A lényeg a kommunikáció

Tudomány – Ügyes statisztikával minden igazolható, illetve cáfolható

Ha egy gyerek születik, csökken az egy főre jutó nemzeti össztermék, hiszen ő még nem tud hozzátenni a közöshöz, viszont fogyaszt, ellenben ha egy malac jön a világra, akkor növekszik a GDP – ez a meghökkentő kijelentés a Magyar Természettudományi Társulat ülésén hangzott el, ahol a tudományban tetten érhető csalások, csúsztatások, csalafintaságok kerültek terítékre.

A gyerekes-malacos hasonlat kiváló példa arra, hogy olykor meglehetősen ostoba módon bánunk a statisztikával. Kellenek az adatok, de a fonákságokat szűrni illik. Ahogy annak idején alaposabban kellett volna utánanézni a kosztromai szarvasmarhának. Ezt a lényt az 1920-as években tenyésztették ki valamelyik szovjet kolhozban. A kosztromai tehén évente hatezer kilogrammos tejtermelést produkált a korabeli propaganda szerint.

A második világháború után hozzánk is megérkezett a tejüzemnek tekinthető állat néhány egyede. Ezzel az állattal akarták leváltani a hazai fajtákat. A magyar szürke szarvasmarhát teljes egészében a keletről érkező fajtával való keresztezésre jelölték ki az 1950-es években. Gáspárdy András, az Állatorvos-tudományi Egyetem tanszékvezetője elismerte, hogy néhány tehén valóban hozta a hat tonna tejet, amit különleges takarmányozással, egyedi gondozóval, napi négyszeri fejéssel értek el, a többség azonban jóval kisebb hozamot produkált. A magyar faj néhány józanul gondolkodó embernek köszönhetően megmenekült, ma országszerte hatezer fajtatiszta szürke marhát tartanak számon.

Az adatokkal való manipuláció a környezetgazdaság-tan területén is kimutatható. A klíma (jogos) védelme érdekében több helyen szénadó bevetésén gondolkodtak, aminek lényege, hogy a fosszilis energiahordozók használói fizessenek a környezetszennyezés arányában. Tudósok annyira szerettek volna tudományos okot találni a szénadó bevezetésére, hogy végül megtalálták. Bebizonyították, ha magasabbak az üzemanyagárak, akkor kisebb az egy főre jutó üzemanyag-fogyasztás.

Összeválogatott országok adatainak segítségével kiváló ábrát szerkesztettek, amely azt mutatta, hogy az USA-ban olcsó az üzemanyag, és magas az egy főre jutó fogyasztás, míg Japánban drága a benzin, ellenben alacsony az egy lakosra jutó fogyasztás. Kerekes Sándornak, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorának másik példája az adatokkal való ügyeskedésre: kutatók igazolták, hogy a drágább energia kifejezetten segíti a gazdasági fejlődést, ami a józan ésszel élők számára meglehetősen abszurd. Ám a tudósok kimutatták: az oroszoknál olcsó az energia, mégis fejletlen a gazdaság, Japánban meg drága, mégis fejlett.

Balog Adalbert, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudományos rektorhelyettese Francis Cricket, a DNS szerkezetének meghatározásáért orvosi Nobel-díjjal kitüntetett brit tudóst idézte, aki azt állította, hogy a tudomány lényege a kommunikáció. A tudós tehát kommunikálni akar. Ennek megfelelően iszonyatos mennyiségű tudományos eredmény jelenik meg – óránként félezer közlemény, amely évente 4,5 millió tudományos publikációt jelent.

1665-ben jelent meg a Philosophical Transactions of the Royal Society of London, a világ első tudományos folyóiratának első száma. Azóta a tudományos periodikák száma sebesen nő, napjainkban negyvenezer ilyen típusú folyóiratot tartanak számon. 1815-ben mindössze tíz tudományos konferenciát tartottak, 1900-ban már százat, 2000-ben harmincezret. Évente 300 millió ember vesz részt valamilyen tudományos összejövetelen.

Mindenki a legjobb akar lenni, a legjobb lapokban szeretne publikálni, hogy a lehető legtöbb kutatási forráshoz jusson. A tudománymetriai mérőszámokkal – cikkek száma, a cikkeket megjelentető folyóiratok erősségét mutató impakt faktor, idézettség – a kutatók igazolhatják munkájuk minőségét. Ezekkel többé-kevésbé pontosan megadható egy kutató adott tudományágon belüli nívója. Vagy mégsem?

A biológus végzettségű Balog Adalbert – elmondása szerint levéltetveket stresszel – úgy látja, könnyen manipulálható a lapok impakt faktora. Ha kevés cikket jelentetnek meg, azok is a legfelkapottabb témákból érkeznek, amelyeket a legtöbbet idézett kutatók írnak, akkor hamar nagyot ugrik a folyóirat faktora. A tudományos eredmények manipulálásának másik módja, hogy a legtöbb közleményt nem egy ember írja, hanem kisebb-nagyobb szakmai csapat állítja össze.

Megindul a mutyi, hogy ha te beveszel a szerzők közé, akkor én is beveszlek a következő tanulmányomba – ez a magyarázata annak, hogy valaki évente negyven-ötven cikkben is szerzőként szerepel. Az efféle tudományos hálók kiszűrése meglehetősen nehéz feladat. Van, ahol erre nincs szükség, hiszen az ökológiában, a mérnöki tudomány egy részében évi átlagban négy-öt cikknél képtelenség többet írni.

A tudományos munka célja minden esetben valamilyen probléma megoldása. Lehetőleg elsőként. Minél nagyobb a feladat, annál nagyobb a megoldásra jutó dicsősége. A poliovírus okozta gyermekbénulás ősidőktől kezdve ismert betegség, a huszadik század elején szülőket és gyerekeket egyaránt rettegésben tartott. Egyre több, főleg öt év alatti gyereket támadott meg szerte a világon, maradandó izombénulást vagy a légzésfunkció teljes leállását, fulladásos halált okozott.

A kórokozó vírus elleni hatásos vakcina kifejlesztését Jonas Edward Salk 1948-ban kezdte el. A kutatóorvos formaldehiddel fertőzőképtelenné tett vírust használt a védőoltásban, melyet a legnagyobb alapossággal kontrollált. Salk összesen 1,8 millió amerikai, kanadai és finn gyereken, továbbá 220 ezer önkéntesen próbálta ki az oltóanyag biztonságát. Az orvos nem szabadalmaztatta találmányát, hiszen a világ gyerekeiről volt szó. Öt gyártó lecsapott a lehetőségre – a minél nagyobb haszon reményében –, egyikük azonban rossz technológiát használt, és a fellépő fertőzés következtében néhány gyerek meghalt. Az oltásokat átmenetileg felfüggesztették.

Albert Bruce Sabin 1954-re legyengített, de élő vírust tartalmazó hatóanyagot állított elő, amit nem injekcióként kaptak meg a gyerekek, hanem (Sabin-) cseppek formájában. Sabin még szélesebb körű vizsgálattal akarta igazolni kutatási eredményét. Ő nem Észak-Amerikában tesztelt, hanem Kubában, majd a Szovjetunióban.

Az 1961-ben forgalomba került cseppet százmillió ember kapta meg a Szovjetunióban. Hamarosan hatvan országba szállították, elsőként Magyarországon tettek kötelezővé minden gyerek számára. 2010-ban a WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlására a Sabin-cseppeket valamennyi országból kivonták – a legyengített vírusok mutációi halálos kimenetelű betegséget okoztak, és maradt a biztonságos Salk-oltás.

Salk hosszú időn át remélte, hogy megkapja a Nobel-díjat. A közelmúltban derült ki, hogy fel sem terjesztették. Jelölését Sven Gard svéd virológus azzal vétózta meg, hogy az oltás kidolgozása pusztán technikai fejlesztés volt, nem valódi felfedezés. Csúsztatott a svéd, vagy pusztán irigy volt?