Apró nagy dolgok

Carrie Bradshaw, kedvesem

Bár az egész világ bámult a Szex és New York című sorozatban – amelynek újságíró karaktere vagy –, azért azt elárulom neked, hogy kicsit utáltunk a hajszálvékony termeted miatt. Édességet ettél a sorozatban, istenem! Cupcake-et! Ezerkalóriás koktélokat ittál, és a leghíresebb mondásod az, hogy a vásárlás az én kardióedzésem! Tudod mit? Szemétség, nem ér! Nekem azt a néhány nyomorult vajaskifli-véget is el kell hagynom, amelyet reggel levágtam a gyerek uzsonnájából, nemhogy Cosmopolitan koktélt, de rozéfröccsöt sem ihatok (200 kcal), és a kardióedzés nekem a vásárlás, végtére az is endorfint, örömhormont termel. Pasizás helyett gatyát mosok, cserébe viszont én nem vagyok kitalált karakter, hanem igazi, ennek is van azért számos előnye, lássuk be! Akad néhány dolog, amit viszont tényleg be fogok tartani, mert nagyon is meggyőződésem szerinti dolgok.

Balla Eszter színésznő, aki azonkívül, hogy nagyszerű színművész, három gyerek édesanyja, és nagyon helyes nő. Egy interjúban néhány hete arról beszélt, hogy mik azok az apró dolgok, amiket megtesz azért, hogy kímélje a környezetét. Elzárja a csapot, nem pazarolja a vizet – szerintem ez rám is igaz, leszámítva a szenvedélyes locsolási mániámat, de van kutunk, onnan jön a víz, bár a szivattyú áramot fogyaszt. Végső soron minden önfegyelmezésnak az a célja, hogy lassítsuk a globális felmelegedést, és legyen nyáron is eső, amely esik, nem pedig havonta egyszer leszakad.

Viszont állandóan mosok. Januártól szankcionálni fogom, ha lányaim két perc viselés után hajigálnak holmikat a szennyesbe, és folyton új törülközőt vesznek elő. Egyszer 22 ezer forintot fizettem egy magánklinikán bőrgyógyásznak azért, hogy megállapítsa: azért vannak nem gyógyuló, véres sebek a lányom fejbőrén, mert mindennap hajat mos.

Balla Eszter nem dobja ki a tojástartót, én egy lépéssel előrébb járok: olyan tojást vásárolok, amelynek a dobozában benne van a család neve, amelynél az állatok garantáltan szabadtartásban, tyúkhoz méltó életet élhetnek (www.youtyuk.hu). „De az is pazarlás szerintem, ha sok ruhát vásárolunk” – írja Balla Eszter, és igaza van, nincs mentségem, csak azért nem adok magamnak nulla pontot, mert kambodzsai kisgyerekekkel varratott fast fashion szemetet tényleg nem veszek, és minden megunt darabot továbbadok. Mentségem még az is, hogy a szocializmus idején nőttem fel, Rotschild Klára halála után, a „szépruha-mánia” az én generációmban poszttraumás sokk.

Balla Eszter kulacsot hord magánál, napközben csapvízzel tölti fel, azt issza. Én először Oroszországban – ahol iszonyatos drágaság van – számoltam ki, hogy mennyit költök vízre, és mennyi szemetet termelek ezzel. Azóta nekem is van kulacsom, de nincs mindig velem. Ezen változtatni fogok. Bevásárlószatyrot viszont mindig viszek magammal, rengeteg a vászontáskám, a gyerekeknek dobozba csomagolom az uzsonnát, soha nem zacskóba, minden műanyagot szelektíven gyűjtök, és a szerves hulladékot komposztálom.

Balla Eszter csak natúr kozmetikumokat vásárol, én is. Csak smink terén szoktam bűnözni egy felső kategóriás márkával, de alapvetően attól a cégtől vásárolunk, amelyik etikusan termeli az alapanyagait, pontosan megjelölve a termőhelyet és a betakarítást végző közösséget, vegán, de ami a legfontosabb: évtizedeken át harcolt azért, hogy az EU-ban betiltsák a kozmetikai célú állatkísérleteket. És sikerült! Balla Eszternek még nem megy a húsevés elhagyása, szerintem nézzen meg egy videót arról, hogyan élnek a húsüzemekben az állatok, és nem lesz több kérdése. Ami viszont nekik megy, nekünk meg nem, az a fűtés alacsony hőfokon tartása. Nálunk mindenki feltekeri, én letekerem, falun nőttem fel, nem távfűtésben. Ugyanez a helyzet a villannyal, ők kapcsolgatnak, én oltogatok.

„Vannak céljaim 2019-re, például hogy az élelmiszereket csomagolásmentesen vegyem. Hogy ne dobjak ki ételt, hanem amit megvettünk, mind felhasználjuk” – írja Balla Eszter. Igen, ezt kellene. Nálunk nincs felesleg, mert a kutyák megeszik, vagy komposzt révén visszakerül a földbe, és reménykedem, hogy jönnek a fiam kiéhezett egyetemista haverjai, és akkor az utolsó szelet száraz kenyérből is pirítós lesz.