Több mint 400 program a Savaria Történelmi Karneválon Szombathelyen

Fáklyás történelmi felvonulással, látványos fesztiválprogramokkal, művészeti és színházi produkciókkal, komoly és könnyűzenei koncertekkel, összesen több mint 400 programmal várják a közönséget a Savaria Történelmi Karneválon augusztus 23. és 26. között Szombathelyen.

A pénteken és szombaton este rendezett felvonuláson gólyalábasok, zenészek, zászlóforgatók, tűznyelő és tűzfúvó mutatványosok vonulnak fel a belváros utcáin. A történelmi korokat közel ezer, korhű viseletbe öltözött jelmezes idézi meg a római kortól kezdve a 20. századig – közölték a szervezők az MTI-vel.

A 19. történelmi karnevál programjai a mottóul választott gondolat – „Savaria Történelmi Karnevál, ahol a 2000 éves város múltja találkozik a jelen összművészetével” – jegyében zajlanak.

A város történetéről a múzeumok kiállításai mesélnek. Az Iseumban csütörtökön nyílik meg a Mágia, csillagászat a római korban című időszaki kiállítás. Az Iseum előtti piazettán alakítják ki a Múzsák kertjét római tabernával és gyermekfoglalkoztatókkal. A Történelmi Témaparkban hagyományőrző csoportok bemutatói elevenítik fel a múltat, emellett látványos kísérleteket végeznek az ELTE fizikai tanszékének közreműködésével.

Thalia kertjében színpadi műveket játszanak, a megyeháza udvarán Alain René Le Sage Szerelmi üzletek (Turcaret) című komédiáját láthatja a közönség.

A Civil korzón naponta mintegy 30 szervezet művészeti csoportja lép fel, a Művészetek utcájában 32 standon több mint 50 művész munkájába nyerhetnek betekintést a látogatók.

Színvonalas zenei programokkal is készülnek a karneválra: a fesztivál vendége lesz Bródy János, Malek Andrea és az az LGT emlékzenekar. A Fórum színpadán lép fel Dés László és Tóth Vera, a Borok utcájában Deák Bill Gyula ad koncertet. A Glenn Miller-emlékkoncerten a Dixie Kings of Hungary (Ex Benkó Dixieland Band) és az Adri Sisters (Koós Réka, Fehér Adrienn, Tunyogi Bernadett) szólaltat meg világslágereket.

A Sörtéren a Fuzz Boksz, a Red Rouge, a Gargantua, a Kedves Kovács és az Eticatt zenél, és ugyancsak a fiatalabb korosztálynak szólnak majd a Margaret Island, a Punnany Massif, a Bohemian Betyars, a Kerekes Band, a Firkin és a KAL zenekar dalai.

A gyermekeket a Kalandvárban várják interaktív programokkal, vásári bábjátékkal, családi örömkoncerttel és zenés mesejátékkal. A hét esztendőnél fiatalabb fesztiválozók „mini karneválon” is részt vehetnek: a menet élén ifjú fogathajtók haladnak majd pónifogataikkal.

A fesztiválon 92 vendéglátóhely várja gasztronómiai különlegességekkel, vásári ínyencségekkel a látogatókat. A statisztikák szerint a karneváli hétvégén a vendégéjszakák száma megközelíti a 25 ezret: a látogatók 80 százaléka visszatérő vendég, akik elsősorban a Savaria Történelmi Karnevál miatt utaznak Szombathelyre.