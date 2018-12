Több mint 398 néző látta a Magyar Állami Operaház produkcióit

Több mint 398 néző látta a Magyar Állami Operaház előadásában és közreműködésével megvalósult produkciókat 2018-ban – közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.

Az Andrássy úti dalszínház felújítása miatt az Operaház társulata 2018 tekintélyes részét turnézással töltötte. 21 bemutatót, összesen mintegy 400 előadást tartottak az Erkel Színházban és további 27 belföldi, valamint 32 külföldi helyszínen az intézmény együttesei – írja a közlemény.

A dalszínház 19 operapremiert és 25 opera-repertoárdarabot játszott összesen 217 alkalommal 2018-ban, amelyek között 28 koncertszerű, 42 musical- és 16 kamaraelőadás szerepelt. A Magyar Nemzeti Balett idén 113 alkalommal táncolt egész estés produkciókat, amelyek közt kettő magyarországi premier és 22 repertoárdarab szerepelt.

Az Opera vendége volt 2018-ban az Erkel Színházban dalestet adó Ramón Vargas; Aleksandrs Antonenko és Johan Reuter a Müpában megrendezett koncertszerű előadásokban lépett fel, Gerhard Siegel és Arturo Chacón-Cruz pedig margitszigeti Salome- és Rigoletto-előadások vendégművészei voltak.

A IV. Nagy Iván Nemzetközi Balettgálára olyan neves vezető szólisták érkeztek, mint Sara Mearns a New York City Balettből, Jevgenyija Obrazcova a moszkvai Bolsoj Színházból és Kimin Kim a szentpétervári Marijinszkij Színházból.

Az Operaház zenekara a bel- és külföldi operaelőadások, valamint 11 további balett-turné-produkció mellett összesen 42 gálahangversenyen és 15 kamarakoncerten lépett fel, kísérte Erwin Schrottot, Miklósa Erikát, Rost Andreát, Ramón Vargast, Juan Diego Flórezt és José Curát is. Dirigálta az együttest 2018-ban Plácido Domingo, Stefan Soltész, Eugene Kohn, Marco Comin, Bogányi Tibor, Dénes István, Eötvös Péter, Héja Domonkos, Kovács János, Medveczky Ádám és Halász Péter is.

A társulat a szomszédos országok magyarlakta településeit felkereső Kárpát-Haza OperaTúra részeként idén Kárpátalján, a Felvidéken, a Délvidéken és az Őrvidéken összesen nyolc helyszínen 16 alkalommal mutatta be Erkel Hunyadi László című operáját és Ronald Hynd A víg özvegyből készült balettelőadását. Augusztusban és szeptemberben nyolc székelyföldi helyszínen mutatták be Toronykőy Attila vadonatúj Szerelmi bájital-rendezését. Nyáron a budapesti dalszínház Észtországban, a Saaremaai Operafesztiválon aratott kiemelkedő közönségsikert.

A V4-es országok fővárosait felkereső előadások mellett több mint 360 fős, nagyszabású New York-i turnét is rendezett idén az Operaház. Négy opera-, három balettprodukciót és egy gálaestet vitt a Lincoln Center részét képező David H. Koch Színházba, míg az Aldo Finzi Alapítvány meghívására Plácido Domingo és Kocsár Balázs vezényletével adott hangversenyt az Opera Zenekar a Carnegie Hallban. Az előadások nagy sikert arattak a közönség körében és kivívták a New York-i kritikusok többségének elismerését is.

Belföldön a Filharmónia Magyarországgal partnerségben 52 állomásos belföldi turnéba kezdett az Operaház. A 2019 áprilisáig tartó programsorozat a vidéki közönséghez igyekszik közelebb vinni a társulat által játszott műfajokat – olvasható a közleményben.

Kitérnek arra is: a fiataloknak szóló Operakaland idei sorozata a balett jegyében telt, a Total Dance című előadás keretei között három szórakoztató, modern darabot mutatott be az Operaház a 14 ezer fős közönségnek. Emellett 29 operanagykövet országszerte 168 településen 1068 előadást tartott 2018-ban.