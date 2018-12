Verseny a nézők kegyeiért

Bemutatták a januárban induló A dal 2019 mezőnyét

A dal 2019 mezőnyébe jutott harminc produkciót tegnap sajtótájékoztatón mutatták be a budapesti Akvárium Klubban. Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett műsort, amely az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatóversenye, január 19-től sugározza majd a Duna Televízió.

Négyszáztizenhat pályamű közül választották ki azt a harmincat, amely esélyes arra, hogy a hat héten át szombatonként látható műsor nézői megkedveljék és a február 23-i döntőben Magyarország legjobb dalának bizonyuljon, és Tel-Avivban képviselje hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon.

A versenybe bejutott előadók között van A dal két korábbi győztese: Kállay-Saunders András, aki 2014-ben nyert, most The Middletonz néven duóban indul, de a tavalyi győztes Pápai Joci is erősíti a mezőnyt. Számos korábbi indulót is viszontláthatunk (Antal Tímea, Berkes Olivér, Kyra, a Leander Kills, Oláh Gergő, Petruska és a YesYes), és a befutott alkotók mellett a nagyközönség számára kevésbé ismert zenészek produkciója is versenybe száll.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a zsűri tagjai között lesz Both Miklós kétszeres Fonogram-díjas zeneszerző, a Napra együttes énekese, gitárosa és Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere, és új szempontokkal érkezik melléjük a nyolcvanas évek második felében a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnőjeként ismert Vincze Lilla és a negyven éve működő Beatrice énekese, dalszövegírója, Nagy Feró.

Újdonság lesz az is, hogy A dalban háromszor versenyzett Dallos Bogi nem énekesnőként, hanem Fehérvári Gábor Alfréd műsorvezető-társaként érkezik a műsorba.

Ismét több különdíj is lesz: újra megrendezik az online Akusztik dalversenyt, és keresik a legjobb dalszövegírót és A dal 2019 felfedezettjét is.