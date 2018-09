A dédmama szenes vasalója

Alaptanterv – A közös kulturális kódhoz szükséges a magyar történelem kiemelkedő alakjainak ismerete

Az elmúlt napokban heves viták kereszttüzébe került a NAT-tervezet történelemoktatásra vonatkozó fejezete. Érdemi megbeszélésre ad lehetőséget, hogy a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete­ tanácskozásra várja az érdeklődőket ma délelőtt tíz órától az Eötvös Collegium konferenciatermébe. A Történelemtanárok Egylete október 6-án rendezi konferenciáját a Kossuth Klubban.

Ön hány órát szánna az ókori Görögország tanítására? Vagy teljesen kihagyná, hisz úgyis olyan rég volt? Vannak ennél fontosabb korszakok, és ha átrágjuk magunkat az egész történelmen, soha nem jutunk el a jelenig. Az éves követelménynek sem lehet megfelelni, így is minden órán új leckét kap a gyerek. Abszurd ötlet a demokrácia bölcsőjéről így gondolkodni? A pedagógusok régóta otthonosan mozognak Abszurdisztánban.

Nem lehet tölcsérrel tölteni a tudást a diákok fejébe – ismételgette egykor Tőkéczki László történész, egyetemi tanár. A pedagógusok vesszőparipája, hogy időt kell szánni a gyakorlásra, a kritikai gondolkodás elsajátítására és az attitűdformálásra. De nincs idő, sietni kell a tananyaggal.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete (TSZE) felmérése szerint „a kérdőívet kitöltők 92,2%-a nyilatkozott úgy, hogy gondot okoz számára a jelenlegi kerettanterv tananyagbeosztásának teljesítése, 82,78% pedig azt az óhajt fogalmazta meg, hogy a történelemoktatásban több idő álljon rendelkezésre a gyakorlásra és a készségfejlesztésre”.

Földrajz minimálisan?

A tantárgy értékközvetítésre, a hazaszeretet, az igazságosság, az empátia, a felelősség és a szolidaritás érzésének erősítésére is szolgál, a közös kulturális kód, a műveltségi kánon átadása mellett azonban nem lehet megfeledkezni a forráselemzés és a szövegértés, illetve a szövegalkotás jelentőségéről sem. Sokféle elvárástól megterhelt tantárgyról van tehát szó, nem csoda, hogy heves viták kereszttüzébe került a NAT-tervezet történelemoktatásra vonatkozó fejezete. (Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport tervezete a www.oktatas2030.hu portálon tanulmányozható, és szeptember 30-ig véleményezhető.)

A javaslat szerint önálló tantárgy veszi át a társadalmi ismeretek oktatását, a gazdasági ismereteket pedig a földrajz. Nyilvánvaló, hogy nem elszigetelt tudományterületekről van szó, a Magyar Földrajzi Társaság mégis megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a NAT-tervezet a változtatásokkal együtt csökkenteni kívánja az óraszámot, s ezzel a minimális szintre zsugorítani a földrajztanítás súlyát a köznevelésben.

A szervezet hangsúlyozza: a földrajznak megkerülhetetlen szerepe van a jelenlegi világgazdasági, társadalmi és pénzügyi folyamatok megismertetésében, a hazaszeretetre nevelésben és a globális környezeti problémák tudatosításában.

A Történelemtanárok Egyletének elnöke, Miklósi László úgy véli, a rendszerváltozás óta bárki került is kormányra, az oktatási reformot mindig a NAT-tal kezdte, holott először stratégiát kellett volna kialakítani és alapkérdéseket tisztázni: mire való az iskola, mi a történelemtanítás célja. A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete viszont örömmel látta, hogy a tanterv készítőinek nyújtott szakvéleményük legtöbb eleme visszaköszön a mostani javaslatban.

Érdemi vitára adhat lehetőséget a TSZE által rendezett fórum ma délelőtt tíz órától az Eötvös Collegium konferenciatermében, melyen többek között felszólal Nánay Mihály, a szervezet elnöke, Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója és Katona András szakmódszertani oktató. A TSZE kérdőíves felmérést is indított a témában, a szervezők hangsúlyozzák: azzal tudunk állampolgárként hozzájárulni a NAT sikeréhez, ha elmondjuk, mit várunk az oktatástól, és megfogalmazzuk, mire neveljék gyermekeinket az iskolában.

Milyen változtatások kerültek eddig szóba? A tervezet készítői csökkentenék a tananyagot, magoltatás helyett a gondolkodtatás, az összefüggésekre rávezetés a cél. Egy téma feldolgozására átlagosan kettő-négy tanórával számoltak, ami lehetőséget teremt a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, és növeli a tanárok mozgásterét. A tervezet deklaráltan az antik görög-római gyökerekre, a zsidó-keresztény hagyományra és a felvilágosodás örökségére helyezi a fókuszt.

Az egyetemes történelem leginkább a magyar történelem háttereként szerepel – amit csak lehet, magyar történelmi példákon keresztül mutatnak be. A nemzeti identitás erősítése az európai civilizációba ágyazottan történik. A XX–XXI. század és a sorsfordító események – világháborúk, Trianon, holokauszt, diktatúrák, rendszerváltozás – tanítása még nagyobb jelentőséget kap.

A kronologikus témák lezárulnak a nyolcadik, illetve a tizenkettedik év felénél, utána a felső tagozaton szintetizáló témák következnek, a középiskolában pedig az érettségire koncentrálnak.

A szélposták sorsa

– A NAT-nak a „nemzeti minimumot” kell képviselnie, olyan konszenzusos elképzelést, amelyet minden magyar ember a magáénak érezhet – mondja Nánay Mihály, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, a TSZE elnöke. – Ha megvalósulnak a NAT célkitűzései, akkor kellő műveltséggel és a szükséges lexikai tudással felvértezett, erős nemzeti identitású tanulók hagyják el majd az iskolapadot 18 évesen, akik bizonyára felelősen részt fognak venni a társadalmat érintő kérdések megvitatásában is.

Hogyan válik ez valósággá? Mindezeket a fontos célokat történelemtanárként a XX. századi eseményeken keresztül szoktam megközelíteni legsikeresebben. Ugyan nem központi része a tananyagnak, de gyönyörű példa minderre a szélposták sorsa. Azt gondolhatnánk, hogy a szovjet lágerekbe deportált foglyok eldobált üzenetei nagy részben elvesztek. Ezzel szemben kilencven százalék fölötti hatékonysággal célba találtak, köszönhetően a cédulákat megtaláló embereknek, akik teljesen ismeretlenül is segítettek!

Azt hiszem, ennél szebb történelmi példa a társadalmi felelősség és szolidaritás megélésére, láttatására nem kell, ugyanakkor szomorú nemzeti tragédiánkra emlékeztet az eset, s így a nemzeti identitás, az összetartozás-tudat megélésére is lehetőséget ad. A kompetenciafejlesztés kevésbé tartalmi, inkább módszertani kérdés: egy jó érvelő vitát, szövegelemzést vagy szituációs játékot a legkülönfélébb témákban meg lehet szervezni, de ehhez szükséges a sokat emlegetett szűkös időkeret bővítése. Egyesületünk felmérése egyértelműen jelzi a kollégák igényét a tananyagcsökkentésre.

Valószínűleg ahány történelemtanár van az országban, annyiféle vélemény adódik arról, hogy mit lenne érdemes a témakörök közül kihagyni – én egyetértek az új NAT-tervezettel, mely a magyar történelem folytonosságát igyekszik fenntartani. Az egyetemes történelemnek csak csomóponti, általános jelenségeit írja elő, melyek feltétlenül szükségesek a folyamatok értelmezéséhez. A civilizációs identitást tárgyaló anyagrészek például ilyenek, ezeket mindenképpen meg kell őrizni, hiszen ez a kérdés ma egyre inkább a közéleti érdeklődés homlokterébe kerül.

Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke szerint is vannak támogatandó részei a javaslatnak, ugyanakkor számos ponton módosítást indítványoz. A szervezet október 6-án konferenciát rendez a Kossuth Klubban, de addig is felhívást intézett a tagjaihoz, hogy írják meg, előremutatónak látják-e a NAT-tervezetet.

– Helyes elgondolás, hogy ne kelljen mindent, a Neander-völgyi ősembertől a mindenkori miniszterelnökig, és ráadásul kétszer – ötödiktől nyolcadik osztályig és kilencediktől tizenkettedikig – megtanulni. Helyes, hogy külön órakeretet kap a társadalomismeret, nagyon fontos az élményszerű tanítás és a kompetenciafejlesztés. Ugyanakkor a jelenlegi fázisban kevéssé látható át, mit tartalmaznak az egyes témakörök, és mennyiben lesz valóban nagyobb a mozgástér. Megfontolandó a jelenlegi témakörök számának további csökkentése, attól tartok ugyanis, hogy továbbra sem jut majd elég idő játékra, vitára, forráskritikára és a tanultak elmélyítésére.

A forráskritika jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni ma, mikor az interneten is számtalan tévtannal lehet találkozni. A történelemtanítás egyik célja, hogy eligazodjon a gyerek a világban. Az ötödikeseim szeptember óta „családi kincseket” hoznak az órámra. Biztosan el fogunk maradni az anyaggal, de meggyőződésem, hogy ezt kell tenni, mert aki behozza például a dédmama szenes vasalóját, annak személyes ügye lesz a történelem.

Egyfelől tehát a témakörök további csökkentésével lényegesen nagyobb szabadságot kellene adni a történelemtanárnak, másfelől viszont úgy találom, bizonyos témakörök fájóan hiányoznak, vagy nem kapnak megfelelő hangsúlyt a tervezetben. Vitatható a dokumentum Európa-centrikussága. Napjainkban felerősödtek a globális kérdések, miért nem tanítjuk kellő hangsúllyal az olyan nagy kultúrákat, mint a kínai vagy az iszlám? Hogyan lenne esélyünk megérteni, mi zajlik a világban, ha nem ismerjük meg az iszlám világ gondolkodását, működését, hagyományait?

Életkori sajátosságok

Ebben a kérdésben más véleményt fogalmazott meg Nánay Mihály. A TSZE elnöke úgy véli, a tananyagcsökkentés megkövetel bizonyosfajta szelektálást.

– A szelektálás egyik szempontja a civilizációs alapjelenségek bemutatása, melyek óhatatlanul Európára vonatkoznak, hiszen az európai-keresztény civilizáció részesei vagyunk. Ugyanakkor mire a diák nyolcadik osztályos lesz, és világlátása egyre tágul, a tantervjavaslat értelmében találkozik az Európán kívüli kultúrákkal is, Kínával, Indiával, Amerikával. Másrészt a diákok életkori sajátosságai alapján magam is úgy gondolom, hogy ötödik–hatodik évfolyamon kifejezetten helyénvaló személyes történeteken keresztül megközelíteni a folyamatokat. Hál’ istennek történelmünk bővelkedik a példaszerű személyiségekben. Én Mindszenty Józsefet is így szoktam a diákok elé állítani, hiszen mindkét totális diktatúrára határozott nemet mondott, emberi tartása, nemzeti és keresztény elkötelezettsége példaértékű. A közös kulturális kód, műveltségi kánon megalapozásához óhatatlanul szükséges a magyar történelem kiemelkedő alakjai köré csoportosuló események ismerete. Ugyanakkor a portréblokkokon kívül életmódtörténeti anyagrészek is szerepelnek a javaslatban, így nem tartanék attól, hogy a politikatörténet túlsúlyba kerülne.

A tananyag csökkentése mellett a struktúra is változik. A rendszer egésze összefügg, emlékeztet rá Miklósi László: új tankönyveket kell kifejleszteni, a tanárképzést és a továbbképzést is érinti a változtatás, az érettséginek szintén a tantervhez kell igazodnia. Miklósi úgy véli, mindezt nem lehetséges keresztülvinni 2019 szep­temberéig. További kérdés, hogy felkészültek-e a változásra a pedagógusok.

– Szinte borítékolható, hogy az elképzelések nagy ellenérzéseket fognak kiváltani a tanárok részéről, és a kitűzött célok egyszerűen nem fognak megvalósulni a gyakorlatban, ha ismét rohamtempójú lesz a bevezetés – mondja Nánay Mihály.

– Ha azt szeretnénk elérni, hogy átmenjenek az új tanterv elképzelései, és a remélt pozitív hatásai is megvalósuljanak, ahhoz nagyon komoly támogató rendszerre van szükség, kezdve a jól használható, a diákok számára érdekes munkatankönyvtől a tanár(tovább)képzés tantervhez igazításáig. Nem utolsósorban pedig szükséges az érettségivizsga-követelmények összehangolása az új tantervvel, hiszen végső soron az érettségi kényszerítheti ki az új koncepció szerinti oktatást. Nyomatékosítanám: fontosnak tartom ideológiai síkon megvitatni a tanterv gondolatait, megfogalmazásait és tartalmát, de a dokumentum valódi értelmét mégis az adná, ha a mindennapi iskolai életre nézve is volnának következményei, s ez sokkal inkább a bevezetés mikéntjén áll. Erre a szempontra legalább akkora figyelmet kell fordítani, mint az elméleti, történetfilozófiai kérdésekre, különben a dokumentum csak írott malaszt marad, mint előtte oly sok tanterv.