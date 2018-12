Akadémiai fokon

Magyar bor – A határ nem akadály

Idén immár 28. alkalommal adták át a borásztársadalom legnagyobb elismerését, az Év Bortermelője díjat, amelyet maguk az eddigi díjazottak neveznek a szakma Kossuth-díjának. Ennek apropóján beszélgettünk a Magyar Bor Akadémia vezetőivel a magyar bor múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A rendszerváltozás után a magyar borkultúrában is „ősrobbanás” következett. A kilencvenes évek elején előjöttek a házak alatti kis pincékből az igazi bortermelők. Ők, akik a jó bort addig csak a barátoknak kínálgatták, a mennyiség meg ment a KGST-piacokra. A Magyar Bor Akadémia megalapítása is érdekes történet, hiszen pár héttel az igazi alapítás (1992. szeptember 10.) után tartottak kibővített ülést, amit sokan máig az igazi kezdetnek tekintenek. A nemzetközi boros trendek megismerésénél, utazásoknál sokat segített egy későbbi akadémikus, Cey-Bert Róbert Gyula, aki a kapcsolatait mindig is latba vetette, ha a magyar bor hírnevének növeléséről volt szó.

Talán ezen utak és példák okán választották az „akadémia” nevet. Módos Péter, a Magyar Zászlósborok Rendjének elnöke, volt borakadémiai elnök ehhez csak annyit fűz hozzá, hogy mind a franciáknál, mind az olaszoknál így hívják a legelismertebb hasonló szakmai szervezetet. Úgy talán még érthetőbb a névválasztás, hogy a filoxéravész (az 1890-es évek) előtt a Magyar Királyság volt Európa harmadik legnagyobb szőlőterülettel rendelkező országa.

Nyikos István, a borakadémia egyik alapító tagjának emlékei szerint a szervezet megszületése és az első budapesti országos borfesztivál megszervezése szinte egy időben történt. Szekszárdi mintára próbáltak szervezni egy fővárosi szüreti felvonulást, amely nem várt módon jól sikerült. Ebből nőtte ki magát – a Vörösmarty térről indulva – a manapság legnagyobb magyar borfesztivál, a budai Várban megtartott évenkénti boros ünnep. Ennek kialakításában és szervezésében a mostani borakadémiai elnök, Zilai Zoltán (akinek édesapja szintén alapító tag volt) is részt vállalt, sőt az ő cége szervezi a mai napig a fesztivált.

Arra a kérdésre, hogy a Magyar Bor Akadémia megalakulása és az előtte lévő idők között mi a különbség, azt mondja, nem volt olyan nagy az eltérés. A jó borászok, a jó borok megvoltak, más volt a koordináta-rendszer. A kommunizmusban sokat számított a mennyiség és a KGST-piacok felvevőképessége, amely a rendszerváltás után átalakult. Módos Péter meglátása szerint kár volt elengedni a régi, jól bevált keleti piacokat.

– Amint ott hagytuk ezeket, az olcsó olasz, francia és spanyol borok benyomultak a helyünkre – fogalmaz a volt elnök.

– Már a kezdetektől tagjai voltak az akadémiának ismert emberek, nem csak szakmai körökből: írók, színészek, mérnökök, orvosok, építészek – éppen azért, hogy a magyar borkultúra népszerűsítését szolgálják. Ez egyben az alapítók akarata is volt. Egy kibővített szakmai szervezet létrehozásában gondolkodtak, hogy megismertessék az országgal a magyar bort és a Magyar Bor Akadémia céljait – mondja Nyikos István.

Módos Péter hozzáteszi: az ismert arcok bevonásával épp az volt a cél, hogy felfigyeljenek rájuk, olyan emberekkel kössék össze a fogyasztók a magyar bor(fogyasztás)t, akik hitelesek. Álljanak az ügy mellé olyan személyiségek, akik szeretik és élvezik a magyar bort, ráadásul ismertségüknél fogva példát is mutatnak. Kezdetben sokan támogatták és azóta is sokan támogatják ezt a szándékot – a legismertebb támogatók közül néhány: Mécs Károly és Lukács Sándor színművészek, Makovecz Imre építész, Gerzson Pál festőművész, Sára Sándor operatőr-filmrendező, Gyurkovics Tibor író. De Áder János köztársasági elnök is minden évben tiszteletét teszi az Év Bortermelője-választás díjkiosztójának gálaebédjén.

A magyar bor „legújabb kori” történetében Rohály Gábor és az általa fémjelzett Borkollégium alapította és ítélte oda az év bortermelőjének járó díjat 1991-ben, elsőként a villányi borásznak, Tiffán Edének. Megalakulása után mint a leghitelesebb hazai szakmai szervezet, a Magyar Bor Akadémia vette át a díj adományozását. Huszonnyolc éve osztják ki, de felmerül a kérdés, hogy miért nem kapta meg soha senki kétszer. Zilai Zoltán válasza:

– Van elég jó borászunk, úgy hiszem. Ráadásul éppen emiatt alapítottuk az Életműdíjat, amelyet elsőként Tiffán Edének ítéltünk oda, az Év Bortermelője első nyertesének, aki azóta is a csúcskategóriát képviseli a magyar borászatban.

Sajnos a magyar borászat az elmúlt évtizedekben olyan Életműdíjra érdemes „neveket” veszített el, mint Gál Tibor, Figula Mihály, Konyári János, Szöllősi Mihály. Bízhatunk abban, hogy családjuk tovább viszi, megőrzi az atyák által teremtett nevet és minőséget, talán a dicsőséget is.

Adódik a kérdés: a szervezet hogyan viszonyul a határon túli magyar borászokhoz?

– A határon túli magyar bortermelőket is felvesszük az akadémiára, ha érdemesek rá. Ez akkor merült fel először, amikor a rossz emlékű népszavazás volt – mondja Módos Péter, aki éppen 2004-ben töltötte be az elnöki tisztet.

– A népszavazás sikertelensége annyira megrázott, hogy le akartam mondani, de az elnökség tagjai meggyőztek, hogy inkább vegyünk fel határon túli magyar borászokat is a tagjaink közé – emlékszik vissza, hozzátéve: akkor határoztuk el, hogy megszervezzük a Kárpát-medencei borversenyt, amelyet azóta is minden évben egyre több tétellel rendezünk meg. 2017 óta pedig kinyilvánítottuk, hogy az Év Bortermelője elismerés határon túli magyar borászoknak is adható. Az idei díjazott Balla Géza, az Arad–Ménesi borvidék borásza.