Apa, anya és az ügyvédnő

Labdarúgás – Kylian Mbappé, a földönkívüli

A világ egyik legdrágább játékosa, a fizetése is ennek megfelelő. Világbajnok labdarúgó, aki a napokban töltötte be huszadik életévét. Kylian Mbappé azonban már régen nem tehetség, hanem érett sztár, akinek tulajdonságaira minden labdarúgó-szakember csak keresi a magasztaló jelzőket.

Senki nem lehet ennyire tökéletes! – ez járhatott a francia bulvárlapok szerkesztőinek fejében, és kollégáiknak kiadták az utasítást: hozzatok valami bombasztikus hírt Kylian Mbappéról! Hát mi érdekelné jobban a tizenéves koruk végén járó fiúkat, ha nem a szex? A lapok összehozták a monacói hercegnő, Sté­phanie lányával, aztán egy volt szépségkirálynővel, előkerült a sokat látott amerikai színésznő, Pamela Anderson is, akit az ifjú sztár egy francia válogatott focista társa kezéről csapott le.

A végén azonban kiderült, hogy ezek a hírek mind hazugságok. „Bevallom, mi is nyomoztunk Mbappé után – mondta a Closer bulvárlap információ­ért felelős vezetője. – A végkövetkeztetés pedig úgy szólt: ez a fiatalember példás életet él. Nem marad más hátra, ha majd bejelentik, hogy valakivel komoly kapcsolata van, annak alaposan utánanézünk. De vélhetően ezt a közleményt a közösségi hálóra teszik, ott ugyanis húszmillió követője van a labdarúgónak.”

Mi hajthatja a keresztneve után csak Kykynek becézett fiatal labdarúgót? Tizenkilenc éves korában világbajnok – ezen a tornán négy gólt lőtt, egyet a döntőben. Tavaly a Paris Saint-Germain, a PSG labdarúgócsapata 180 millió euróért vette meg, éves fizetése 17,5 millió euró, ami 5,63 milliárd forint körül van. „Győzni, győzni és győzni, ezt akarom – jelentette ki Mbappé. – Ezért futballozom, hogy mi, franciák uraljuk Európát és az egész világot.” Vannak személyes céljai is: még nem Európa-bajnok, és nem Bajnokok Ligája-győztes. Viszont a fiataloknak járó Aranylabdát a közelmúltban megkapta, de valószínűleg őt a „nagyobb” érdekli.

Hol teremnek az ilyen kivételes labdarúgók? Wilfried, az apa kameruni származású fociedző a Párizstól északra fekvő, elég rossz hírű Bondyban, ahol Kylian is született. Az anya, Fayza Lamari algériai gyökerekkel rendelkezik, ő is sportos családból származik, magas szinten kézilabdázott. Az édesapja már korán meglátta benne a kivételes tehetséget: a labdakezelését, technikai felkészültségét, a gyorsaságát és játékintelligenciáját. A kis Mbappé a híres francia utánpótlásképzőben, Clairefontaine-ben csiszolta képességeit. Tizenévesen próbajátékon vett részt a Barcelonában, de ott nem felelt meg, túl lassú, mondták. Képzelem, milyenek lehettek azok, akiket felvettek a barcelonai táltosképzőbe! Hát ezt alaposan benézték.

Amikor a PSG 2017 nyarán először kölcsönbe, majd később véglegesen megvásárolta Mbappé játékjogát az AS Monacótól, a katalán csapat is élénken érdeklődött az ifjú labdarúgó iránt, ám 150 millió eurónál nem akartak többet fizetni érte. Akkoriban a Real Madrid sem rejtette véka alá, hogy szívesen soraiban tudná a támadót, de nekik meg sok volt a csatáruk, nem akartak ilyen fiatallal bajlódni. Az biztos, hogy Nasszer al-Kelaifi, a PSG katari elnöke az egyik legjobb üzletét kötötte Mbappé megvásárlásával: ha valamikor elhagyja a párizsi klubot a sztár, akkor is busásan megtérül az érte kifizetett összeg.

Az AS Monaco 2013-ban kötött szerződést a 15 éves fiúval. Apja kísérte el a hercegségbe, az anyja otthon maradt kisebb fiával. Tizenhat ­évesen játszotta első nemzeti ligás meccsét, utána – mint ő maga a pályán – gazellagyorsulással indult karrierje. Az első évében a francia első osztályban szórta a gólokat, kirobbanthatatlan tagja lett az akkor tündöklő AS Monacónak, amellyel bajnokságot nyert, majd egy év múlva a PSG sikerében is osztozott. Két éve megnyerte Franciaországgal a 19 éves korosztály világbajnokságát. A felnőttválogatottban sem spórolt a találatokkal: 28 alkalommal húzta magára a gall kakasos mezt, és tíz gólt lőtt. Az idei oroszországi labdarúgó-világbajnokságon egyértelműen befutott. Fiatalsága, játéktudása miatt Pelével vetik össze.

Ha így fejlődik, akkor mi lesz belőle néhány év múlva? Ha sajnálatos sérülés nem hátráltatja, ha nem kapja el a „gépszíj” a gazdagsága miatt, akkor szédületes pályafutás előtt áll – ezt állítják róla a szakértők, hiszen már a legnagyobbakkal, Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval emlegetik együtt. Didier Deschamps francia szövetségi kapitány is elismerte, hogy olyan dolgokra képes, amelyek különleges magasságokba emelik: „Fia­tal kora ellenére minden kategória felett áll. A futballvilágban időről időre előkerülhetnek ilyen tehetségek. Hál istennek, hogy ő francia.” „Kivételes játékos, aki meg tud nyerni egyedül is egy meccset. Földönkívüli” – mondta róla a Le Figaro napilapnak nyilatkozva Vahid Halilhodžić, a Nantes­ edzője. Thomas Tuchel, a PSG jelenlegi német trénere a következő jellemzést adta róla: „Jelenleg a világ legjobb játékosai közül ő az egyik. Egy napon ő lesz az első.”

Csoda, ha ennyi elismerés után nem száll az ember fejébe a dicsőség? Persze mindig van olyan, aki a kákán is csomót talál. Az egyetlen apró tökéletlenség, amelyet a szakértők megemlítenek Mbappé kapcsán, hogy a védekezésben nem igazán jeleskedik, gyakran követ el helyezkedési hibákat. Ezt válaszolta erre az AFP francia hírügynökségnek: „Kivonjam magam a védekezésből? Igazat szólva ez számomra nem ajánlatos. Ismereteim szerint a világon csupán két játékos van, aki nem védekezik, ez Messi és Ronaldo. Szezononként ők hatvan gólt lőnek. Majd ha én is itt tartok, akkor az edzőimmel megvitathatjuk ezt a kérdést.”

Frappáns, okos és szerénységet tükröző válasz. Mint majd minden Mbappé-nyilatkozat. Mosolygós, nyugodt, higgadt és kiegyensúlyozott. Még egy kemény mérkőzés után is a béke szobrát lehetne megmintázni róla. Ráadásul olyan franciát használ, amelyet a lakosság nagy része ért, míg játékostársai igencsak összekeverik a beszélt nyelvet a zsargonnal telezsúfolt mondanivalóval. Mbappénak nem csak a pályán van helyén az esze, háromfős stáb gondoskodik arról, hogy számára minden jól menjen: az apa, az anya és az ügyvédnő. Wil­fried továbbra is figyeli a fia teljesítményét, elvégre ő ismeri a legjobban, és mindig megtalálta vele a szót. Az anya, Fayza felügyeli a „vállalkozásokat”, s ő állított be három éve Delphine Verheyden sporttal foglalkozó ügyvédnő párizsi, Pigalle-hoz közel lévő irodájába, ötödik emelet, lift nincs. Megkérdezte tőle: ismeri-e a focit? „Halvány gőzöm sincs róla” – válaszolta a jogász. „Piros pont – vágta rá az asszony. – Önnek nem is ez lesz a feladata. A fiam focizik, és nem is rosszul. Jogi szempontból kellene felügyelni a szerződéseket, amelyeket megköt. És még egy, hogy olyan arculatot alakítson ki róla, amely számos ember rokonszenvével találkozik.”

Eddig jól sikerült. Mbappét a pályán nyújtott teljesítményéért, okos nyilatkozataiért imádják a franciák. Elképzelhető, mekkora volt az ostrom, hogy a világbajnokság megnyerése után az ifjú sztár különböző talkshow-kban megjelenjen. Az ügyvédnő felfogása szerint az ilyen műsorok nekik nem hoznak semmit, sőt azt a veszélyt rejtik magukban, hogy valamilyen megnyilvánulása kedvezőtlen színben állíthatja be Mbappét. Fiatal még, számos felmerülő esetről nincs kialakult véleménye, és ravasz műsorvezetők könnyen lépre csalhatják. Tehát a talkshow letiltva! A közösségi médiában viszont kiélheti magát, de ott is főként a labdarúgásról fejti ki véleményét.

Delphine ügyvédnő feladata a reklámszerződések körüli tárgyalások lebonyolítása. Például a svájci Hublot óragyárral, amellyel másfél évig egyeztettek a szerződésről. Kylian a jamaikai vágtázó Usain Bolt helyét vette át évente 1,5 millió euróért, ő az Hublot arca. A marketingesek szerint a Mbappé név hamarosan évente több tízmillió eurót hozhat a birtokosának. Az amerikai sportszergyártóval, a Nike-val még a PSG kötött szerződést, ebből Mbappé évente két-három millió eurót szakít, de nem biztos, hogy ez jó üzlet számára. Fayza ugyanis elkezdett baseballsapkákat gyártani – ez még belefér a szerződés záradékába – a fia KM szignójával. Csupán Bondyban minden reklám nélkül 35 euróért eladott belőle vagy kétezer darabot. Vajon milyen hasznot hozna, ha teljes sportfelszerelésgyárat alapítanának?

Az ifjú sportoló inkább a bőrgolyóra összpontosít. Pelé meleg szavakkal üdvözölte a „klubban” az orosz világbajnokságon nyújtott teljesítményéért. Az idős mágus azt ígérte, hogy elmegy Párizsba, és személyesen gratulál az utódjának, aztán mégsem tudott elutazni. Mbappé így válaszolt az üzenetére: „A király mindig király marad.”