

Valaki arról számolt be, hogy karácsony éjjel egy órakor ugrott ki egy üveg vízért, és még akkor is hárman várakoztak előtte. Másvalaki szóba hozta, hogy látott egy nagy fekete terepjárót, annak a gazdája egyforma tiszta üvegekbe töltötte a vizet, és címkét is ragasztott a palackokra, amelyre az volt írva, hogy extra tisztaságú nagytétényi kútvíz. Lehet, hogy árusítja valahol? És persze mindig akadtak, akik a víz gyógyító és tisztító hatásáról beszéltek, bár hozzátették, nem a saját ismerősükről van szó, csak hallottak bizonyos esetekről.

– Ez a víz tényleg életmentő – mondta egyszer a torzonborz figura, miközben egyik lábáról a másikra állt, majd hozzátette, ha előreengedik a kannájával, azt is megmondja, hogyan mentette meg a víz az ő életét.

– Kösz – tolta be a koszos kannát a kifolyó alá.

– Szóval itt lakunk a közelben, évek óta innen hordom a vizet. Ezzel főzünk levest is, kávét is, ebben fürdünk, még a ruhát is ezzel a vízzel mossuk. Tavaly télen az egyik este visszajöttem még egy kannával, hogy reggel ne a sorban állással kezdjem a napot.

A kanna vizet odatettem az ágy mellé. Elaludtunk. Arra ébredtem, hogy fulladozok a füsttől. Égett a matrac, füstölt a párna a fejem alatt, már a hajam is megkapódott. Égve maradt a gyertya, eldőlt, vagy valamelyikünk felrúgta álmában, lényeg, hogy meggyulladt az ágy. Ha nem lett volna kéznél ez a kanna víz, nem tudom, mi történt volna. Úgyhogy engem nem kell meggyőzni arról, hogy ez a víz milyen hatású, mert én tényleg az életemet köszönhetem neki. Ha nem lett volna otthon akkor este, csak egy újsághír maradt volna utánunk. Meg egy kiégett viskó.