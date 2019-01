Új irodalmi szalon indul a szentendrei Ferenczy Múzeumban

Hatlépés címmel irodalmi szalon indul a szentendrei Ferenczy Múzeumban – közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.

A sorozat estjein egy-egy aktuális kiállításhoz kapcsolódóan a képzőművészet kevéssé ismert arca fog megmutatkozni versek, levelek, naplók, kéziratban maradt töredékek megidézésével. Személyes történetekbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők szakértők és színészek közreműködésével. A Hatlépés házigazdája Juhász Anna lesz – olvasható a közleményben.

Január 26-án Vajda Lajos életműtárlatához kapcsolódóan 33 év – 33 pillanat címmel várják Szentendrén az irodalom és a képzőművészet barátait. Február 17-én a Szerelem című est témája a modern magyar képzőművészet meghatározó mestere mellett felesége, a szintén jelentős életművel rendelkező Vajda Júlia alakja lesz.

Március 23-án a magánéletét és a művészetét is rendre izgalmasan alakító Czóbel Béla lesz a Rejtély című este főszereplője. Április 13-án a nemrég új állandó kiállítást kapott Kmetty János nem mindennapi egyéniségét Úton címmel mutatja be az irodalmi szalon. A 2019-es Art Capital képzőművészeti fesztivál idején is lesz Hatlépés Szentendrén, az Álom című estre június elsején várják a közönséget.

A részvétel minden alkalomra előzetes regisztrációhoz kötött – olvasható a közleményben.