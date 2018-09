A végén nevetünk

A piacon megjelenő új játékok 90-95 százaléka másutt sikeresen bevezetett termék. A magyar fejlesztők is próbálkoznak, de ritkán törik át játékaikkal az országhatárokat. A 45 milliárdos éves forgalom jelentékeny részét több évtizedes fejlesztések modernizált változatai adják.

A játékot 2–6 személy játszhatja. Mielőtt elkezdjük, döntsük el, hogy ki kezeli a pénzt, a kötvényeket, illetve ki osztja ki vagy veszi el értékeinket, vagyis ki legyen a bankos! Az előkészületekhez tartozik még a színes, A5 formátumú szimbólumok feldarabolása, amit a bankos végez. Az a játékos nyer, aki az alaplapon feltüntetett elemeket elsőnek hiánytalanul begyűjti, és legalább 300 ezer forint készpénzzel vagy kötvénnyel rendelkezik”– olvasom a nagy dobozos társasjáték ismertetőjében, amelyet a játékokat árusító webáruházban 1319, 2149 és 2990 forintért is megrendelhetek.

Igen, a Gazdálkodj okosan!-ról van szó – a „szocialista Monopolyról” –, amelynek első példányai 1966-ban kerültek a boltok polcaira. Bár a szakértők szerint rossz és unalmas játékról van szó – a stratégia helyett csak a szerencse számított –, ennek ellenére máig él a kultusza. Az újabb és újabb kiadásokat megpróbálták a korszak igényeihez igazítani, például a nyolcvanas évek végén a McDonald’s is megjelenhetett az egyik mezőn, ma pedig online is játszható.

Egy másik játékforgalmazó portál Fallout nevű terméke tíz forint híján húszezer forintba kerül. Igen, ennyit is elkérnek egy dobozos társasjátékért. Biztosan azért, mert a pusztaság veszélyes hely! Szűkösek az erőforrások, hátsó szándék mindenütt, és halálos ellenségek lesnek a játékosokra. A Fallout társasjátékban az akcióik végzetes következményekkel járhatnak!

Tavaly mintegy négy százalékkal bővült a hazai játékpiac, a forgalom átlépte a 45 milliárd forintot. Ahogy minden évben, 2017-ben is december volt a nyerő, az éves bevétel negyedét a karácsonyi ajándéknak szánt játékok tették ki. Egyre többen választották az online beszerzést, a webes értékesítés átlagon felül, mintegy harminc százalékkal nőtt.

Ez utóbbi kapcsán elmondható az is, hogy „az online bevásárlás kiadósabb; míg a hagyományos bolti hálózatban 6000 forint került az »átlagblokkra«, addig egy tipikus netes megrendelés esetén 7698 forint” – idézi Gyaraki Dávid, a száz százalékban magyar tulajdonú Regio Játék marketingvezetőjének szavait az MTI.

A szakértő tapasztalatai szerint a szülők egy része a reklámokban látható játékokat keresi, mások pedig tudatosan olyan elfoglaltságot választanak gyermeküknek, amelyben használja logikáját, fejlesztheti kézügyességét. A toplistát böngészve kitűnik, hogy építőjátékból fogy a legtöbb, ezt a társasjátékok és a kártyák követik. Sok kel el kreatív és fejlesztő játékokból, de az autók, a plüssök, a babák és babakocsik, a szerepjátékok, a bébijátékok, a sportszerek és a szabadtéri játékok is jól fogynak.

Egy júniusban közzétett kutatás szerint idén ismét többet költenek a családok nyári játékokra és strandkellékekre. A tíz legjobban fogyott termék között nyolc a strandoláshoz köthető.

A foci-vb is hatott az értékesítésre, a labda is jobban eladható, emellett jól fogytak a focikapuk, a focistafigurák és egyéb szurkolói termékek.

Társasági életforma

A régóta ismert játékok – ilyen a Ki nevet a végén? is – a családi hagyományok miatt fogynak jól. Gyerekkorunkban ezzel játszottunk, akkor vélhetően a gyerekeinknek is jó lesz. Hasonló igaz az egyedi szabályok szerint játszott, stratégiai és taktikai elemekkel tarkított szórakoztató társasokra. A profinak tekinthető réteg bővül, a bonyolult szabályokat követő, nehéz játékoknak is van vásárlóközönségük. Itthon egyre szélesebb az a réteg, amelyik a társasjátékot hasznos társasági életformának, időtöltésnek tartja.

Tíz éve jött az ötlet, hogy a társasjátékok Oscar-díjának tartott amerikai Mensa Select Díj alapján itthon is megszervezik az újonnan piacra dobott játékok versenyét. Segíteni azokat, akik még nem találkoztak a legújabb termékekkel. A magas intelligenciájú embereket összehozó mensások arra vállalkoztak, hogy a sok új játékot végigjátsszák, majd kiválasztják a szerintük legjobbat. Mandics Zoltán szervező szerint ezzel időt spórolnak a laikus vásárlók számára. (Ehhez persze az kell, hogy a vevők ismerjék ezt a díjat.)

A versenyre a forgalmazók nevezhetik termékeiket, a győztesek elnyerik a Mensa Társasjátékdíjat. Idén az egész napos megméretésen mintegy száz Mensa-tag tesztelt és szavazott. Náluk az egyetlen voksolási szempont: melyik játékkal szerettek a legjobban játszani.

A logikai játékok gondolkodásra késztetnek, kisebb a szerencse szerepe, egyszerű szabályokat kell betartani. A tapasztaltabb játékosoknak szóló haladó kategóriában sok és bonyolult szabályt kell figyelembe venni, kétórás is lehet a játékidő. Általában a családi társasjáték kategóriában a legnépesebb a felhozatal, itt több generáció játszik együtt. Logikai kategóriában a Szüret, a haladók között a Heaven & Ale, míg a családi kategóriában az Azul és a Flamme Rouge nyert.

„A jó játékok nem a jól ismert sémákat követik, hanem újfajta gondolkodásra ösztönöznek. Igaz ez a sakkra, a bridzsre és a go néven ismert táblajátékra. A Mensa versenyein befutó társasjátékok rendszerint ilyenek. Olyan nem nyert, amelyiknél a dobókockával lépegetve először célba érő győz” – emelte ki a szeptemberi díjátadón Mandics Zoltán.

Nyelvi korlátok

Nemcsak a mensások, a Magyar Társasjátékos Egyesület is minősíti az újonnan piacra kerülő termékeket. A 2005-ben alakult, kilenc klubot összefogó szervezet – emellett további húsz önálló társasjátékklub működik az országban – idei

Magyar Társasjátékdíját a Szüret nevű termék nyerte el. Az egyesületet a társasjátékozás lelkes rajongói, azaz társasjátékosok (közkeletű szóval élve gémerek) hozták létre, mert meg-győződésük, hogy ez a szórakozási forma ütőképes alternatíva a számítógépezés és a szellemileg ellustító tévézés uralta világban.

– Évente száz-kétszáz társasjátékot adnak ki hazánkban, ebben a legegyszerűbb családi játéktól a szerepjátékon át a fantasy játékig minden benne van. Ebből a magyar fejlesztők öt-tíz játékkal szerepelnek. Ennek nem az az oka, hogy a magyarok kevésbé kreatívak, mint mondjuk a német játékfejlesztők, a magyarázat a piac nagysága.

A játékokat is nagy volumenben érdemes legyártani. A nyolcvanmilliós német piacon ugyanaz a termék hamarabb hoz hasznot, mintha kizárólag a tízmilliós magyar piacra készülne. A hazai játékok akkor lennének életképesek, ha a határon túl, a környező, illetve távolabbi országok nyelvén is megjelennének. Néhány magyar fejlesztésű játék áttörte a nyelvi korlátot, jelenleg is tudni ilyen próbálkozásról – összegzi tapasztalatait az egyik legnagyobb forgalmazó cég, a Piatnik Budapest Kft. vezetője, Gyöngyösi Gábor.

Gyöngyösi Gábornak régen volt kedvenc játéka, de már annyival játszott, hogy nem tud egyet kiemelni. A cége által piacra dobott termékek kilencven százalékát maga is kipróbálta. Van olyan, amelyikkel nem szívesen játszik, ellenben a közönség kedveli, de arra is van példa, hogy valamelyikért odavan, de nem meri kiadni, mert tudja, hogy kevés hozzá hasonló őrült van. A megjelenő új játékok döntő többsége külföldön sikeres játékok magyar verziója – lefordítják, a hazai viszonyokra adaptálják.

A kvízjátékoknál tartalmilag is bele kell nyúlni. A németországi közönség számára szóló intelligencia­kérdések általában nehezen megválaszolhatók más országok polgárai számára. Jellemző, hogy az új játékok általában egyszerre, legfeljebb néhány hónapos késéssel jelennek meg nálunk és a kibocsátó országban.

Hús-vér emberek

Az internetes kvízjátékként indult és ott most is népszerű Honfoglaló társasjátékként is megjelent néhány éve, majd hónapok óta sikerrel megy a tévés verzió is. Miért nem hódította meg a Honfoglaló játék Európát? Gyöngyösi Gábor úgy látja, nagy a verseny Nyugaton, ráadásul magyar megyékkel Ausztriában és Németországban nem adható el a koncepció. Osztrák tartományokkal, német földrajzi egységekkel népszerű lehetne, de az adott országnak megfelelő kérdéseket is ki kellene fejleszteni. Fordítva is igaz: német és skandináv területen jól menő, geográfiai ismereteken alapuló játékok itthon megbuktak.

A fél arcát takaró szomorúbohóc-maszk Pierrot ismertetőjegye volt a kilencvenes években. A Marosi Z. Tamás néven született zeneszerző, előadó, dalszövegíró legismertebb dala a Ha sírni látod a bohócot című szám. Pierrot 1998 óta foglalkozik játékfejlesztéssel. Ifjúkorától érdekelték az absztrakt stratégiai játékok. Ezek eredetét, kultúrtörténetét kutatta, és dolgozta fel különböző formában.

– Már a középiskolában szerveztem társasjátékklubot. Táblajátékokat vittem be, az volt a feladat, hogy az érdeklődők maguk találjanak ki szabályokat. Én persze ismertem az eredeti játék előírásait – árulja el Pierrot, akinek az Irány a Kincses Sziget! játéka 2016-ban, a Rejtély a babaházban 2017-ben, a Répáskert 2018-ban jelent meg. – Három évvel ezelőtt megálmodtam egy játékot. Reggel a feleségemnek lediktáltam a szabályokat. Ez volt az Irány a Kincses Sziget!

A kiadó örömmel fogadta az ötletet, azóta minden évben megjelent egy társasjátékom. Idén júniusban kártyajátékot diktáltam le, két nappal később kész volt a grafika, legyártottuk a kártyákat, az ötödik napon játszottunk vele – mondja Pierrot, akit időnként értetlenkedve fogadnak, hiszen nem erről a vonalról, hanem előadóművészként, producerként ismerik. Sokan nem tudják, hogy 2003 óta számítógépes játékok fejlesztéséből él. Turisztikai játékok – ezek a hazai települések nevezetességeinek megismerését segítik –, illetve oktatójátékok fejlesztése is belefér a munkásságába.

Időről időre felvetődik, hogy van-e esélyük a hagyományos játékoknak a számítógépes játékokkal szemben. A helyes válasz Gyöngyösi Gábor szerint, hogy nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást, miközben konkurálnak is, hiszen mindkettő az emberek szabadidejére pályázik.

A színházak is túlélték a mozik megjelenését, a Gazdálkodj okosan!-t sem tüntetik el a lövöldözős számítógépes játékok. A társasjátékok hatalmas előnye, hogy valóban társaságban játszhatók. Hús-vér emberek ülik körül az asztalokat, beszélgetnek, nevetnek, szurkolnak és szomorkodnak. Az interakciót nem helyettesíti a netes csetelés.

A játékforgalmazó sok olyan, a környezete által számítógépes kockaként skatulyázott fiatal felnőttet ismer, aki asztali társasjáték során döbben rá a két világ közötti különbségre. Ehhez az is kellett, hogy a piacra kerülő termékek látványban, minőségben hatalmas fejlődésen menjenek át az elmúlt években. A lényeg maradt, a körítés változott.