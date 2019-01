Utazás a népdalok szárnyán

Kovács Nóri zenepedagógusként diplomázott, igazán ért a gyerekek nyelvén. Egy remek és felemelő gyermekkoncertet kínál azoknak, akik meg szeretnék érteni a magyar népdalokat, interaktív beszélgetésekbe kapcsolódva bemutatásra kerül a citera, a furulya és a doromb is.

Természetesen sok közös éneklést, játékot és élményt tartogat még a koncert. Nóri nem csupán elénekli, de – a hitelesség és a népies jelleg megőrzése mellett – kreatívan be is illeszti a népdalokat a mai populáris zenei kultúra keretei közé. A műsorban a vidám, lüktető ritmusú, a gyerekeket is táncra perdítő dallamok a főszereplők, amelyek minden korosztályt megérintenek. A fiatalok épp úgy megtalálják a szívükhöz közel álló hangzásokat, mint szüleik és nagyszüleik.

Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több mint tizenöt éve van a pályán, 13 szóló albuma jelent meg és több mint 30 lemezen közreműködött. Hazai közönségét meghódítva több mint 25 országban, 3 kontinensen koncertezett.

Nevéhez fűződik a Magyarország Imázs-dal, a Repülj madár. Munkásságát a magyar állam a Népművészet Ifjú Mestere díjjal és Nemzeti Érték-ként ismerte el. A Transilvanian Music Awards – Folk/World kategóriájának 2013-as győztese, a Magyar Kultúráért Díjban részesült énekesnő. 2016-ban az év énekesnője.

KOVÁCS NÓRI INTERAKTÍV GYERMEKKONCERTJE HANGSZERBEMUTATÓVAL – (JANUÁR 26., SZOMBAT, 11.00 – MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT)