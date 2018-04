A „bedolgozó” Munkácsy

Magyar Tükör

Azóta, hogy huszonkét évvel ezelőtt a Nemzeti Szalonban bemutathattam az első Paál-kollekciót, számos Paál-képet sikerült a világ minden tájáról összeszedni […] Paál László rövid kilenc éves művészi pályája alatt – 1869-ben végezte a bécsi akadémiát és 1878 tavaszán már a szanatóriumba kellett szállítani – rendkívül szorgalmas volt és ismeretlen, lappangó festményeinek száma még mindig felülmúlja a félszázat.

Tudják ezt a Paál-t hamisító specialisták és innét van, hogy egyre másra örvendeztetnek meg újabbnál újabb „alkotásaikkal” melyek fölismerése – a nagyszerűen kifejlődött hamisítótechnika mai virágzása idején – nem kis fáradságba kerül.

Annál kellemesebb érzés, mikor egy igazi remekművet dob fel a véletlen, mint most egy new-yorki árverés. The Anderson Gallaries cég április 29-én este aukcionálta L. de Paal and M. de Munkácsy festményét, melynek a Gótikus út címet adta.

A kép szerencsére magyar ember kezébe került, Kiss Emil new-yorki bankár vette meg, akinek a másik világrészen egész kis magyar galériája van, s ami legfontosabb, nagyrészt olyan magyar művekből, melyeket Amerikában vásárolt össze, többek közt egy egész sorozatot Munkácsy műveiből.

Az újonnan szerzett Paál-kép a mester igen nevezetes alkotása, ez volt ugyanis első műve, mellyel Párizsban 1874-ben bemutatkozott. Mikor ugyanis 1870-iki nagy sikere alkalmával Munkácsy Párisban telepedett le, Düsseldorfban hagyott testi-lelki barátját, Paál Lászlót sokáig nem tudta nélkülözni és hívta-csalta magához Párizsba.

Paál 1872-ben engedett is a kérésnek és Párizsba költözött, s a következő esztendő legnagyobb részét Barbizonban töltötte Munkácsyval, Liebermannal, Jettel-lel, Ribarc-cal, s ott festette 1873 őszén ezt a hatalmas alkotását.

Eső után – őszi hangulat, ez volt a kép címe. A Salon azonban tele volt tájképpel […] s a kritikának nem igen volt kedve kiválogatni a konkolyt a búzából […] Annál inkább 1876-ban, mikor A békák mocsara c. képe feltűnést keltett, a várva várt kitüntetést azonban csak 1878-ban érte meg, de ő ekkor már élő halottja volt a charentoni kórháznak.

A siker, az elismerés hiánya nagyon bántotta Paál Lászlót – látjuk ezt nővéréhez írt levelei-ből –, amint nagyon bántotta Szinyeit és Székely Bertalant is. Munkácsy mindent elkövetett, hogy barátján segítsen. Neki már ekkor jó neve volt Párisban, hemzsegtek körülötte a kis képkereskedő ügynökök, főleg egy Bernstein nevü, akinek a vevőközönsége figurális képeket keresett, a tájképnek nem lévén akkor még kelete.

Munkácsy szelid nyomást gyakorolt Bernsteinra, hogy mégis vegyen Paáltól képet, sőt, hogy könnyebb legyen az eladás, apró kis figurákat festett bele Paál tájképeibe […] Csak nemrég erősítette meg ezt Paczka Ferenc festőnk, aki ezidőben Párisban élt, műterem szomszédja volt Paálnak és látta, mikor Munkácsy kis figurákat festett Paál képeibe.

Megerősíti ezt Munkácsynak egy bizonyítványa is, mely a most felszínre került festmény hátára van ragasztva, s így hangzik: „Ezennel kijelentem, hogy Bernstein urnak eladtam Paál László Eső után c. képét, mely az 1874-iki Salonban ki volt állítva, s kijelentem, hogy a képen levő alakokat én, Munkácsy festettem bele. 1874 julius 17-én, Páris, Munkácsy Mihály”.

Bernstein aztán tovább adta Paál képét és 1885-ben az már Amerikában van, ahol a philadelphiai Haseltine galéria egy híres amerikai gyűjtőnek, Austinnak adja el […] Akik a képet látták, a legnagyobb elragadtatással beszélnek róla. […] A hatalmas sudarak, mint egy gótikus katedrális oszlopai, futnak fel a magasba.

Az eső utáni párázat szürkés világításába, az erdő mélye komoran megtört félhomályába hátulról elemi erővel tör be a napfény, végigvonulva a fák sudarán és felragyogtatva az erdőalja hervadó növényzetét. Az atmoszférikus hatás ereje drámai mozgalmassággal tölti el a képet. Paál László egész szenvedelmes lelkét beleönthette e hatalmas vizióba.

(Lázár Béla írása az Új Idők 1924. július 13-i számában. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)