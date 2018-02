Az állam elfogása

Dél-afrikai Köztársaság – „Adjátok ide a géppisztolyomat!”

Jacob Zuma a múlt héten hét év után kénytelen volt távozni a dél-afrikai elnöki posztról. Amit javára írhatunk, hogy a nagy showman eredeti figura volt, de tökéletesen alkalmatlan Afrika legjelentősebb országának államfői tisztségére. Utódja is ugyanazokkal az ígéretekkel lépett a helyébe, mint hét évvel ezelőtt tette Zuma, aki hajdanán könyörtelen harcot hirdetett a korrupció és a bűnözés ellen. Aztán most megvesztegetési pénzek elfogadása miatt kellett lemondania.

A szomszédos Zimbabwe példája ragadós. A Dél-Afrikában is hatalmon lévő párt, az Afrikai Nemzeti Kongresszus, az ANC vonta meg a bizalmat Jacob Zuma elnöktől. Már a múlt hét közepén tudni lehetett, hogy beköszöntött a vég, csakúgy mint pár hónapja a negyven évig Zimbabwét uraló Robert Mugabe esetében. Zuma is felfogta, hogy innen már nincs hova sasszéznia, és bejelentette a lemondását.

A dél-afrikai törvényhozás gyorsan megválasztotta Cyril Ramaphosát ideiglenes elnöknek, aki a jövő évi választásokig viszi az ország ügyeit. A sors igazságot szolgáltatott neki, ugyanis a kilencvenes évek végén neki kellett volna követnie az elnöki székben a vitathatatlan tekintélyt, Nelson Mandelát, aki benne látta Dél-Afrika következő államfőjét. Ám az alantas játszmák megakadályozták ebben, el is távolodott a politikától, és az elmúlt 16 évben magánvállalkozóként összeszedett vagy félmilliárd amerikai dollárt.

Decemberben választották meg az ANC vezetőjének, ekkor már látni lehetett, hogy Zuma nem húzza sokáig.

A 65 éves Ramaphosa a jövő évi elnökválasztások nagy esélyese.

Az biztos, hogy olyan mókás államfő nem lesz, mint Jacob Zuma volt. De nem is ez vitte a „sírba”, hanem a végtelen pénzéhsége. Neki volt is mit bepótolnia, hiszen olyan szegény családban nőtt fel, hogy egyedülálló anyja még iskolába járatni sem tudta fiát. Kezdetben jól ment a családnak, az apa rendőr volt, míg felesége a fehéreknél volt cseléd.

Ám az 1942-ben Nkandla faluban született Jacob hároméves korában az édesapja meghalt. A gyermek beállt tehénpásztornak, hogy a csonka családnak megkeresse a betevőt. Az élet olyan reménytelen volt, hogy 17 évesen csatlakozott a rasszista rezsim ellen küzdő Nemzeti Kongresszushoz.

Négy év múlva a földalatti szervezet fegyveres szárnya igényt tartott a jókötésű fiúra, akit társaival zambiai katonai kiképzésre indulva a fajgyűlölő hatóságok emberei letartóztattak. Tíz év börtönbüntetést kapott, de szerencséjére pont Dél-Afrika legkeményebb büntetés-végrehajtási intézetébe, a Robben Islandra került.

Mi ebben a szerencse? Az, hogy itt ült Nelson Mandela és az ANC lebukott vezetőségének számos tagja. „Ez volt az én egyetemem” – mondta évek múlva Zuma. Huszonnégy évesen tanult meg olvasni és írni. Itta minden szavát az általa csodált rabtársainak. Kiszabadulva sem járt szerencsével, kiutasították az országból, Szváziföldön, majd Mozambikban élt, itt lett az ANC alelnöke.

Évtizedekre összekötötte sorsát Thabo Mbekivel, aki őelőtte nyolc évig volt Dél-Afrika államfője. Mindketten a ’90-es amnesztia után tértek haza. Mandela után az értelmiségi Mbeki lett az elnök, helyettese pedig Zuma. 2005-ben konfliktus alakult ki köztük, és az elnök olyan vádözönt zúdított rá, hogy már az is csodálatos, hogy talpon maradt: korrupció, pénzmosás, hatalommal való visszaélés és a végén nemi erőszak szerepelt a vádpontok közt. És Zuma valahogy mindből kimászott.

A nemi erőszak tárgyalásán volt egy világot bejárt poénja, amelyről azóta sem derült ki, hogy ennyire vicces vagy ennyire tudatlan. A hölgy, akivel aktusa volt, HIV-vírust hordozott. A bíró csodálkozva kérdezte meg Zumát: „És ön nem védekezett semmivel?” „De, utána nagyon alaposan lezuhanyoztam” – szólt az inkább őszintének tűnő válasza.

Még az ilyen kiszólásai miatt is szerette a nép. Közülünk való, nem pedig az orrát fennhordó, az intellektusát mindenkivel szemben kimutató Mbeki – ez volt az általános vélemény. A poligámiában élő, 75 esztendős Zumának négy feleségétől és két jegyesétől – és még ki tudja, kitől – több mint húsz gyermeke van. Ő is elismeri, hogy szoknyabolond. A nép egyszerű fia ezért is szereti.

Hát még azért, amikor zulu szokás szerint leopárdbőrbe öltözve, félmeztelen felsőtesttel, uralkodói bottal járta a harci táncot a nála 34 évvel fiatalabb menyasszonyával kötött esküvőn. Ilyenkor csattant fel a régi ANC-s nóta, az „Umsini Vami”, ami magyarul annyit tesz, „adjátok ide a géppisztolyomat!”. Kiváló tárgyaló volt: komolyan bólogatva meghallgatta a vállalatvezetőket, feltűrt ingujjban eszmét cserélt a szakszervezeti vezetőkkel, és mindig megállt egy pár kedves szóra, ha ismeretlen fordult hozzá.

Nem is ezzel volt baj. Pont elnökválasztása előtt, 2009-ben épphogy csak megúszta azt a korrupciós botrányt, amelyben a Thomson-CFS francia fegyvergyártó cég majd nyolcszáz részletben utalt megvesztegetési pénzt Dél-Afrikának. Tanácsadóját 15 évre ítélték, Zumát viszont felmentették. Most újra előveszik az ügyet, mert új fejlemény derült ki, mégpedig az, hogy két francia elnök – Chirac és Sarkozy – nyomást gyakorolt a dél-afrikai vezetésre.

Zuma elnökségét végigkísérte a Nkandlában, szülőfalujában épült, vagy 23 millió dollárba kerülő magánrezidenciája. Ezt állami pénzen felújíttatta, mondván, a biztonságára fokozottan ügyelni kell. Aztán kiderült, hogy az összegből amfiteátrum, úszómedence, istálló, sőt még egy tyúkól is épült.

Kiegyezett itt is: az alkotmánybíróság mintegy 500 ezer dollár visszafizetésére kötelezte. De van, amit nem lehet elsimítani. Ilyen „az állam elfogása”, így nevezte azt a botrányt a dél-afrikai sajtó és ellenzék, amelybe Zuma elnök belekeveredett.

Ezerkilencszázkilencvenháromban telepedett le Dél-Afrikában a dúsgazdag indiai család, a Gupta. A három fivér – Ajay, Atul és Rajesh – számítógépgyárat alapított, részt vett a bányászatban, és különböző médiavállalkozásokat indított el. A fivérek 2003-ban találkoztak először Zumával, akivel különösen jó viszonyt alakítottak ki.

Az elnökválasztási győzelmét követően azonnal alkalmazták az egyik lányát, majd Duduzane Zumának, az elnök egyik fiának is találtak munkát, ő volt a kijáró az elnök felé. Nemcsak egyszerű közbeszerzési ügyeket intéztek a saját javukra, hanem beleszóltak a kormány összeállításába is.

Volt olyan parlamenti képviselő, akit megkerestek a következő ajánlattal: ha elvállalja a pénzügyminiszteri posztot, akkor kap 44 millió dollárt, ami nem kis összeg, úgy 12 milliárd forint. Ezért a pénzért neki kellett volna eltávolítani a minisztériumból a Gupta fivéreknek nem tetsző vezető munkatársakat. A képviselő ezt elutasította, sőt tanúvallomást tett a rendőrségen.

Egy másik bennfentes pedig arról vallott, hogy az indiai család 500 millió dollárt kaszált a közbeszerzéseken. Ha beigazolódik a vád, akkor nem néz valami nyugodt nyugdíjas évek elé Jacob Zuma, mint ahogy a Gupta fivérek sem, akiknek nyaka körül egyre szorul a hurok, 16 emberüket vették őrizetbe. Erre a rendőrségi akcióra a kormánypárt már rég áldását adta.