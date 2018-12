Vár a Százholdas Pagony

Milne regényének szereplői százféle formában vannak jelen az életünkben

A. A. Milne regényének szereplői jelenleg akarva-akaratlan minden kisgyerek és ezáltal szüleik, nagyszüleik, nevelőik életében is jelen vannak, százféle formában. Erre alapozhatott a Spirit Színház is, amikor felvette repertoárjába a Micimackót, gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek szánt zenés mesejáték formájában. Szép sikereket tudhatnak maguk mögött, nemcsak a budapesti, hanem a vidéki közönséget is elbűvölték már. Így bátran hirdethették meg idén is a két ünnep között, karácsony másodnapjától szilveszterig a napi két előadást. December 31-én csak egyszer, viszont a többi napon fél tizenegytől és délután egy órától is játsszák a bájos darabot.

Kisgyerekeknek szánt előadásról lévén szó dicséretesnek tartom az időpontok kiválasztását, kényelmesen lehet (és ajánlott is) reggelizni, készülődni, és akár egy távolabbi pontról időben eljutni az Árpád fejedelem útján található helyszínre. Az egy órakor kezdődő előadás a későn kelőknek – elvégre iskolai szünet van, és a szerencsésebb szülők szabadságon vannak, a nagyszülők meg alapból ráérnek – s ezáltal később is ebédelőknek kedvez. Az előadás hossza – ötven perc – szintén ideá­lis a kisebb gyerekeknek. Sok évtizedes tapasztalatom alapján kijelenthetem, hogy az aprónépnek nem szerencsés a többrészes előadás. Kizökkennek a mese világából, elveszítik a fonalat, ezáltal sokszor az érdeklődésüket is a szünet alatt. Főleg mert a szünet soha nem pont annyi, amennyire egyes gyerekeknek szükségük lenne. Vagy túl hosszú, vagy túl rövid. Nyűgös gyerekkel pedig a szülőnek, nagyszülőnek sem öröm a színház.

Tessenek hát kézen fogni a gyerkőcöt vagy gyerkőcöket, szépen felöltöztetni (most lehet megalapozni a későbbi, felnőttszínházba járás protokollját és rituá­léját), és kalandozni egyet a Százholdas Pagonyban. Jantyik Csaba Micimackó szerepében mindenkinek beférkőzik a szívébe, és megmutatja azt, hogy felelhet meg egy darab főszereplője maradéktalanul a rendező elvárásainak: úgy, hogy a rendező magára osztja a főszerepet. Ehhez persze kell is rendelkezni Jantyik Csaba képességeivel, és nem utolsósorban, hogy is fogalmazzak: kinézetével? Szóval olyan micimackósnak kell lenni, és úgy szeretni a karaktert. De nem lehet panasz a többiekre sem. Perjés János ne vegye zokon, de az öreg csacsi, a zsémbes Füles szerepe neki lett kitalálva. Díszletek, jelmezek rendben.

És a minden gyerek által ismert klasszikus dalok, mint például a Micimackó vagy a Boldog születésnapot! hozzájárulnak ahhoz, hogy gyerek és felnőtt otthonosan érezze magát a Spirit Színházban életre hívott Százholdas Pagonyban.