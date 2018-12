Vincze Lilla koncertje a Petőfi Rádióban és TV-ben

Vincze Lilla énekesnő, A Dal 2019 zsűritagjának koncertjét hallhatják a Petőfi Rádióban és láthatják az MR2-Petőfi TV-n az Akusztik-sorozatban vasárnap és hétfőn – közölte Medvegy Anikó csatornaigazgató az MTI-vel csütörtökön.

Medvegy Anikó felidézte, hogy Vincze Lilla karrierje több mint harminc éve indult, zenekarával, a Napoleon Boulevard-ral négy sikeres lemezt adott ki, majd szólóban folytatta. Mindezek mellett zenepedagógusként is dolgozik, színpadon játszotta Edith Piafot, január 19-től pedig A Dal 2019 egyik új zsűritagjaként is láthatják majd őt a tévénézők.

Medvegy Anikó kiemelte: Vincze Lillával alig készültek koncertfelvételek, az énekesnő 30 éves pályafutását összegző koncertet rögzítették 2016-ban és évekkel előtte jelent meg egy DVD, így az Akusztik-sorozatban hallható és látható produkció hiánypótlónak is tekinthető.

A csatornaigazgató hangsúlyozta, hogy az Akusztik-koncerten különleges vendéggel, Kardos-Horváth Janóval énekli el Vincze Lilla a Napoleon Boulevard egyik legnagyobb slágerét, a Júlia nem akar a földön járni című dalt. Emellett egy Kaukázus-dalt is elénekelnek. Mindezek mellett elhangzik még a rádióban és a tévében is mások mellett a Szállj velem, az Uram, segíts!, a Fogd meg a kezem, a Védd magad! és a Milord című szerzemény is.

Az Akusztik-koncerten az alternatív zenei világ, a klasszikus sanzon és a lírai pop egyaránt megelevenedik Vincze Lilla és zenésztársai tolmácsolásban.

Az énekesnő Akusztik-koncertjét december 9-én, vasárnap 22 órakor játsszák a Petőfi Rádióban. Másnap, december 10-én 22 óra 40 perckor tűzi műsorra a produkciót az M2 Petőfi TV. Az adás online is streamelhető a mediaklikk.hu oldalon, valamint keddtől elérhető az M2 Petőfi TV YouTube-csatornáján is – tette hozzá a csatornaigazgató.