Új hangversenysorozatot indít a Nemzeti Énekkar

Új sorozatot indít csütörtökön a Nemzeti Énekkar, a Pászti-bérlet hangversenyeit a budapesti Olasz Kultúrintézetben hallhatja a közönség.

Az első hangversenyen, csütörtökön Haydn Nelson-miséje és Orbán György Ricercare című műve hangzik el Somos Csaba vezényletével. A Nemzeti Énekkar 80 fős vegyeskara mellett az 55 fős Angelica Leánykar, valamint Szemere Zita szoprán, Bakos Kornélia mezzoszoprán, Szappanos Tibor tenor, Bakonyi Marcell bariton, Lisztes László narrátor és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is közreműködik – közölték a Nemzeti Filharmonikusok hétfőn az MTI-vel.

„A Nemzeti Énekkar történetének igen fontos állomása a Pászti-sorozat elindulása. Alapító karnagyunk emléke előtt tisztelgünk, és új hangversenysorozatunk első műsorának is legfontosabb törekvése a szeretet közvetítése a zenén keresztül. Együttesünk kiemelt missziójának tartja a klasszikus remekművek és a modern, új alkotások megszólaltatását. Így esett választásunk Haydn Nelson-miséjére és Orbán György Ricercare című oratóriumára” – idézi a közlemény Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója szavait.

Az 1798-ban elkészült misében Haydn a napóleoni háborúk folyamatos veszélyei miatt Európát féltve a legszemélyesebb együttérzését, aggodalmait, reményeit fogalmazza meg. Amikor e háborúk angol hadvezére, Nelson admirális 1800-ban Lady Hamiltonnal együtt Bécsben meglátogatta Haydnt, a mester előadatta a hadvezér 1798-as abukiri győzelme idején keletkezett művet, amelyet ettől kezdve neveznek Nelson-misének.

Orbán György Ricercare műve Szent Pál korinthusiakhoz írott első levelének Szeretethimnuszként is ismert részletét interpretálja személyes hangon. Ahogyan Orbán György fogalmaz, a darab próbálkozás, olvasat, amelynek központjában „fúgaféleség” található. A Kossuth-díjas szerző ezért is választotta címnek és egyben műfajmegjelölésnek a korai barokk fúgákra utaló, de keresgélést is jelentő olasz ricercare szót. Az alkotás négy szakaszra bomlik, amelyek között összefüggést teremtenek a közös témák és motívumok, valamint az egységes tempó.