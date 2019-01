Aranyfüst

Még a téli szabadságolások idején jelent meg a cikk a német Bild hasábjain. A fényképen Franck Ribéry francia futballsztár, a Bayern München középpályása rácsodálkozik egy hatalmas adag bifsztekre a dubaji Nusr-Et Steakhouse vendéglőben. Az íze is bizonyára páratlan, ugyanis az étterem csak Salt Baenek hívott török tulajdonosa, Nusret Gökçe egyedi vágásának és sózásának köszönhetően messze földön híres. A húsra ráadásul 24 karátos aranyfüstöt vittek fel. Az biztos, hogy nemesfémet nem mindennap eszik az ember. A Bild állítása szerint a családjával együtt vakációzó sztárnak 1200 eurójába (majdnem négyszázezer forintjába) került csupáncsak ez az egy fogás.

Akinek van pénze, az élvezze ki, akinek meg nincs, legalább ezen csámcsoghasson – gondolhatta nem először közölt hasonló anyagainál a Bild. Azonban a bulvárlap sem számított ilyen reakciókra. A német közösségi hálókat ezrével lepték el a Ribéryt mindennek elmondó, gyalázkodó, szidalmazó vélemények. Főleg a Bayern-hívők élték ki magukat a névtelenség mögé rejtve. A legenyhébb jelző, amelyet egykori üdvöskéjükről leírtak, a naplopó, ingyenélő, dőzsölő és urizáló.

Emlékszem azokra az időkre, amikor Franck Ribéry, immár 12. éve, a Marseille-ből a bajor fővárosba igazolt. Pár hónapnyi játék után a német szurkolóktól megkapta a Franck császár becenevet, olyan teljesítményt nyújtott. Az uralkodói minősítés eddig csak Franz ­Beckenbauernek volt fenntartva. Nyolc nemzeti bajnokság, öt német kupa, és ott volt azok közt a játékosok közt, akik legutoljára 2013-ban a Bayern München mezében felemelték a Bajnokok Ligája-serleget. A játékos 35 éves. Sokat sérült, de amikor pályára lép, a Bayern is más arcát mutatja: a lendületet, a mindenáron győzni akarást, a gólra törést, ezeket még ma is át tudja adni a játékostársainak.

De most pazar lakomáját követően kétségtelenül elborult az agya. Nyomdafestéket nem tűrő, alpári stílusban kérte ki magának az őt pocskondiázó véleményeket. Azért nem kellett volna üzenetében a többségében mégiscsak Bayern-szurkolókat felkérni arra, hogy létesítsenek nemi kapcsolatot az anyjukkal, nagyanyjukkal és az egész genetikai családfájukkal. A klubigazgató, szintén volt nagyszerű játékos, Haszan Szalihamidzsics is közölte: a stílussal volt baj, nem kellett volna lesüllyednie az őt bírálók szintjére, és ezért jelentős büntetésre számíthat a középpályás a Bayern Münchentől.

Nem akarjuk mentegetni Ribéryt, de az egész történethez hozzátartozik még az újságírók felelőssége is. A Bild ugyanis nagyvonalúan összekeverte az Egyesült Arab Emirátusok pénzét, a dirhamot az európai fizetőeszközzel, az euróval. Az étlapon szereplő „aranybifsztek” ára valóban 1200, de nem euró, hanem dirham. Ez pedig negyede az előbbi fizetőeszköznek. Érdekes módon erről nem számoltak be az általam olvasott magyar tudósítások. Így a focisztárnak kevesebb mint százezer forintot kellett leperkálnia. Ez is szép összeg. De talán nem váltott volna ki ilyen nagy közfelháborodást, különösen nem Németországban, ahol igencsak magasak az éttermek árai.

A szurkolók nagyvonalúan megfeledkeznek arról, hogy jelentős részben ők azok, akik ilyen nagy fizetést biztosítanak az agyondédelgetett kedvenceknek. Minél nagyobb sztárokat szeretnének látni hétről hétre szeretett klubjuk mezében, ezért az igényért és jobb szereplésért a klub meg is tesz mindent. Érdekes, ha egy focizseni Ferrarival jár, mert megengedheti magának, ha kastélyban lakik, az már megszokott. Ha valaki egy menő helyen elfogyaszt egy igencsak drága fogást, az kiveri a biztosítékot. Az emberek a hasukra különösen érzékenyek.

Még egy dolog, amiről nem számolt be a magyar sajtó, ez Ribéry üzenetének vége, amely így hangzik: „Amikor adakozom (mert engem úgy neveltek, hogy ha jól megy sorom, akkor adjak a rászorulóknak is), miért nincs jelen egyetlen nagy nemzeti média sem? Bezzeg ha a családommal üdülök, hogy mit eszem, arról is tudósítanak.”

A francia sajtó számba vette, hogy a futball világából kik jártak a dubaji Nusr-Et étteremben. A közelmúltban itt evett Paul Pogba, Blaise Matuidi, mindkettő francia válogatott. Lionel Messi is Salt Bae vendége volt, de hogy mást ne említsünk, Ribéry csapattársa, a német válogatott kapusa, Manuel Neuer is. Nem lóg ki kicsit a lóláb? Az azonban biztosan látszik, a szezon végén Ribéry távozik a Bayern Münchentől.