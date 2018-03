Újra Budapestre jönnek a világjárók

Szórakozásnak indult, legendás kosaras szupershow lett belőle

Sokadszorra érkezik hazánkba a világ talán leghíresebb kosárlabdacsapata, a Harlem Globetrotters. A csapatsportba bugyolált, de cirkuszi, színházi és komikus elemeket is gazdagon használó, felszabadultan és tipikusan amerikai kosárlabdashow 2018. április 10-én, kedden este hét órakor kezdődik a Papp László Budapest Sportarénában.

A Harlem Globetrotters 92 évvel ezelőtt, 1926-ban még Savoy Big Five néven alakult, a következő években gyakran nevet váltott, mígnem 1930-ban fel nem vette hivatalos elnevezésébe a feketék lakta New York-i városrész, Harlem nevét is, hogy ezzel is erősítse a fekete imázst és a fekete játékosokból álló kosárlabdacsapat identitásbrandjét.

A városi legenda szerint 1934-ben, már jóval túl az ezredik meccsükön, egyszer kifogtak egy roppant gyenge ellenfelet. Már 112:5-re vezettek, a győzelem ennél biztosabb nem lehetett, amikor is elkezdtek a pályán bohóckodni. A mókázás állítólag abszolút sikert aratott, így attól kezdve minden meccsükön, ha nyerésre álltak, bolondozni és zsonglőrködni kezdtek.

A csapat legnagyobb sikerét 1948-ban a chicagói stadionban érte el, tizennyolcezer néző előtt 61:59-re megverték a bajnok Minnesota Lakerst. De történetükben ennél sokkal fontosabb fordulat volt, hogy a csapat az 1950-es években a hagyományos versenysportról végleg átnyergelt a szórakoztatóipari show-kra. Fennállásuk alatt több mint 26 ezer műsort adtak a világ valamennyi kontinensének 122 országában.

A csapat és műsoraik jelképpé váltak, ők pedig a béke és egymáshoz közeledés egyfajta szórakoztatóipari szimbólumaivá. A berlini olimpiai stadionban 75 ezer ember előtt léptek fel: a pattanásig feszült hidegháborús hangulatban az esemény egyik katartikus pillanata volt, amikor a mérkőzés előtt egy helikopter szállt le a pályára, és Jesse Owens, az 1936-os berlini olimpia négyszeres bajnoka lépett ki, a közönség szűnni nem akaró vastapssal ünnepelte. 1959-ben kilenc meccset játszottak Moszkvában, Nyikita Hruscsov is lelkesen köszöntötte őket.

A csapat tiszteletbeli tagjainak exkluzív listájára sem kerülhet fel akárki:

Henry Kissinger 1976, Kareem Abdul-Jabbar 1989, Whoopi Goldberg 1990, Nelson Mandela 1996, II. János Pál pápa 2000, Ferenc pápa pedig 2015 óta a Harlem Globetrotters tiszteletbeli tagja.

A csapat olyan világszintű márkanévvé nőtte ki magát, mint amilyen például a cirkuszt megújító kanadai alapítású Cirque du Soleil, és ma már egyet jelent a felszabadult szórakozással.