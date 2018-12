Aranyévek

Idősotthonok – A kereslet változását követi az üzleti modell – Holtig tartó lakásbérleten alapuló szolgáltatás

Egyre többen ismerik fel a nyugdíjasokban rejlő üzleti lehetőséget. A magukra maradó idősek közül már sokan előre olyan otthont keresnek, ahol biztonságban élhetik le az utolsó éveiket. Formálódnak az öregek kis köztársaságai. Valóban biztonságot kapnak a pénzükért?

Ami évszázadokon át elképzelhetetlen volt: az öregek ma már többnyire nem a gyermekeik, a családjuk körében töltik az utolsó éveiket. Vannak, akiknél ez fizikai képtelenség, másoknál viszont tudatos döntés, nem szeretnék a bajukkal terhelni a gyermekeiket. Kellemetlen meglepetés érheti azonban azokat az öregkorukra otthont és biztonságot keresőket, akik nem a szerződés apró betűit olvasgatják, csak a szép ígéreteket hallgatják meg.

Élethosszig tartó gondoskodás helyett elfekvőben találhatják magukat, akárhány milliót fizettek is be. Erzsébetnek például azért volt szerencséje, mert segített neki Ági, aki barátságból és szeretetből követte végig házi gyermekorvosuk életét. Szerencséje volt azért is, mert az élete utolsó éveire is maradt annyi pénze, hogy gondozót fogadjon maga mellé az idősotthonban.

Egy szekrény, egy ágy

Az egyedülálló, gyermektelen és társtalan Erzsébet hétmillió forintért vásárolt két kis lakást, összesen 24 négyzetmétert egy fővárosközeli, akkor megnyílt otthonban, ahol nemcsak szép nagy park, de uszoda és állatkert is volt. Napi négyszeri étkezést biztosítottak, volt nővérszoba, orvosi vizit, foglalkozások, torna, kulturális program, és ha szükség mutatkozott, szakrendelésekre is elvitték a lakókat. Az ellátásért havonta a nyugdíja nyolcvan százalékát kellett befizetnie.

Az extrákért – fodrász, pedikűr, büfé – természetesen külön fizetett, ahogy a gyógyszerek közül is csak a legolcsóbbakat biztosították. Tíz évig lakott az otthonban, ahol vállalták, hogy maradhat akkor is, ha demens lesz, ápolni fogják. Amikor Erzsébet szellemi leépülése már előrehaladott volt, valóban gondoskodtak róla, csak nem a saját apartmanjában, hanem a közös demensosztályon. Kaotikus állapotok uralkodtak – idézi fel Ági –, Erzsébet néninek volt egy szekrénye meg egy ágya.

Az osztály bejárata zárva volt, hogy a betegek ne kószáljanak el, ám a szobák ajtaja nyitva. Férfiak és nők közösen. Amikor öt nap után Ágiék úgy döntöttek, hogy az idős asszonyt nem hagyják ebben az áldatlan helyzetben, alig tudták összeszedni a holmiját, mert a betegek széthordták azt. Erzsébetnek az volt a szerencséje, hogy két lakást vásárolt, így tudtak neki bent lakó gondozót fogadni, aki megígérte, úgy őrzi majd, hogy a többieket ne zavarja. Ezért, valamint a gondozó kosztjáért Erzsébet már a saját zsebéből fizetett.

Amikor demens lett, észrevehetően romlott a szolgáltatás, meséli Ágnes. Kevesebb ételt kapott, öt zsömle helyett hármat, öt törülköző helyett kettőt. Vagyis addig működött jól a rendszer, amíg tudott rá figyelni. A kérdésre, hogy oldódott-e a magánya a közösségben, Ági az feleli: eleinte kimondottan visszahúzódott, de később élvezni kezdte a programokat, és soha nem bánta meg, hogy a beköltözés mellett döntött.

Régen vége már annak a szociális otthoni nyomorúságnak, amelyet ez az intézményfajta sokáig szimbolizált, amely inkább büntetés volt, mint a nyugodt, békés és biztonságos öregkor ígérete. Ma már mások a lehetőségek. Létezik az idősek ápoló-gondozó otthona, amely állami-önkormányzati, egyházi vagy alapítványi fenntartású szociális intézmény, és a nyugdíjasház, amely viszont piaci alapú, általában holtig tartó lakásbérleten alapuló szolgáltatás. A nyugdíjasházba javarészt egészséges, idős, előre tervező emberek vásárolják be magukat, az ápoló-gondozó otthonba a fizikailag-szellemileg leépült, beteg emberek kerülnek.

Előfordul, hogy a kettő összekeveredik, amiből gond lehet. Magyarországon 351 önkormányzati, 95 állami, 209 egyházi és 193 civil fenntartású idősek ápoló-gondozó otthona működik, ezekben 54 ezer idős ember él. A növekvő számú magánnyugdíjasházakkal együtt az időseket kiszolgáló intézmények száma Nádasi Jenő, az idosekoldala.hu nevű, a szolgáltatókat összegyűjtő oldal szerkesztője szerint már nyolcszáz körüli. A kereslet egyre nagyobb, van, ahol ötéves a várólista.

Sándor és felesége is az előrelátók közé tartozik. Nincs gyermekük, ezért is döntöttek úgy, hogy időskorukra megteremtik a biztonságukat. Két és fél éve 9,5 millióért 18 négyzetméteres lakást vagy inkább stúdiót vásároltak a főváros egyik legszebb részén, a Normafa Idősek Otthonában. Nyolcvanhat és nyolcvanöt évesek, még jó erőben érzik magukat, Sándor rendszeresen úszik az otthon uszodájában, esténként pingpongozik.

Részt vesznek a kulturális programokban, lett hat-nyolc új barátjuk is, a lakók többsége értelmiségi. Kijárnak a városba, és bent, a házban is vannak szórakozási lehetőségek, továbbá kápolna, amelyben református és katolikus istentiszteletet tartanak. Ha betegek lesznek, nem kell kórházba menniük, ellátják őket a saját szobájukban. Azt ígérték, akkor sem lesz probléma, ha súlyosbodik az állapotuk. Nővér, ápoló, orvos van, mindenki kedves, hetente egyszer takarítják az apartmant, ahová behozták néhány saját bútorukat, mosnak rájuk, ha akarnak, főzhetnek a közös konyhában.

A kérdésre, hogy nem kicsi-e a 18 négyzetméter, Sándor azt feleli: kettejüknek elég, elfér benne az íróasztal, a szék, a hűtő, a virágok, a rekamié és a két szekrény. Havonta mindezért fejenként 150 ezer forintot fizetnek, ez az egyik legdrágább otthon a városban. Néztek többet is, olcsóbbat is, de azok nem ilyen jók. Szerencséjük van, mert időben kezdték a keresgélést, így egy-két hónap várakozás után be tudtak kerülni, most már jóval többet kellene várniuk. Csak két dolog nem jó, mondja Sándor: gyenge a koszt, és túl sok az öreg, ami deprimáló.

Az Arany Alkony idősotthon bedőlése 2012-ben komoly visszhangot váltott ki. A lakók milliókat fizettek az apartmanokért, sokan ezért adták el a lakásukat, tehát csőd esetén nem tudtak volna hová menni. A kormányhivatal az adósságai és a bizonytalan ingatlantulajdoni helyzet miatt felfüggesztette az üzemeltető működését, megmentőként érkezett tehát az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. Az Arany Alkonyból Olajág Otthonok lett, mindenkit jogfolytonosan vettek át, mondja Szirmai Viktor főigazgató.

Jelenleg kilenc otthonban közel 1500 lakójuk van, vegyes formában, tehát vannak, akik önálló lakrészbe költöznek be, és működnek klasszikus ápolási-gondozási részlegeik is. A bekerülés feltételeit jogszabály határozza meg. A fizetendő havidíj alapesetben a nyugdíj nyolcvan százaléka, de a gondozási részlegeken ez az összeg elérheti a havi 180-200 ezer forintot is.

Az esetek egy részében életkortól és egészségi állapottól függően a jogszabályi feltételeket meghaladó ellátásért, illetve az emelt szintű lakhatási körülményekért néhány millió forintot is fizetni kell. A lakók kilencven százaléka önálló lakrészben él. A főigazgató azt mondja, halálukig el tudják látni házon belül a lakóikat, vagyis a velük kötött szerződés élethosszig tart. Az idősotthoni bekerülés feltétele a napi négyórás ápolási szükséglet vagy a betöltött nyolcvanadik év.

A belépés előtt felmérik a jelentkező szociális és egészségügyi helyzetét, ez alapján határozható meg, hogy az egészségi állapota vagy az életkora lehetővé teszi-e a beköltözést. Várólista mindenütt van, egy-másfél évestől néhány hónaposig. Az idősotthonok külföldön részben nonprofit, részben pedig nyereségorientált vállalkozások, mondja Szirmai Viktor, nálunk alapvetően nonprofit keretek között szociális ellátás folyik, ezért is jellemző az egyházi vagy az állami fenntartás.

Főzni, kapálni

Az igények, a kereslet változását követi az üzleti modell is. Már Magyarországon is működnek luxust kínáló intézmények. A Rege Residence Szépkorúak Otthona a Budakeszi út mellett az egykori Rege szálló exkluzívra alakított változata, amelyben nemcsak szép kilátást és jó levegőt, hanem kiemelt szolgáltatásokat is kínálnak. A legkisebb lakrész, a studio de luxe 22 négyzetméteres, a legnagyobbak 35–50 négyzetméteresek, és borsos a beugró, 20–25 millió forint.

Egy debreceni vállalkozói kör a város arborétumának szomszédságában tervez éppen luxuskivitelű nyugdíjasfalut kétszáz földszintes apartmannal, geotermikus fűtéssel, saját kertrésszel, nagy terasszal. Gyógyfürdőt is építenének minősített gyógyvízzel, gyógykezelőkkel, fitneszrészleggel. A beugró a lakrész nagyságától függően 10,5 és 17,5 millió forint között lesz, 27, 40 és 70 négyzetméteres házak közül lehet választani, a havi térítés ezen felül még 150 ezer forint.

Az egykori Telki magánkórházban ma már a Telki Hold Otthon emelt szintű nyugdíjasház működik, és a vállalkozás szeretne terjeszkedni. Telkiben kilencmillió forint a beugró, plusz 250 ezer a havi díj, amiért 24 órás nővérszolgálat, napi ötszöri, menüből választható, szükség szerint diétás étkezés, rendszeres orvosi konzultáció, mindennapos mentálhigiénés, pszichológiai vagy fizikai jellegű foglalkozás, mosoda, takarítás és heti egyszeri gyógytorna jár.

Felfedezték Magyarországot a hazatelepülő magyar nyugdíjasok mellett az osztrákok és a németek is, akik az otthoninál jóval olcsóbban vásárolhatnak nálunk magas színvonalú ellátást. A legkedveltebb helyszín a Dunántúl, a Bakony és a Balaton. Hévízen épp egy müncheni befektető készül ápolási otthont nyitni. Azt ígéri, hogy német színvonalú betegápolással és minőségbiztosítási rendszerrel, csak annál jóval olcsóbban, havi 700 eurós bérleti díjért nyújtja ugyanazt. A rokonok is jöhetnek látogatóba, nekik arra az időre apartmant biztosítanak.

Egyre nagyobb az érdeklődés, mondja Nádasi Jenő, az idosekoldala.hu szerkesztője, hiszen Nyugat-Európában bőven ezer euró felett kell fizetni havonta. Nálunk mindez nemcsak sokkal olcsóbb, de a nyugati magánbiztosítás is érvényes. Az internetes portálnál azon dolgoznak, hogy 62 országra szóló kiajánlót készítsenek a magyarországi idősotthoni szolgáltatásokról.

Erika és férje is klasszikus esetét mutatta a józan előrelátásnak, amikor 2015 februárjában beköltöztek egy óbudai nyugdíjas-apartmanházba. Bölcsen döntöttek azért is, mert az intézmény fenntartója az önkormányzat, így nem érheti őket meglepetés, vagyis nem derülhet ki, hogy a befektető túl nagyot álmodott, meggondolja magát, és bezárja az üzletet.

A magánotthonoknál ez a kockázat mindig ott lebeg. Négy és fél millió forintot fizettek a 35 négyzetméteres, egyszobás, teljesen felújított üres apartmanért, ezen felül a havi közös költség, pontosabban a víz és a távfűtés havonta 18 ezer, a villanyt, az internetet névre számlázzák. Az épület nyolcvanas évekbeli panelház, amelyben ötven lakást, közösségi helyiséget, klubszobát alakítottak ki, nagy kert van, ahol még kapálni is lehet. Napi nyolcszáz fejenként az ebéd, amelyet dobozban haza is lehet vinni, de főzhetnek is.

A koszt lehetne jobb, mondja Erika. A 24 órás nővérfelügyelet, a belső telefonos rendszer, a riasztó, továbbá a hetente kijáró háziorvos is része a szolgáltatásnak. Ez nem ápolási intézmény, ha valaki az alapnál komolyabb ellátásra vágyik, akkor külön szerződést kell kötnie. Az ápolási időtől függően kínálnak szolgáltatáscsomagokat, a tartós ápolásért havi 50 ezret kérnek.

Olyan, mint egy üdülő és egy társasház kombinációja, magyarázza Erika. Új barátságok szövődnek, a környék kulturális eseményeiről értesülnek, járhatnak a nyugdíjasklubba, megünneplik a születésnapokat, névnapokat, jutányos áron üdülhetnek a Balatonnál, egyszóval: aki jól akarja magát érezni, az jól is érzi. A ház nyitott, bármikor ki-be lehet menni, ők is tartják a kapcsolatot a családdal, vagyis hallják a kinti élet hangját. Úgy gondolják, hogy ez volt a legjobb döntés, amelyet meghozhattak.

Örökség

Az idősotthon ismérve, hogy van szakápolási engedélye, végigment az engedélyezési eljárásokon, vagyis megfelel a szigorú előírásoknak, fenntartója az állam, az önkormányzat, valamelyik egyház vagy alapítvány, magyarázza Nádasi Jenő. Ez garanciát jelent arra, hogy a szerződésben vállaltakat betartják. A nyugdíjasház ezzel szemben magánintézmény, a szerződést egy jogi és egy magánszemély köti, a betartása rajtuk múlik.

Fontos előre tisztázni, hogy az otthonnak engedélye van-e a szakápolásra, vagyis ha az idős ember leesik a lábáról, ha folyamatos gondozásra szorul, ellátják-e, vagy átteszik egy másik intézménybe, a legtöbb esetben egy kórház ápolási osztályára, amelyet köznyelven elfekvőnek neveznek. A szakápolás komplex feladat, csak szakképzett személyzet végezheti, rendelet szabályozza, milyen tevékenységet milyen szakismerettel és gyakorlattal lehet vállalni. Az idősotthonoknak jár az állami normatíva, fejenként 60 ezer forint, 2012 óta azonban csak az Emmi különengedélyével fogadnak be új kérelmet. Abban a tudatban kell tehát ma új intézményt indítani, hogy nem jár az állami támogatás.

A szociális otthon azért vonzó, mert nagyon olcsó, csak a nyugdíj nyolcvan százalékát kérik el havonta, mégis tehetős emberek is berakják oda a szüleiket, mondja Nádasi Jenő. Sokan pedig azért viszik idősotthonba őket, hogy hamarabb hozzájuthassanak az örökséghez, vagyis előre kisemmizik őket. Előfordul, hogy bár vállalják, kipótolják a szülő nyugdíja és az otthon havi díja közötti különbséget, „elfeledkeznek” róla. Perelheti ezért az otthon a hozzátartozót, de rendszerint nem teszi, mert nem éri meg az időt és fáradságot. Nemcsak szegény emberek viselkednek így, hanem azok is, akik megtehetnék az anyagi hozzájárulást.

Aki idősek ellátását végzi, nehéz feladatra vállalkozik, mondja Szirmai Viktor. Nem könnyű jó munkaerőt találni, őket igyekeznek különjuttatásokkal is megtartani. Ezen a területen nincs klasszikus verseny, itt a jó hírnév megszerzése és megtartása jelenti a sikert. Öregszik a társadalom, egyre többen vannak egyedül, tudják, hogy az egészségi állapotuk romlani fog, ezért nincs biztonságérzetük. Emiatt döntenek úgy, hogy idősotthonba költöznek.

Ez nem jelenti azt, hogy elszakadnak a családtól, hiszen a házak kifelé és befelé is nyitva állnak. A kérdésre, hogy elmaradnak-e a rokonok, gyerekek, ha az idős ember otthonba költözik, átrendeződik-e a szociális kapcsolatrendszere, az Olajág Otthonok főigazgatója azt feleli: ha előtte az otthonában sem látogatták, most se fogják. Az idősotthon nem kényszerpálya, csak azoknak nem jó minden esetben, akik nem maguk választják. Az dönt jól, aki időben lép, akinek van módja arra, hogy tájékozódjon, szétnézzen. Az a fontos, hogy jó kezekbe kerüljön.