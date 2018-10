A mosógép visszaszól

Robotika – Nem lesz ember és gép közötti háború

Játéknak indult, aztán a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium RoboTeam csapata megnyerte a fődíjat az első nemzetközi robotépítő olimpián. A soron következő megméretés a thaiföldi World Robot Olympiad tanulmányi verseny lesz. Az őszi világdöntő az élelmiszerhiányra és az éhezésre kívánja felhívni a figyelmet, de milyen megoldást adhatnának ezekre a gondokra iskolás gyerekek?

Akármelyik délután lejöhetünk ide, amikor csak időnk van rá. Itt készülünk a versenyekre – mutat körbe a robotikaszakkör termében Umann Dávid, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium RoboTeam csapatának tagja. Színes, legóból épített szerkezetek sorakoznak az asztalon, a számítógépek mellett. – Most a szokásosnál nagyobb itt a rend – állapítja meg a tizenkettedikes fiatalember –, ennél nagyobb zsúfoltság szokott lenni, mert épp a thaiföldi World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és programozási tanulmányi verseny előtt állunk.

A megméretésre Bácsi Sándor mérnök-informatikus egyetemi hallgató készíti fel a csapatot, a szakkör vezetőjétől megtudjuk, hogy a világversenyek általában globális kihívásokkal szembesítik a résztvevőket. Az őszi döntőnek otthont adó Thaiföld az élelmiszerhiányra és az éhezésre kívánja felhívni a figyelmet. De milyen megoldást adhatnának ezekre a gondokra iskolás gyerekek? Hamarosan kiderül, hiszen a verseny keretében jelenleg a világ több mint hatvan országának húszezer csapata keresi a saját válaszait az élelmiszerek körüli megoldatlan problémákra.

Játéknak indult, aztán a RoboTeam 2017-ben megnyerte a fődíjat a Washingtonban rendezett, első nemzetközi robotépítő olimpián. A First Global Grand Challenge nevű nemzetközi versenyre 162 országból érkeztek középiskolás-csapatok, hogy több nemzettel szövetségbe lépve gondolkodjanak a tiszta vízhez való hozzáférés lehetőségeiről. A diákok tervezői szemmel tekintettek a feladatra: a víztisztításra, a víz tárolására és az új források feltárására.

– A versenyre robotot kellett építeni, beprogramozni és a helyszínen működtetni. A szerkezet víztisztasággal kapcsolatos mérnöki feladatokat hajtott végre. Mindezt persze szimbolikusan, jelzésszerűen várták el a fiataloktól, a RoboTeam szerkezete a vizet jelképező labdákat színek szerint szétválogatta, majd a kijelölt helyekre szállította a pályán – meséli Koren Balázs matematikatanár, aki a First Global Grand Challenge idei, mexikóvárosi versenyére is elkísérte a diákokat.

– A RoboTeam eredendően legóelemekből épített robotokra specializálódott, a washingtoni és a mexikói versenyre azonban előre a rendelkezésünkre bocsátott, fém alkatrészekből kellett építkezni, ami komoly mechanikai, mérnöki és tervezői feladatot rótt a diákokra. A variációs lehetőségek számát jelzi, hogy a 180 részt vevő ország ugyanazokból az alkatrészekből 180 különbözőféle robottal jelent meg a versenyen. Idén nyáron az energiaválság volt terítéken, a RoboTeam mexikói robotja szélkereket forgatott, dobozok szimbolizálta energiarészecskéket szállított, a napelemeit pedig plexilapok jelenítették meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egymillió forinttal támogatta a csapatot, hogy részt vehessen a robotika-világversenyen Mexikóvárosban. Jövőre ráadásul Európában elsőként Magyarországon, Győrben rendezik meg a XVI. World Robot Olympiad világdöntőt. Mekkora tétjük van a versenyeken kijelölt globális témáknak, és ezek mennyire foglalkoztatják a fiatalokat? Az előrejelzések szerint 2050-re kilencmilliárd ember lesz a Földön, miközben a klímaválság miatt harminc százalékkal kevesebb termőföld és negyven százalékkal kevesebb ivóvíz áll majd rendelkezésre. A jövő mezőgazdaságát minden bizonnyal az élelmiszerek iránti egyre nagyobb kereslet fogja meghatározni, felhasználva a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és a robotok kínálta lehetőségeket.

– A robotoknak kiemelkedő szerepük lesz a jövőben – véli Hervay Bence tizedikes diák –, de a világversenyeken nemcsak azt díjazzák, hogy milyen szerkezeteket tudunk építeni és programozni, hanem a csapatok közötti együttműködést is értékelik, hiszen a problémák megoldásában elengedhetetlen az országok és kontinensek közötti összefogás. A robotok egyébként jelenleg is szerves részei az életünknek: minden ember használ mosógépet, a kórházakban egyre több a műtőrobot, amely már most is rengeteg feladatot átvállal az embertől, a jövőben pedig bizonyára még hatékonyabb és biztonságosabb lesz a használata.

– A robot lényege az automatizáció, az önműködő gépek vagy szerkezetek alkalmazása a munkában – veszi át a szót Umann Dávid. – Szerencsére vannak tevékenységek, amelyeket nem lehet robottal kiváltani – ilyen például a programozás –, baj lenne ugyanis, ha a gép elvenné a megélhetést az embertől. Inkább arra kellene törekedni, hogy az emberek olyan munkát találjanak, amely által jelentősen javulna a világunk. A versenyeken jelenleg az a legnagyobb kihívás, hogy milyen programot írunk a robotra, ennek ellenére én valahogy mégis inkább az építés irányába hajlok, a csapattagok is a konstrukciós képességemre számítanak leginkább, mert engem a programozásnál jobban érdekel a konstruálás.

Koren Balázs tanár úr szerint a robotikaszakkör pontosan a munkaerőpiac igényeire készíti fel a diákokat. Ugyan nem látjuk a jövőt előre, de az biztos, hogy robotok nagy számban lesznek benne.

– A gépekkel való kommunikáció futurisztikusnak tűnhet, pedig bizonyára természetes része lesz a tanítványaim életének. Bence említette a mosógépet, amellyel jelenleg még egyoldalú a kommunikáció: ha megnyomom a gombot, elindul a program. A jövőbeli mosógép majd visszaszól: „Figyelj, az a póló koszos maradt, indíthatom a következő kört?”

Az embernek erre válaszolnia kell valamit, és ezzel elindul a kommunikáció. Fontos, hogy diákjaink beszéljenek világnyelveket, és szükségük van az algoritmikus gondolkodásra is, hiszen akarva-akaratlan kialakítunk naponta ismétlődő eljárásokat, és minden tervszerű, átgondolt tevékenységünket algoritmusok mentén végezzük. Ezek struktúrát, rendet visznek az életünkbe, a gondolkodásunkba és a tevékenységünkbe. A programozási és a kreatív, építő, mérnöki tudás szintén elengedhetetlen lesz a jövőben. Nagyon kevés olyan helyzet adódik a mai oktatásban, amikor mindezeket a készségeket és képességeket egy az egyben megkaphatja a gyerek. Ilyen a robotikaszakkör. Bízunk abban, hogy hamarosan a mindennapi oktatás része lesz.

Fey Mihály tizedikes gimnazista a programozás mellett a tervezői munkát is nagyra értékeli, amely akár legózás közben is megtapasztalható, hiszen aki kitalálta, az biztosan alaposan végiggondolta jó néhányszor, hogyan építhető meg tökéletesen a játék.

– Büszke vagyok magamra, amikor kirakok egy bonyolult legót, ugyanakkor érzékelem a játék tervezésébe fektetett energiát, a mérnöki munka összetettségét. A robotépítés hasonló gondolkodást igényel, a versenyeken ráadásul rengeteg a kockázati tényező. Elég stresszes helyzet, amikor rajtad múlik a csapat sikere, mert olyan nincs, hogy egy szerkezet nem romlik el soha. A versenyen is tönkremennek alkatrészek, az elemek kopnak, legutóbb a motort kellett cserélni többször is.

Mexikóvárosban hatszor hétméteres pályákon zajlott a küzdelem, a csapatok egymás robotját is szemügyre vehették, felmérhették, mit tud a többi szerkezet, akár még stratégiát is kidolgozhattak a győzelem érdekében. Az első forduló után 48 csapat jutott tovább, ezeket sorsolták össze hármas szövetségekbe.

– Váratlan helyzetek mindig adódnak – meséli Bácsi Sándor. – Amikor a programot futtató tablet bemeneti csatlakozójánál elromlott az adapter, átrohantam Máltához: adjátok kölcsön a tiéteket, mert két perc múlva indul a futam, kértem őket, aztán visszaszaladtam hozzájuk az adapterrel, hogy ők is teljesíteni tudják a távot. Nem csoda, hogy Máltát jelöltük a legtöbbet segítő csapat díjára, nélkülük csak egy álló robot árválkodott volna a pályánkon.

Az egyenes kieséses szakaszban Magyarország Kambodzsa és a házigazda, Mexikó csapatával alkotott szövetséget. A RoboTeam minden tagja, Martinák Zalán és Molnár-Sáska Zsófia is komoly szerepet vitt – ők most matektáborban vannak. Elképesztő hangulat uralkodott a stadionban: a hazaiak közül mindenki a mi szövetségünknek drukkolt, szinte felrobbant az aréna, úgy szólt benne a Viva Mexico! Érzelmes pillanatokat éltünk át, a mexikói robotvezető srác a könnyeivel küszködött, amikor nem tudta jól összeszedni a napelemeket a robotunk.

Két és fél éve tartok robotszakkört itt az iskolában, és már több legórobotversenyre felkészítettem a diákokat. Ezek a helyzetek játékos formában, élményszerűen vezetik be a tudomány és technika világába a gyerekeket. Nyáron a World Robot Olympiad robotépítési és programozási tanulmányi verseny magyarországi fordulója is lezajlott Tatabányán, a tét a thaiföldi világdöntőre való kijutás volt. A részvételi jogot sikeresen megszereztük, a verseny Csiangmajban lesz az ősszel, most erre készülünk gőzerővel.