A kintornáról

Krúdy egyik hőse, egy idős delnő mondja: „Még sípládások jártak Pesten a belvárosi udvarokba, és ebéd után, a pamlagon könnyű álomba ringatott a féllábú katona verklizése.” Valamelyik Szindbád-novella alakja „fulladozva nevetett, mintha a tüdejében egy rossz verkli sipogna”. Egy másik Krúdy-novellában a fiatal grófok némely reggeleken bérkocsisokkal mulatoztak „a külvárosi korcsmákban, ahol verkliszó mellett megtáncoltatták a konyhai személyzetet”.

Egyszer régen felkértek rá, hogy írjam meg a régi Pest-Buda csodabogarait. Az ágrólszakadtakat és habókosokat, a milimárikat, az ószereseket, a planétás embereket, az utcaseprőgyerekeket, a sváb Duna-víz-árusokat, a gyalogosan közlekedő üveges tótokat, a halálmadárnak csúfolt halottbemondókat, a kőporos- és tintásasszonyokat, a kéményseprőket és lámpagyújtogatókat, a hadirokkantakat, a cipőpucolókat, az énekes koldusokat, sorsjegyárusokat, utcai hegedűsöket és kurvákat, favágókat, hordárokat, a mindenféle házalókat, köszörűsöket, drótosokat és üstfoltozókat, szalmásokat és olajárusokat, léggömbösöket, sült gesztenyéseket, rikkancsokat, plakátragasztókat és lámpahordozókat, virágáruskislányokat, seprűsöket és ponyvaárusokat.

Akkor nem volt rá időm, a munkát nem vállaltam, de a saját szakállamra azóta is gyűjtöm az ilyesféle „csodabogarakat”, és mert a napokban egy öreg ház lépcsőboltja alatt a következő zománctáblára figyeltem fel – „Itt a koldulás, házalás, kintornázás TILOS!” –, most az utóbbiakról, a gépzenedészekről írok.

Kintorna, verkli, sípláda. Sokan azt hiszik, a három ugyanaz, pedig dehogy. De a különbség később majd úgy is kiderül, mi meg kezdjük az elején.

Magyarul talán 1780-ban, a Magyar Hírmondó című újságban olvashattunk először a verkliről, erről a kerekeken guruló, húzható vagy vonható, zárt szekrényű hangszerről. Működése egyszerű: a hangszer gazdája megforgat egy hajtókart, mire a szekrényben a henger vagy dob különböző hangkeltő eszközöket, húrokat, cimbalomhoz hasonló fémlemezeket vagy az orgonáéhoz hasonló sípokat szólaltat meg.

Százhúsz évvel ezelőtt a Pallas lexikon így ír: „A kintorna főleg a nagyobb városokban elterjedt, és a szegény koldusok, bénák és ügyefogyottaknak szolgál kenyérkeresetül. Az ily kintorna-tulajdonosok sok alkalmatlanságot okoznak a városi lakosságnak, s azért rendesen rendőri felügyelet alatt állanak.”

Molnár Ferenc regényében, A Pál utcai fiúk­ban is feltűnik a hangszer, mindjárt az első oldalon olvashatjuk, hogy „pont háromnegyed egykor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak vége szakadt. Az ablakok tárva-nyitva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, s olyan csinnadrattásan, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna.”

A szakirodalomban azt találom, hogy az 1700-as évek elején a kintornát a templomokban is használták, mivel a zenélő szekrény olcsóbb volt, mint az örökké fizetésemelésért kuncsorgó muzsikusok. A sípokat, húrokat, cimbalmokat, esetleg dobokat és cintányérokat megszólaltató zenegép, a zenélő automata régóta foglalkoztatta az embert.

Eszünkbe juthat a székely ezermester, aki Marosvásárhely főterére álmodta meg azt a zenélő kutat, amelynek mása a Margitszigeten található. A sakkozógépet építő „mágust”, Kempelen Farkast is érdekelte a gépi zenélés, de Leonardo da Vincit, Athanasius Kirchert és az 1600 körül ejtőernyőt fabrikáló dalmát–horvát–hungarus Verancsics Faustust is izgatta a muzsika gépesítésének kérdése.

A XVII–XIX. században Szászországban és Észak-Itáliában műhelyek sora foglalkozott sípládák, hangszerdobozok, zeneszekrények és zenélő szekerek készítésével, más cégek a zenedarabok lyukacsos lemezekre, szöges dobokra és bütykös hengerekre történő „lekottázásával” foglalkoztak. A Vasárnapi Ujság hirdetései közt az 1880-as években tűnnek fel az első pesti kintornakészítők.

Úgy tartják, a szó az olasz quinterna vagy quinterno (öthúros) és a tono (hang) szó összetételéből ered, és ezzel már ott is vagyunk a vélhető ősnél, a tekerőlantnál. (Amitől valóban csak egy ugrás a „tekerőláda” vagy „tekerőszekrény”.)

Gondoljanak bele, valójában mi az a tekerőlant és a kintorna! Muzsikus nélküli hangszer. Ha maga a nagy Giuseppe Verdi tekeri, akkor is ugyanúgy szól, mint ha egy kedves kis majom vagy egy félkarú süketnéma forgatja.

A kintorna tehát a hangrögzítés egyik korai eszköze volna?

Azt azért nem, hiszen nem Caruso vagy Callas hangját halljuk, és nem Paganini hegedűjét, hanem csak a dallamot. A kintorna, a zongora-verkli, a sípláda és a zenedobozok a dallamot rögzítik, fújják, klimpírozzák, pengik, cseng-bongják vissza újra és újra. Egy-egy új zenés színmű, operett vagy opera népszerű betétdala, egy-egy régi vagy új induló szinte napok, hetek alatt megjelent a kintornások, a városi utcazenészek repertoárján.

A zenegép Pest-Budán is gyorsan otthonra lelt. A zongorát utánzó sajátos dallam felcsendült a bérházak udvarán és a vendéglők kerthelyiségeiben is. Nyáresti mulatság a Tabánban, a Vízivárosban, Óbudán? Nem eshetett kintornamuzsika nélkül. Az 1920-as és 30-as években is még több száz engedélyt adtak ki évente.

Verkli szavunk az osztrák–német Werkl átvétele: Ausztriában így nevezték a tekerős, utcai zenegépeket. A zongorahúrokat megszólaltató verklit Csehországban, Észak-Itáliában, Magyarországon és Dél-Amerikában használták, Európa nyugatán inkább sípládákat nyekeregtettek az utcasarkokon.

A német Drehorgelnek (tekerőorgona) mondja a sípládát, Walzenklaviernak (hengerzongora) a zongora-verklit. A kintornás angolul organ grinder (orgonadaráló). A muzikális olasz lenézően organetto di Barberia (barbár orgonácska) névvel illeti a verklit. Ennél is gúnyosabbak az észak-amerikai jenkik, akiknél a monkey organ (majomorgona) kifejezés dívott. Igaz, ami igaz, használják az egyszerű street organt és a hurdy-gurdyt is.