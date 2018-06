Új hangok napkeletről

Török Tilla Zenekara sajátos merészséggel nyúl a magyar népzenéhez

A Török Tilla Zenekara nevű formáció Napkeletről albumával merész, kulturális olvasztótégelynek és missziónak beillő lemezzel gazdagította azt a magyar népi gyökerű, ágaival-bogaival a világ minden tája (de főleg kelet) felé nyújtózó szcénát, ahová a Misztrál együttes (Török Tilla dolgozott is velük) vagy a Vágtázó Csodaszarvas is tartozik. A zenekar már bejárta a fél világot Amerikától Ázsiáig, de a legkomolyabb szellemi kalandjaik színtere Kazahsztán, ahol többek között a rangos Spirit of Tengri fesztivál rendszeres fellépői. Török Tilla Junior Prima-díjas előadóművésszel beszélgettünk.

– Lehet számszerűsíteni, hányféle hagyományból merítettek a Napkeletről lemezre? Létezik valamiféle tudatos építkezés?

– Természetesen a lemez megszületéséhez kellett egy bizonyos szintű tudatosság, de inkább azt mondanám, hogy beleérzés. Így azt is mondhatom, hogy nyomokban mindent tartalmaz. Igyekeztünk mindenkinek adni valami ismerős hangzást. Az alapcsapat (Török Flóra, Török Dancsó Ádám, Mohai Dávid, Fánczi Gábor, Cseh Isvtán és megszámlálhatatlan hangszereik esőbottól gitárig) úgy állt össze, hogy mindenki bele tud tenni egy kis fűszert, akár dzsesszt, bluest, miközben a fő irányvonalat, a keleties hangzásvilágot megtartjuk. Zeneszerző barátommal, Ács Gyulával beszélgettem nemrég, ő azt mondta: ez tiszta rock and roll. Ács Gyula Szép fehér pekulár című folkszimfóniája, amelyben énekelek is, bátorságot adott, hogy saját megközelítésben merjek hozzányúlni a magyar népzenéhez. A popzene világából is merítettünk egy picit. Nagy ajándék nekem, hogy ezt a lemezt mindenki a magáénak érzi, nem erőltettem zenésztársaimra semmit, bennük is meg tudott születni a zenénk.

– Tehát a Török Tilla Zenekara egy demokratikus formáció, alkotóműhely?

– Igen. Persze a zenei elképzelések nagyjából tőlem származnak, a dalok képi világának megfestésével inspirálom őket, így a saját elképzelésük szerint adhatják vissza a hangokat a képek megélése által. Például a Szarvas című dalnál azt képzeltük el, hogy látunk egy táltosszertartásra nyíló kaput, elragadnak a dobok, a törzs eksztázisa, majd a végén a rituálét a kapu beszippantja, és az ember a mai világban találja magát. Ezért van benne az az eksztatikus-meditatív kavalszóló, amivel azt szerettem volna bemutatni, hogy van átjárás a két dimenzió között. Nem kell olyan távolinak fölfogni a múltat.

– Egyesülnek a zenei hatások. De ön szerint miért van, hogy az auten­tikus magyar népzenében nincsenek ütőhangszerek, ezek beemelése már a mai, világzenei mozgásoknak köszönhető, keleti hatás? Népzenei gyűjtéseinkben nincs se sámándob, se semmilyen dob. Mintha népzenénkből egy történeti ponton elvesztettük volna az ütősöket.

– Én is csak azt tudom, amit az egyetemen tanítottak: mik azok a hangszeres apparátusok, amik a legjellemzőbbek egy tájegységre. De a magyar népzene alapvetően az aszimmetrikus ritmusok tárháza. Ezek a szívdobogás-szerű ritmusok áthatják az egész zenénket. Gyimesben például a hegedű meg az ütőgardon kettős funkcióban van. A burdon hangszerként és ritmushangszerként is szerepel. Én gyimesi zenével kezdtem a népzenei pályafutásomat, ez is közrejátszhatott abban, hogy vonzódom a keleti hangzásokhoz. Nálunk nem volt kérdés, hogy az ütősök pluszenergiát adnak a zenének. A sámándob nálunk beépített elem.

– Milyen ritka, különleges hangszerek szólalnak meg a lemezen?

– Sok hangszert láttam már pályám során, de Ölvedi Gábor dobparkja, például a láncos def és a doholla engem is meglepett. A világhírű Huun Huur Tu együttes szóló torokénekese, Radik Tyulyush (ő gyermekkorában még jurtában élt) kezében megszólaló byzaan­chi is hihetetlen: közepes doboz méretű henger, egyik oldala membrános, másik lyukas, és ebből egy seprűnyélszerű fadarab áll ki, amin két, kulcsnak mondott kis ék van, ezekhez két húr fut a membrántól. A vonó egy hajlított faág lószőrrel, ami rá van applikálva a húrokra, tehát a vonót a hangszertől nem lehet elválasztani. A hegedű mechanikájára épül, csak a húrok gyakorlatilag a levegőben vannak, nincs fogólap. Úgy fogja le, hogy hozzáérteti a második ujjpercét a húrokhoz. Egyébként amikor a felvételeknél gondolkoztam, hogy kellene valami torokének-megerősítő funkció (a többsávos felvételt elvetettük, mert kiütik egymást a sávok), ami a sztyeppei susogást, forrón tűző napot jeleníti meg, akkor találtunk rá a didzse­ridura. Mi is néztünk: hogy kerül ez ide? De Martin Balázs otthon volt játékával a rendszerben, megjelent az, amit hallani szerettem volna, így belekerült ez az ausztrál népi hangszer is. (Radik Tyulyush, Szlama László, ifj. Csoóri Sándor, Brasnyó Antal, Bársony Bálint, Nagy Fruzsina Ditta, Nagy János, Martin Balázs, Kovács Tamás, Ludányi Zoltán és Török Vidor a lemez vendégművészei.)

– Különleges darab a lemezen a Tiszapart trilógia, ahol a három tételben három különböző hangképzéssel énekel.

– Tiszamentéről származunk, rengeteg élményünk kötődik oda. A tavalyi kazahsztáni fesztiválon kértek két kazah népdalt, és magyarul tudó kazah barátnőmmel kezdtünk szöveget fordítani. Annyira kapcsolódott tematikájában, a szülőföldhöz való viszonyban a magyar népdalokhoz, hogy úgy éreztem, nekünk is kötelességünk emléket állítani gyerekkori élményeinknek, amelyeket Délvidéken szereztünk. Amikor történt az a szörnyű mérgezés, úgy sirattam a Tiszát, mint egy barátot. A Tisza állapotváltozásait akartam láttatni, és a szülőföldhöz való tartozás érzésére pecsétet tenni.

– Hogyan fogadták önöket Kazahsztánban?

– Az első alkalom után felismertek az utcán civilben. Úgy kezeltek, mint a rocksztárokat. Náluk evidens, hogy mi a legtávolabbra vándorolt testvérnépeik vagyunk, az iskolában ezt tanítják. Találkoztam kazak cserediákokkal, akik ezt huszonévesen tudták. Nálunk is egyértelművé kéne ezt tenni, hogy ne azt érezzék az emberek: idepottyantottak minket Európa közepére. Hanem van egy hátországunk: egész Ázsia. Testvérként fogadtak bennünket, mintha itthonról hazamentünk volna.

Török Tilla Zenekara: Napkeletről. Szerzői kiadás (az NKA Halmos Béla programjának támogatásával), 2018.