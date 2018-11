Vasárnap hirdetik ki a Bartók Világverseny zeneszerzés fordulójának nyertesét

Két magyar zeneszerző zongoradarabja is szerepel a Bartók Világverseny és Fesztivál zeneszerzés fordulójának nemzetközi döntőjében, a nyertes műveket a vasárnapi gálakoncerten hirdetik ki a budapesti Zeneakadémián.

A vasárnapi koncerten hat mű hangzik el, amelyet 214 pályamunkából választott ki a zsűri – mondta el Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora a kedden tartott budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy a Bartók Világverseny és Fesztivál ha évet ível át, a különböző versenykategóriák láncszemekként kapcsolódnak össze. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben rendezték meg a hegedű fordulót és az idei győztes zeneművekből kerülnek ki a 2019-es zongora forduló kötelező darabjai.

A versekkel és levélrészletekkel színesített esten a nyertes zongoraműveket Balázs János és Fülei Balázs, valamint Kálvin Balázs adja elő.

Fekete Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékének vezetője elmondta, hogy a zeneszerzés fordulóra 53 országból összesen 214 pályaművet – 5-6 perces szóló zongoraműveket – küldtek a 40 év alatti zeneszerzők. Érkezett pályamű Jordániából, Szíriából, Üzbegisztánból, Mexikóból és Iránból is. Az előzsűri 12 művet ajánlott a nemzetközi főzsűri figyelmébe, a gálán hat mű hangzik el.

Fülei Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene Tanszékének vezetője, zongoraművész nagy kalandnak nevezte a vasárnapi gálaesetet, hiszen – mint mondta – mindig a színpadon dől el, hogyan működik egy darab, olyankor az előadó kezében van a zeneszerző.

A Zeneakadémia Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával indította el a Bartók Világverseny és Fesztivált.

Az intézmény 2019-es bérleteit mutatta be Csonka András, a Zeneakadémia Koncertközpont igazgatója, aki kiemelte: a Zeneakadémián a minőség a fő szerkesztési szempont, s műfajilag a kamarazene talált ott a leginkább otthonra. A kínálatból felhívta a figyelmet a Zenekar a központban bérlet fellépőire, a Kamarazene Nagyteremre és a Kamarazene karnyújtásnyira elnevezésű bérletekre.

Joshua Bell és Sam Haywood a romantika és a 20. század népszerű szonátáit, Baráti Kristóf és Kelemen Barnabás kéthegedűs műveket ad elő. Közös nagytermi kamarazenei esten lép színpadra Frankl Péter, Perényi Miklós és Ittzés Gergely, a Solti termi kamarazenei sorozatban világsztárok muzsikálnak. A Fekete fehér színei zongorabérletben a mai harmincasok szólaltatják meg a zongorarepertoár ritkábban játszott darabjait.

Nemes László Norbert, a Zeneakadémia Kodály Intézete igazgatója a zenepedagógusoknak szóló új digitális tudásközpontról, a Kodály-módszer nemzetközi térhódítását bemutató dokumentumfilmről és az Ötven év üzenete – Kodály zenepedagógiai koncepciója Magyarországon és a világban című kötetről beszélt.

Elmondta, hogy a projekt a budapesti Zeneakadémia, a Skót és a Hágai Királyi Zeneakadémia szakmai együttműködéséből indult. A Kodály HUB alkotóinak célja az ének-zenetanár képzés megújítása, s hogy összefogják a világ zenepedagógiai közösségét, akik tisztelik és a gyakorlatban is használják Kodály Zoltán módszerét. A platform december 15-én, a Kodály év lezárását is ünneplő konferencián válik elérhetővé, akkor mutatják be a Csengery Kristóf muzikológus szerkesztésében készült kiadványt is.