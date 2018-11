A kor lelke

Lugas-tárca

Érdekes és tanulságos dolog újraolvasni a régieket, kivált a klasszikusokat. Ábel pár napja Eötvös József A falu jegyzője című regényébe ásta bele magát, s meg kell vallania, hogy teljesen más ez az élmény, mint a három évtizeddel korábbi, amelyet szigorlatok számonkérő szigora árnyékolt be. A veretes nyelv, a derűs, ám a realitásokkal mégis józanul, okosan számot vető életszemlélet, a krimiírókat megszégyenítő módon, körmönfontan bonyolított cselekmény s a lépten-nyomon előbukkanó, ma is tökéletesen működő humor, amely a mikszáthinak félreismerhetetlen előfutára – mind-mind gyönyörűséggel tölti el a lelkét.

Na meg büszkeséggel is, hogy lám, már idestova kétszáz esztendeje is ilyen regények születtek a magyar „ugaron”. S milyen jó, hogy születtek! Hiszen a történetírók tollából egy adott kornak sok jelentős személyisége, sorsfordító eseménye, eszméje s egyéb, komoly elemzést igénylő jelensége megismerhető, csupán egyvalami nem: a kor lelke. Aki erre kíváncsi, annak a történettudomány helyett az irodalomhoz kell fordulnia. Képletesen szólva: míg az előbbi meghív a színházba, és elmagyarázza, hogy mikor és miből készültek a falak, a bútorzat, a díszletek, milyen darabokat szoktak bemutatni, kik lépnek fel bennük, és hol az öltözőjük, ez utóbbi meghív egy előadásra.

Eötvös maga is összeméri művében a történész és a regényíró munkáját, mondván: „A történetíró nagy jellemek leírásával foglalkozik – a regényíró néha a mindennapi élet szerényebb körében választja személyeit.” S mivel saját terepen hadakozik, megenged egy kis oldalvágást is magának: „Kik való vagy legalább valóknak tartott történeteket azért adnak elő, hogy belőlök többnyire hamis erkölcsi tanokat vonjanak ki, magasabban állanak-e azoknál, kik, hogy bizonyos morális igazságokat elmondhassanak, egy történetet költenek, mely sokszor hasznosabb, sőt néha valóbb is igen soknál, mit történetkönyveinkben tanulunk?”

Nos, a hasznosság és valóságosság tekintetében Ábel nem foglalna állást, azt viszont határozottan állítja, hogy a regényírónak egyenesen kötelessége a kor lelkének megörökítése, mert ez olyan feladat, amelyet rajta kívül senki nem tud kielégítően elvégezni. Ugyan mit tudnánk letűnt korok hétköznapjairól, arról, hogyan éltek, miről és mit gondoltak eleink például A falu jegyzője és más hasonló művek nélkül?

És Ábel ilyenkor aggódva gondol arra, hogy az elmúlt évtizedek tollforgatói, a posztmodern és az öncélú, főként a kritikusoknak és egyetemi „fankluboknak” írt „szövegirodalom” bűvöletében vajon fordítottak-e gondot arra, hogy késő utódainknak megörökítsék e kor lelkét. Vajon a XXII. század olvasója kaphat-e majd ízelítőt abból, hogy miként éltünk, gondolkodtunk és cselekedtünk mi, itt, a XX. végén és a XXI. elején?

Bár – torpantak meg Ábel gondolatai – az is jó kérdés, hogy egyáltalán lesznek-e még akkor olvasók, vagy teljesen kiszorítják őket a napjainkban is lassan túlsúlyba kerülő „nézők”? Az ilyen-olyan filmek, videóblogok és egyéb vizuális műfajok/műfajocskák fogyasztói. Akik olvasni már nem akarnak, csak „nézni, mint a moziban”. Élére állítva a kérdést: lesz-e még szükség regényírókra? Vajon nem kötnek-e ki ők is végül valamely közmunkaprogramban? Bár a veszély valós, az ügy nem reménytelen.

Ez abból is látszik, hogy a minap Ábel középső, tizenéves fiacskája, amikor apja egy korábban olvasott könyv filmadaptációját mutatta meg neki, idegesen kifakadt: „Apa, miért kellett ezt tenned?! Én teljesen másként képzeltem el a szereplőket, s most mindent elrontottál!” Az „elrontást” már nem lehetett visszacsinálni (vö. szüzesség visszaadása), így Ábelnek csak a szabadkozás maradt.

Annak viszont kifejezetten örült, hogy az éber szellemű fiú védi az önmaga alkotta szellemi birodalom épségét, amelynek lételeme a saját „hozzáadott érték”, s joggal háborodik fel, ha azt egy importtermékkel akarják helyettesíteni. Márpedig e „hozzáadott érték” alapja az írott szó, nem a készen kapott kép. S amíg ezt védik, addig a könyveknek is van jövőjük.

De nemcsak ily magasztos dolgok végiggondolására nyújtanak alkalmat az ilyen művek, hanem apróbb csemegékkel is szórakoztatják késő korok olvasóit. Ábel például meghökkenéssel szembesült azzal, hogy az olyan szóalakok, amelyeket a Székelyföldön manapság is lépten-nyomon hallani a hétköznapi beszédben, mint: „lakadalom”, „boszontás” vagy „reménylem”, Eötvös idejében az irodalmi és köznyelv szerves részét képezték.

Kiderült, hogy amiket Ábel a székely tájnyelv törzsökös elemének gondolt, azok valójában egy korábbi nyelvállapot maradványai, melyeknek székelyföldi virgonc tovább élése nyilván történelmi okokra vezethető vissza. Sőt még egy művelődéstörténeti érdekesség is felfeslett a regény szövetéből: „kocsonya” szavunk eredetének magyarázata, melyről a Magyar etimológiai szótár digitális változatában ez áll: ismeretlen eredetű szó.

Holott Eötvös már 173 évvel ezelőtt leírta, hogy az Anjou-ház uralkodása idején honosodott meg Magyarországon, és a francia „cochon”, „cochonnade” (ejtsd: koson, kosonnád), azaz „disznó”, „disznóhúsból készült előétel” szavakból származik. Ábel a felismerés katarzisával csapott önnön homlokára, hiszen – egykori francia szakosként – maga is rájöhetett volna erre. Feltéve, hogy a kocsonyáról nemcsak az ecet és a hagyma, de az etimológia is eszébe jut.

De ne legyünk igazságtalanok: néha a jelen is kínál elgondolkodtató olvasnivalót! Ábel a minap kapta meg a nemzeti konzultációs ívet, amelyben a kormány a gyermekes családok védelme kapcsán kérdez ezt-azt az ország népétől. És elgondolkodott.

Ő azt tanulta a szüleitől: az élet rendje az, hogy az ember először szakmát/hivatást választ, aztán házasságot köt, majd gyermekeket nevel. Lerója a társadalom, Isten és a jövő iránti kötelességét. És csak ezután jön a „boldogan éltek, amíg…”. Sőt enélkül nincs is. Mert ez az élet értelme, nem a fényes karrier. A halálos ágyon nem a gúlákba rakott pénz fogja majd a kezed. Neki legfeljebb az idő előtti odajuttatásodban lesz szerepe.

Vajon miért nem tudják ezt a mai fiatalok? Miért kell már azt is bizonygatni nekik, hogy a házasság a családi élet egyetlen igaz alapja? Milyen lelkületű generációk azok, amelyek nem akarnak gyerekeket?! Akik a jövőt akarják pénzzé tenni és felélni? Milyen nemzet az, amelyiket – bár vészesen fogy – a kormányának kell kétségbeesetten győzködnie, hogy minden körülmény adott, hogy ne haljon ki a nemzetek sorából? Hogyan juthattunk idáig?! Azt mondtam: az irodalomnak korunk lelkét kell megörökítenie. De hát van neki egyáltalán?