Kalifornia – A marihuánaliberalizáció csábereje és nem kívánt következményei

Kaliforniában alig három hónapja lépett életbe az a törvény, amely – bizonyos feltételekkel – engedélyezi állami boltokból marihuána vásárlását és fogyasztását. A negyvenmilliós, csendes-óceán-parti szövetségi állam ezzel a lépéssel a könnyűdrog-termesztés piacvezetőjévé vált. Hatalmas multinacionális vállalatok szédült iramban keresik a lehetőségét, hogy ők is beszálljanak a marihuánaüzletbe.

Kalifornia hihetetlenül gazdag állam. Ha valóban teljes önállósággal rendelkezne, akkor a gazdasági teljesítmények világranglistáján mint ország a hatodik helyen állna. Az Egyesült Államokból való kilépés gondolata legutoljára Donald Trump elnökké választása után fogalmazódott meg, látva Hillary Clinton bukását, ugyanis Kalifornia a Demokrata Párt egyik fő bástyája, így érthető volt a kiábrándulás. Mára elcsitult a kilépés követelése, az élet visszatért a rendes kerékvágásba.

De azért itt sem megy minden flottul, mint ahogy mi innen, Kelet-Európából azt Amerikáról elképzeljük. A „nagy napra”, az idei év első napjára pedig volt ideje felkészülni a közigazgatásnak, amikortól Kaliforniában törvényessé vált a fűfogyasztás. 2016. november elején, az amerikai elnökválasztások időpontjában tették fel a kérdést a kaliforniai lakosságnak, hogy támogatja-e a marihuánafogyasztás és -termelés „rekreatív”, azaz élvezeti célú liberalizálását.

A megkérdezettek 57 százaléka igennel válaszolt. A szövetségi államok közül Kalifornia nyolcadikként vezette be a könnyítést a fogyasztásban, ugyanakkor a világon az első „állam” volt, amely 1996-ban engedélyezte, hogy gyógyászati célból aki erről orvosi igazolással rendelkezik, a gyógyszertárakban hozzáférhessen fűadagjához. A beteg embernek – aki poszttraumás szindrómában vagy epilepsziában szenved, esetleg rákja van – a fájdalom elviselhetővé tételében, az ellazulásban sokat segít a marihuána.

Az államnak 2018. január elsejéig több mint egy éve volt arra, hogy előkészítse a terepet a szabad fogyasztás kezdetére. Ám ez meglehetősen szervezetlenül ment. Január elsejéig csupán húsz marihuánát forgalmazó üzlethelyiség kapott működési engedélyt az ezerdolláros belépti, azaz licencdíj megfizetése után. Még a könnyű drogokat ellenőrző hivatal is csak elkezdte keresni kilencven munkatársát.

Az elfogadott törvény önkormányzati hatáskörbe utalja a marihuána forgalmazását. De a januári napig Kalifornia 482 önkormányzatának kétharmada még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Egyesek ódzkodnak tőle, mások viszont egyszerű lustaságból. Érdekesség, hogy az elmúlt három évben Coloradóban az önkormányzatok csupán hatvan százaléka adott engedélyt a fűfogyasztásra.

A nagyobb kaliforniai városok, mint San Francisco, San Diego, San José és Oakland, már rég elkészültek saját rendeletük megalkotásával, Los Angelesben viszont csak január elsejét követően fogadták be az üzletnyitási kérelmeket.

Ez a késlekedés ugyancsak zsebbe vágó kérdés. Kalifornia számára a legalizálással létrejött a világ legnagyobb törvények uralta cannabispiaca. Ebből pedig Kalifornia tetemes adóbevételre számít: csupán az indulás évében egymilliárd dollár jöhet be. A kaliforniai szabályok alapján maximum 35 százalékos adót számíthatnak fel: az államkincstárt azonnal gyarapítja a termesztésre kirótt 15 százalékos elvonás, a kereskedő 10 százalékot fizet be, és az adott település önkormányzati adója is 2–10 százalék között mozoghat.

A szakértők szerint a legális piacon, tehát rekreatív vagy gyógyászati célból engedélyezve, a világon három esztendőn belül évi 31 milliárd dolláros forgalom várható. Kalifornia piacát 9-10 milliárd dollárra jósolják. Csupán az ebből befolyó hárommilliárd dollár nem megvetendő összeg.

Mire vonatkozik a lazítás? A liberális amerikai állam is hasonló szabályokat hozott, mint a többi korábban erre az útra lépett társa. A 21. életévét betöltött állampolgár vehet alkalmanként a kijelölt üzletekben 28 gramm marihuánát, amelyet magánál is tarthat.

Nyilvános helyen, például utcán nem szívhat el egyetlen jointot sem, sőt még saját gépkocsijában sem, azt pedig szigorúan büntetik, aki füves cigire iskola közelében gyújt rá. Magánhelyen van lehetőség fogyasztásra, de eddig még nem nyíltak meg erre a célra létrehozott, zárt kávéházak, coffee-shopok, mint Hollandiában. Amerikában ezt azzal magyarázzák, hogy csak kevesen akarnak fűszagot árasztó hely közelében lakni.

Saját termesztéshez hat tő engedélyezett, amelyhez előbb regisztrálni kell a hatóságoknál. Az első nyolc állam, amely könnyített rendelkezésén: 2014-től Colorado, a nyugati parti Washington, Alaszka, Oregon, Maine, Nevada, Massachusetts és Kalifornia. Mindenhol hasonló szabályok vannak érvényben, a különbség inkább csak abban rejlik, hogy a fogyasztó hány grammot halmozhat fel saját otthonában, vagy tarthat magánál az utcán. További 22 állam engedélyezte a gyógyászati célú alkalmazást.

Gondolhatnánk, ezzel az adott államokban le is tudták az illegális fű elleni küzdelmet! Nem egészen. Az államilag ellenőrzött marihuánaüzletekben rendkívül változatos és minőségileg elsőrangú fűhöz lehet hozzájutni. „Végre nem vagyok bűnöző!” – ilyen felkiáltással, a gondosan papírba rejtett adagjukat lobogtatva jöttek ki az év elején az üzletekből az örömittas fogyasztók.

Csak egy gond van: hogy milyen áron jutottak ehhez a felemelő érzéshez. A társadalmi és anyagi különbség azonban itt is megjelenik. A nem egészen jól elengedett fűfogyasztók továbbra is a feketepiacról szerzik be a napi mennyiséget, mégpedig olcsóbban. Nekik az a pár dollár is számít.

A liberalizáció harcosai, akik a fűfogyasztás engedélyezésért küzdöttek, most mindennek elmondják a feketepiacon kapható drogot: vegyi anyagokkal kezelt, mindent belevágnak, ami egy réten megtalálható. Ennek ellenére nem csökken a feketén eladott mennyiség, sőt, mintha az év elejétől még erőre is kapott volna. A mexikói határon, alagutakon keresztül áramlik a marihuána Kaliforniába.

A saját fogyasztásra engedélyezett hat tő regisztrálásával is gond van. Sokan elutasítják azt, hogy maguk nyissanak fájlt a hatóságoknál magukról: ki tudja, mikor toppanhatnak be a lakásba a cannabistöveket számláló önkormányzati ellenőrök. Kaliforniában 1915-től büntetik az illegális fűbirtoklást, ilyen címen azóta az állam 2,8 millió letartóztatást foganatosított. Ehhez hozzá kell még csapni a rendőrség, a joghatóságok, a büntetőintézetek költségeit. Az biztos, hogy a liberalizáció az ilyen kiadások csökkenését fogja eredményezni, az állam az igazságügyi szerveknél évi 250 milliós megtakarítással számol.

Amerikában új aranyláz van kialakulóban, amely most indul Nyugatra. Olyan globális nagyvállalatok, mint a Microsoft vagy a Philip Morris vetik bele magukat a legális fűpiacba. Befektetők, sztárok indultak rohamra a kaliforniai sivatagos földekért. Mike Tyson egykori nehézsúlyú világbajnok bokszoló 16 hektárnyi sivatagot vett a Halál-völgyben, ahol majd füvet fog termelni.

A Wall Street igen magasan jegyzi azokat a cégeket, amelyek a világ legjövedelmezőbb mezőgazdasági termelésébe, marihuánatermesztésbe fognak. A Cronos vállalatot, amely a Nasdaq elektromos tőzsdén elsőként jelentkezett be fűtermesztőként, a napokban kétmilliárd dollárra taksálták.

Az alkoholos italokat gyártó Constellation Brands – 7,3 milliárd dolláros tavalyi forgalommal, egyebek között a Corona sör is hozzátartozik – a torontói tőzsdén résztulajdont vásárolt a kanadai Canopy Growth-ban, amely terápiás célú marihuánával látja el a német piacot. A szándék egyértelmű, hogy cannabistartalmú italokat állítsanak elő.

Mi vonzza ilyen erővel a fűpiacra a befektetőket? A gyorsan megtérülő haszon. Ha valaki cannabist termel, akkor kétszáz százalékkal nagyobb haszna van, mint ha dohány- vagy komlóültetvénye lenne. Kaliforniában 2013-tól kezdődően a földek ára négyszeresére emelkedett, és ez a folyamat ma sem lassul.

A jó idő adott, viszont igencsak hiányzik a víz errefelé, évek óta aszály sújtja a térséget. Csatornázással ezt meg lehet oldani, de a locsoláshoz elektromos energia is kell. Jelenleg Kalifornia déli részén egy százalékra teszik a marihuánaültetvények elektromosáram-fogyasztását. Ez nyilván csak nőni fog a valóban modern technikát alkalmazó vállalkozásoknál.

A Microsoft is ezért szállt be az üzletbe, programjaival automatizált rendszereket lesz képes működtetni. Ám mindenkinek nem jut majd áram – figyelmeztetett egy helyi szakértő. Egy költség, amelytől senki sem szabadulhat meg: a biztonság ára. Valóságos magánhadsereget kell működtetni a védelemre még akkor is, ha az ültetvényt ultramodern jelzőberendezésekkel szerelték fel.

A leghangosabban a kaliforniai borászok sírnak. Már most is azt tapasztalják, hogy folyik a kétkezi munkaerő átcsábítása a szőlőbirtokokról a cannabisültetvényekre. Donald Trump migrációt nehezítő intézkedései sem használnak a boriparnak, ugyanis az ott idénymunkásként dolgozók zöme Mexikóból jött, természetesen illegálisan. Negyvenkétezer kaliforniai borvállalkozást érint ez a probléma: vagy tovább emelik a nedű árát, ami a kereslet csökkenését vonja maga után, különösen a minőségi borpiacon, vagy kivágják a szőlőtőkéket, és ők is áttérnek a marihuánaüzletre.

Az új befektetőkkel nem tudják tartani a lépést, akik kétszeresét ajánlják a szezonban, mint a szőlőbirtokosok. Novembertől a marihuánafarmokon is szükség van kétkezi munkára, ugyanis ez a „trimming”, vagyis a ritkítás időszaka, amikor meg kell szabadítani a növényeket a fölösleges levelektől.

Az idénymunkások a szőlőszüretnél naponta 150, esetleg kétszáz dollárt tudnak keresni, míg előfordul olyan marihuánaültetvény, amely ugyanennyi munkáért 400 dollárt fizet. Nem kérdés, hogy melyiket választják a Mexikóból egyre kisebb számban érkező munkások.

A fű valóban kapudrog, amely a keményebb kábítószerek világába nyílik? Erre a kérdésre eddig nem született egyértelmű tudományos válasz. Vannak, akik így látják, míg mások tagadják ezt. Rendőrségi források adatokra hivatkozva azt állítják, hogy a fűfogyasztás a közlekedésbiztonságban legalább akkora probléma, mint ha valaki részegen ül volánhoz.

Cannabis-ellenes aktivisták Amerikában attól tartanak, hogy egyre fiatalabb korban egyre több marihuánát füstölnek el az emberek. Ilyenformán nőhet a végzetes kimenetelű autóbalesetek száma is. Coloradóban egy kimutatás szerint csökkent a tizenéves korosztály fűfogyasztása, viszont Washington államban kissé nőtt.

De mi történne akkor, ha a washingtoni Fehér Ház fellépne a különböző államok által elfogadott liberalizációs szabályozás ellen? Szövetségi szinten ugyanis 1937-től mind a mai napig bűncselekménynek minősül a marihuánabirtoklás, -fogyasztás. Ráadásul a törvény az egyes kategóriába sorolja, a legerősebb tudatmódosítók közé, a heroinnal és a kokainnal egyenrangúnak tekinti a füvet.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy tollvonással törölheti a nyolc állam drogliberalizációs törvényét, ezek ugyanis ellentmondásban állnak a szövetségi, felsőbb rendelkezéssel. Azt azért nyilván ő sem akarja, hogy a bostoni teadélután után most kitörjön az egész országra kiterjedő marihuánaforradalom. Az amerikai igazságügy-miniszter, Jeff Sessions azt ígérte, hogy állásfoglalást tesz közzé az ügyben, sőt szigorítást pedzegetett. Azonban ennek bejelentése még várat magára, valószínűleg alszanak rá jó pár napot.