A szemtanú

P. Ábrahám Dezső olvasata a XX. századról

A Visszapillantás – P. Ábrahám Dezső egykori miniszterelnök című memoár szerkezetileg és nyelvileg sem hibátlan kiadvány, érezhetően nem áll mögötte profi szakembergárda. Kiadója családtag: Kéry László András, aki 1956 után elhagyta Magyarországot, mégis számtalan szállal kötődik szülőföldjéhez. Korábbi, Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a tamási laktanyában című könyve az Ungvárra deportált felkelők névjegyzékét is tartalmazza.

Nem véletlenül – egy közülük ő maga volt… Kiszabadulásakor az édesapja szinte elzavarta otthonról: „El kell menekülnöd!” – hajtogatta, mert azon a véleményen volt, hogy fiát a katonai rendőrség előbb-utóbb biztosan újra letartóztatja. Kéry László András 1957 januárjában átszökött a határon, előbb Ausztriában, majd Svájcban telepedett le. Csak 1965-ben látogathatott először haza, és első útja Pestre, a Nagymező utcába vezetett rokonaihoz, akiknél sokat vendégeskedett gyerekkorában. Kéry ráadásul felkészülten, nagy magnetofonnal érkezett, hogy nagybátyja és felesége emlékezéseit rögzítse. Az idős rokon, P. Ábrahám Dezső kilencvenéves korában maga is megírta memoárját – ez adja a Visszapillantás című kötet gerincét, amelyet a Kéry Lászlóval folytatott beszélgetés részlete, valamint névjegyzék egészít ki.

„A könyv megjelenését senki nem támogatta” – olvasható a borító belső oldalán, így Kéry családi örökségből, a kárpótláson vett földek árából finanszírozta azt. Pedig Danczkai Pattantyús Ábrahám Dezső szemtanú, aki személyes, sokszor kifejezetten szórakoztató olvasatát adja a XX. századnak.

A politikus 1875. július 9-én született Debrecenben, és 1973. július 10-én halt meg Budapesten. Már a dátumokból is láthatja az olvasó, hogy kijutott neki az élettapasztalatból bőséggel, a boldog békeidőkben nevelkedett, aztán végigélte a XX. század legjavát. Az Ábrahámok erdélyi örmény eredetű családból valók, úgy tudják, 1680-ban Apafi Mihály fejedelemtől kapták a nemességet. Korábban a Pattantyús nevet használták. A jogi végzettségű P. Ábrahám Dezső 1906-tól 1918-ig a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt képviselőjeként politizált. Így vall ezekről az évekről: „Magyarországon a háború után tökéletes káosz volt, vigyázni kellett, nehogy a szélsőséges csőcselék tombolása következzék be. A Nemzeti Tanács, amelynek én is tagja voltam, helyettesítette a legfőbb hatalmat, helyettesítette a kormányt is, és igyekezett rendet csinálni.

1918 novemberében Károlyi Mihály miniszterelnök akaratom ellenére kinevezett egészségügyi államtitkárnak. Miután Károlyi államfő lett, én vezettem az igazságügyi minisztériumot hónapokon át. A Tanácsköztársaság idején állást mertem foglalni a szélsőbaloldaliakkal szemben, ezért menekülnöm kellett.” Ekkor a politikus Szegedre szökött, ahol a nemzeti kormány miniszterelnöke lett. Kormánya kinevezte Horthy Miklóst fővezérré, és megszervezte a nemzeti hadsereg toborzóbizottságát. P. Ábrahám Dezső a Huszár-kormányban belügyi államtitkári szerepet vállalt, majd több mint húsz évre visszavonult a politikai élettől, 1944-ben is ügyvédként dolgozott, amikor a nyilasok túszként Sopronkőhidára vitték, onnét pedig Németországba.

Szabadulását követően a Magyar Szabadság Párt egyik alapítójaként visszatért a politikai életbe, és közel 28 év kihagyás után 1947-től 1949-ig Balogh István Független Magyar Demokrata Pártjának listáján újfent országgyűlési képviselő lett. Bár 1949-ben visszavonult a politikai élettől, az ötvenes években azért „biztonságból” kitelepítették Tarcal községbe. Az 1956-os forradalom idején részt vett a Szabadság Párt megalakításában, ezért figyelmeztetésben részesítették, és csak a halála előtt két évvel – 96 éves korában! – szüntették be megfigyelését. Memoárjából kiolvashatjuk, hogyan cselekszik és gondolkodik egy nemzeti értékrendű politikus a nemzetköziségben, ugyanakkor érdekes kísérlet lenne az is, ha összevethetnénk az emlékiratot a P. Ábrahámról szóló politikai jelentésekkel.

(Visszapillantás – P. Ábrahám Dezső egykori miniszterelnök. Felelős kiadó: Kéry László András és a Fekete Sas Könyvkiadó, Budapest, 2017, 304 oldal. Ára: 4000 forint)